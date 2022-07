Áo thun đồng phục Quảng Nam ở đâu?

(PR) - Áo thun đồng phục thể hiện sự đặc trưng và chuyên nghiệp cho mỗi ngành nghề khác nhau. Không chỉ là đồng phục công việc, áo thun còn là đồng phục lớp, đồng phục gia đình, đồng phục nhóm,... Hãy theo dõi bài viết sau để biết địa chỉ cung cấp áo thun đồng phục quảng nam tốt nhất hiện nay.

Áo thun đồng phục là gì?

Áo thun đồng phục là trang phục được nhân viên mặc khi làm việc tại công ty, tham gia sự kiện, tổ chức. Áo thun được thiết kế tinh tế nhằm tạo nên sự đoàn kết lúc học tập, làm việc,... Tạo nên sự bình đẳng và xóa bỏ mọi khoảng cách giữa những con người với nhau.

Áo thun đồng phục cho nhân viên nhằm xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt người nhìn.

Vai trò của áo thun đồng phục trong doanh nghiệp

● Tạo sự bình đẳng giữa các cấp

Áo thun đồng phục công ty là cầu nối tốt nhất trong doanh nghiệp giữa cấp quản lý và nhân viên. Cùng nhau mặc đồng phục tạo nên sự bình đẳng, thu nhỏ khoảng cách giữa các phòng ban với nhau.

● Tiết kiệm thời gian chọn trang phục đi làm

Cho dù là phái nữ hay cánh mày râu thì trước khi đi làm đều sẽ mất khá nhiều thời gian vào việc lựa chọn trang phục cho ngày mới. Một bộ đồ đi làm cần có sự thanh lịch và nhã nhặn. Có áo thun đồng phục sẽ giúp tự tin hơn và tiết kiệm được thời gian lựa chọn áo.

● Là hình thức marketing chi phi thấp

Áo thun đồng phục là một trong những hình thức quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. Mỗi một nhân viên trong công ty mặc đồng phục sẽ là một kênh quảng bá hiệu quả với chi phí thấp. Nó sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

● Tăng sự tự tin của người mặc

Mặc đồng phục ngoài việc thể hiện tính chuyên nghiệp của công ty còn giúp mỗi cá nhân khẳng định được trình độ của mình trong mắt khách hàng, đối tác.

Nhân viên khi khoác lên mình chiếc áo thun đồng phục sẽ thấy tự tin vì là một phần quan trọng của doanh nghiệp. Từ đó sẽ cống hiến hết mình cho sự phát triển của toàn công ty.

Cách đặt may áo thun đồng phục chuẩn nhất

● Chọn chất liệu vải

Với những công việc nặng, cần phải di chuyển nhiều thì bạn hãy cân nhắc kỹ khi chọn chất liệu vải. Công việc văn phòng nên chọn chất liệu thoáng nhẹ, mát tạo vẻ nhã nhặn, nghiêm chỉnh. Còn công việc phải hoạt động ngoài trời nhiều thì chọn vải dày dặn, chống được tia UV để bảo vệ an toàn cho làn da và cơ thể.

● Chọn áo thun đồng phục có tính thẩm mỹ cao

Đồng phục nhân viên như là bộ mặt của công ty. Chính vì thế, trang phục cần được thiết kế phù hợp, đẹp mặt, có tính thẩm mỹ cao.

● Chọn màu sắc chủ đạo của doanh nghiệp

Để áo thun đồng phục tạo được sự riêng biệt, bạn cần lựa chọn màu theo bộ nhận diện thương hiệu. Thiết kế cần tạo được đồng bộ và gây ấn tượng, tạo độ nhận diện thông qua đội ngũ nhân viên.

● Chọn đơn vị may có giá cả hợp lý.

Các đơn vị may thường có những ưu đãi, chính sách giảm giá khi khách hàng đặt số lượng lớn.

● Chọn size vừa với từng người

Để tạo nên một đội hình nhân viên có vẻ ngoài chỉn chu nhất, bạn nên chọn đồng phục vừa vặn với từng người. Hãy lấy số đo cơ thể, chiều cao cân nặng của mỗi người đối chiếu với bảng size.

Size áo thun cho nữ:

Size áo thun cho nam:

Xưởng may áo thun đồng phục Quảng Nam theo yêu cầu, giá tốt

May Mặc Tnano là đơn vị may có nhiều năm kinh nghiệm đã cho ra đời những sản phẩm về áo thun đồng phục, áo nhóm, áo lớp, áo gia đình, áo quảng cáo chuyên nghiệp ở Quảng Nam. Đơn vị sở hữu xưởng may có quy mô lớn với đội ngũ nhân viên có tay nghề cao. Tnano không ngừng cố gắng để mang đến cho khách hàng những ưu đãi tốt nhất. Cam kết:

● Uy tín, chuyên nghiệp, nhiệt tình.

● Thiết kế và chỉnh sửa mẫu theo yêu cầu, cho đến khi khách hàng ưng ý.

● Có chiết khấu cho những đơn hàng có số lượng đặt may lớn.

● Hỗ trợ tư vấn loại vải phù hợp với nhu cầu người dùng.

● Là xưởng may trực tiếp, không qua trung gian nên mang đến cho khách hàng mức giá tốt nhất.

● Nhân viên tư vấn nhiệt tình, tận tâm

Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị may áo thun đồng phục Quảng Nam hãy đến ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ MAY MẶC TNANO

Chuyên đồng phục Đẹp & Nhanh & Rẻ

Website : www.datmay.net

Fanpage : www.facebook.com/datmay.net

MST: 0317296980

Người đại diện: https://www.facebook.com/syaoran.tien

Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là "May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)", do Chi cục Thuế Quận Gò Vấp quản lý.

Hotline: 0936 999 878

CSKH: 093 4472 776 – Mr. Tiến

Địa chỉ Văn phòng: 499/6/13 Quang Trung, Phường 10, Q. Gò Vấp, TP.HCM