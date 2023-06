Á Đông Land phân phối chính thức căn hộ Glory Heights Vinhomes Grand Park

(PR) - Á Đông Land vinh dự là đơn vị phân phối phân khu căn hộ cao cấp Glory Heights tọa lạc ngay Vincom Mega Mall Vinhomes Grand Park của chủ đầu tư Vinhomes.

Lễ ra quân dự án Glory Heights sẽ diễn ra ngày 21/6 trong không khí tưng bừng, tràn đầy nhiệt huyết thông qua hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, những màn trình diễn đầy mãn nhãn mang ý nghĩa khuấy động tinh thần và tiếp thêm năng lượng cho đội ngũ chuyên viên kinh doanh.

Trên tinh thần đầy nhiệt huyết cùng niềm đam mê dự án, các chiến binh Á Đông Land đã có mặt tại sự kiện sẵn sàng mang những sản phẩm căn hộ độc bản Glory Heights đến với những chủ nhân duy mỹ.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Á Đông Land

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ trụ sở: Tòa S1002, khu đô thị Vinhomes Grand Park, Quận 9, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

- Sàn giao dịch: Tầng 3 Vincom Mega Mall, 161 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM.

- Hotline: 0901.30.30.92

- Website: adongland.vn

Giới thiệu về Glory Heights

Nối tiếp thành công của các phân khu trước đó là The Origami, The Rainbow, The Beverly, The Beverly Solari,...Glory Heights -Chất sống Malibu “triệu đô” tại Vinhomes Grand Park

Glory Heights với quy mô hơn 3,1ha tọa lạc tại ngay trung tâm đô thị Vinhomes Grand Park, dự án gồm 5 tòa căn hộ cao cấp, dự kiến ra mắt trong tháng 6/2023

Glory Heights tái hiện lại chất sống thời thượng của Malibu, chắt lọc những giá trị đã chinh phục du khách và giới thượng lưu thế giới, Glory Heights đem đến không gian sống đậm chất nghệ thuật, hệ tiện ích đa chiều trải nghiệm và nguồn năng lượng tươi trẻ, phóng khoáng, đủ để thỏa mãn mọi gu thưởng thức khó tính nhất.

Dự án được đặt ngay giữa vị trí “độc nhất vô nhị” của vùng lõi đại đô thị Vinhomes Grand Park, nhờ đó, cư dân Glory Heights sẽ được sở hữu tầm nhìn triệu đô tuyệt đẹp hướng ra sông Đồng Nai, sông Tắc và những công trình biểu tượng của Vinhomes Grand Park như đại công viên 36ha, đại lộ mua sắm sầm uất Rodeo, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, quảng trường Golden Eagle phồn hoa.

Hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe và tinh thần đẳng cấp được đan cài xuyên suốt khắp trong - ngoài dự án, tạo ra chuỗi trải nghiệm đắt giá đúng “chuẩn” Malibu.

Danh sách các đại lý phân phối Glory Heights

Á Đông Land tự hào là một trong những đơn vị đồng hành phân phối tất các sản phẩm của tập đoàn Vingroup như: Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Phú Quốc, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City,...

Tiếp nối sự hợp tác thành công các dự án trước đây, đội ngũ Á Đông Land được chủ đầu tư MV1 (hợp tác giữa Vingroup và Mitsubishi) tin tưởng và hợp tác phân phối sản phẩm căn hộ cao cấp tại phân khu Glory Heights.

Bên cạnh đó, đồng hành cùng chủ đầu tư phân phối dự án Glory Heights còn có các đơn vị khác dưới đây, khách hàng có thể tham khảo để được tư vấn về sản phẩm căn hộ Glory Heights.

- CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND.

- CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ PHƯƠNG NAM VIỆT NAM.

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL.

- CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM.

- CÔNG TY CP ĐÔNG TÂY LAND.

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN GROUP.

- CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GOLDEN LAND.

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA.

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGỌC PHƯƠNG ĐÔNG.

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT Á LAND.

- CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ ANN HOME.

- CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN SMARTREALTORS AND PARTNERS.

- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN SUNNY LAND.

- CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT PHÁT.

- CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PEGASUS GROUP.

- LIÊN MINH BESTLAND và MEGA INVESTMENT.

- LIÊN MINH G3: TIÊN PHONG - ĐẤT VÀNG - CBC PROPERTY - KVN NHÀ SÀI GÒN.

- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BĐS VIỆT AN LAND.

- CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HD HOMES.

- CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA LAND GROUP.

- CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN HOMEGROUP.

- CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN RICH LAND VIỆT NAM.

- CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN LAND.

- CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIP REALTY.

- CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN BẢO NAM.

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS VISION LAND.

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC CALI HOMES.

- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH BĐS VIETNAM GROOVE.

- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ALPHA.

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT KHỞI.

- CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND.

- CÔNG TY CỔ PHẦN MLAND COASTAL.

- CÔNG TY CỔ PHẦN NASALAND.

- CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN GREEN HILL.

- CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BĐS SAIGON CENTER REAL.

- CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AMC LAND.

- CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN SAIGON STAR.

- CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẤT ĐỘNG SẢN REVER.

- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TÂN HƯNG.

- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN HÀ ĐẠI PHÁT.

- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN KING LAND.

- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BĐS HALAND.

- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TRULY HOMES GROUP.

- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN GIA MINH.

- LIÊN MINH HÀ NỘI: AZHOUSING - VIETSUN - TÂN LONG.

- LIÊN MINH: QUEENLAND GROUP – NEWSTARLAND.

- LIÊN MINH NN: CBRE - SAVILLS - 24GROUP - KB ONE.

- LIÊN MINH: NVHOMES - OXY LAND.

Quý khách quan tâm dự án Glory Heights vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh để được hỗ trợ tốt nhất

