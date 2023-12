An Phát – cung cấp Phụ tùng xe nâng Mitsubishi chất lượng giá tốt

(PR) - Nắm bắt được nhu cầu mua sắm phụ tùng xe nâng Mitsubishi của đông đảo khách hàng, An Phát đã cho nhập khẩu và phân phối các phụ tùng cho xe nâng Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành cung cấp sản phẩm chính hãng, chất lượng được niêm yết mức giá ưu đãi, Công ty An Phát đã và đang xây dựng được lòng tin lớn trước đông đảo khách hàng. Công ty đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ có nhu cầu mua sắm phụ tùng cho xe nâng Mitsubishi đạt chuẩn.

Giới thiệu thương hiệu phụ tùng xe nâng Mitsubishi

Mitsubishi được biết đến là thương hiệu chuyên sản xuất nhiều loại xe nâng và phụ tùng xe nâng hàng đầu thế giới có uy tín và lịch sử lâu dài. Thương hiệu cung cấp một loạt các phụ tùng xe nâng Mitsubishi cam kết đem lại chất lượng và hiệu suất cao nhất cho khách hàng. Với sự đổi mới và kỹ thuật tiên tiến, thương hiệu này nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc duy trì và nâng cao hiệu suất của xe nâng trong môi trường công nghiệp ngày càng cạnh tranh.

Những dòng phụ tùng xe nâng Mitsubishi có sẵn tại An Phát

Mitsubishi cung cấp một loạt các phụ tùng cho các dòng xe nâng bao gồm xe nâng điện, xe nâng dầu, xe nâng gas, xe nâng xăng. Dưới đây là một số phụ tùng dành cho xe nâng Mitsubishi do Công ty An Phát cung cấp các bạn có thể tham khảo ngay như:

Phụ tùng hệ thống hộp số: Đĩa ly hợp, mâm ép, bánh răng đồng tốc, đĩa sắt, bơm hộp số, biến mô, đĩa ma sát,…

Phụ tùng hệ thống điện: Máy phát điện, bộ chia điện, bugi đánh lửa, rơ le đề, đèn pha, đèn hậu, bóng đèn, bộ đèn pha và đèn hậu, dây điện và bộ nguồn điện, các cảm biến và bộ điều khiển điện tử,…

Phụ tùng hệ thống động cơ: Lò xo chân ga, lót xi lanh, các te nhớt, phớt đuôi, thanh truyền, trục cam, phớt đầu, bạc trục khuỷu, gioăng nắp xi lanh, bơm nhớt, chân ga, bộ hơi, bộ gioăng phớt động cơ, bạc đầu to thanh truyền, cao su chân máy, bàn đạp ga, vòng răng bánh đà, bulong, bánh đà, đai ốc, nắp xi lanh, xi lanh, dây ga xe nâng, piston, bạc lót,…

Phụ tùng hệ thống khung nâng: Xích nâng, càng nâng, giá đỡ khung nâng,….

Phụ tùng hệ thống thống khung gầm: Ghế ngồi, bạc thăng bằng, gương chiếu hậu, dây an toàn, …

Phụ tùng hệ thống lái: Vô lăng và cột lái, bộ lái và các bộ phận liên quan, phớt xi lanh trợ lực lái, rô tuyn, hộp lái, qua lăng, ắc giàn lái,…

Phụ tùng hệ thống điều khiển: Bảng điều khiển và bộ điều khiển cho các chức năng điều khiển của xe, các cảm biến và công tắc.

Phụ tùng hệ thống phanh: Bộ phận phanh và đĩa phanh, bộ xả và hơi làm mát cho hệ thống phanh.

An Phát – Địa chỉ phân phối phụ tùng xe nâng Mitsubishi uy tín

Thấu hiểu được nhu cầu sửa chữa thay thế phụ tùng hay nâng cấp xe nâng của các doanh nghiệp trong nước, An Phát đã và đang cung cấp tất cả phụ tùng cho các dòng xe nâng hàng Mitsubishi với hơn nghìn mã model khác nhau. Tất cả các sản phẩm được An Phát phân phối đều có giấy chứng nhận CO/CQ, giấy chứng minh nguồn gốc xuất xứ và tem chống hàng giả của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Theo đó, các phụ tùng xe nâng hàng Mitsubishi do An Phát cung cấp bảo đảm được độ bền cao đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu và có mức giá phù hợp nhất trên thị trường hiện nay. Quan trọng hơn là mua hàng tại An Phát sẽ mang đến sự an tâm cho khách hàng với chế độ bảo hành phụ tùng cho xe nâng Komatsu ưu việt. Công ty luôn có sẵn các phụ kiện dành cho xe nâng tại kho hàng An Phát để đáp ứng nhu cầu thay thế, sửa chữa và bảo dưỡng cho khách hàng ngay khi cần.

Bên cạnh cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao, công ty còn đưa ra những dịch vụ chính sách tốt nhất cho những khách hàng. Trong thời gian bảo hành, chúng tôi vẫn tiến hành thay thế, sửa chữa cho khách hàng. Đặc biệt với các dịch vụ bảo trì phụ tùng xe nâng hàng chúng tôi sẽ tiến hành nhắc nhở theo định kỳ tiêu chuẩn của nhà sản xuất để giúp khách hàng có một chiếc xe hoạt động ở mức tốt nhất.

Ngoài đầy đủ các hệ thống phụ tùng dành cho xe nâng Mitsubishi thì Công ty An Phát còn có đội ngũ kỹ thuật viên có chuyên môn cao và hơn 10 năm kinh nghiệm được đào tạo bài bản. Đồng thời, đội ngũ chuyên viên tại công ty cũng luôn được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện cũng như trao dồi thêm những kiến thức về kỹ thuật mới.

Quý khách hàng đang cần tìm mua phụ tùng xe nâng Mitsubishi hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi theo:

CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ KỸ THUẬT AN PHÁT

Hotline: 0918 540 603 (Mr. Chấn) – 0911551603 (Mr. Đạt) – 0918602717 (Mr. Tuấn Anh)

Email: anphat@phutungxenang.com

Website: https://sieuthiphutungxenang.com/ - https://phutungxenang.com/

Trụ sở chính: 818/1/5 Nguyễn Kiệm, P.03, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

ĐKD: 5/14 Hạnh Thông, P3. Q. Gò Vấp, TP.HCM.