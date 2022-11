Apolo Lawyers - Công ty Luật chuyên tư vấn pháp lý tại TP. Hồ Chí Minh

(PR) - Cuộc sống không phải điều gì cũng trọn vẹn. Rất nhiều cặp vợ chồng khi chung sống với nhau xảy ra nhiều mâu thuẫn không thể hàn gắn. Hay những vấn đề tranh chấp mâu thuẫn trong cuộc sống. Nếu bạn đang muốn tìm đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ luật sư thì hãy đến với Apolo Lawyers - Công ty Luật hàng đầu tại TP. Hồ Chí Minh, nơi dành được nhiều sự tín nhiệm của khách hàng nhất hiện nay.

Giới thiệu về Apolo Lawyers

Apolo Lawyers là công ty luật thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, với tôn chỉ hoạt động "To help, to protect!". Ngay từ đầu thành lập công ty đã hướng khách hàng với phương châm lấy khách hàng là trọng tâm. Bởi vậy mà Apolo Lawyers không chỉ là hãng luật chuyên tư vấn pháp lý mà còn là đối tác đáng tin cậy của khách hàng.

Lĩnh vực hoạt động của Apolo Lawyers là tư vấn (Solicitors) và tranh tụng (Litigators) tất cả các vấn đề liên quan đến pháp luật. Trong nhiều năm qua công ty đã hợp tác với rất nhiều đơn vị và nhận được sự hài lòng của các đối tác. Khách hàng nổi bật của công ty đó là: Tập đoàn Kyoei Steel (Nhật Bản), Tập đoàn Raffles, DongBang Material (Korea), Tập đoàn Auchan (Pháp), Tập đoàn Clair (Singapore), Tập đoàn Phú Cường (Việt Nam), Công ty Tấn Trường (Việt Nam) Và nhiều công ty khác.

Với những thành công trên, công ty tự tin đem đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu và hài lòng nhất. Đến với Apolo Lawyers chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

Báo giá các dịch vụ luật sư tại Apolo Lawyers

Không có bất kỳ quy định nào về chi phí thuê luật sư khi giải quyết, tư vấn các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong cuộc sống hay các mối quan hệ trong gia đình. Tùy vào hoàn cảnh, mức độ hay tính chất của vụ việc để luật sư tính phí của bạn. Tại Apolo Lawyers cam kết cam kết đưa ra mức chi phí rẻ thỏa đáng phù hợp nhất cho khách hàng có thể yên tâm đặt sự tin tưởng của mình.

Đến với Apolo Lawyers, khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí các dịch vụ liên quan đến pháp lý, trong đó có dịch vụ ly hôn nhanh. Bên cạnh đó, Apolo Lawyers còn cung cấp dịch vụ trọn gói và đưa ra các giải pháp tối ưu nhất. Từ đó giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí tối đa.

5 lý do nên sử dụng dịch vụ tại Apolo Lawyers

Đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm

Đây chính là điểm nổi bật nhất được khách hàng tin tưởng tại Apolo Lawyers. Với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm và có nhiều trải nghiệm thực tiễn về những vấn đề hôn nhân, Apolo Lawyers tự tin rằng khả năng và nghiệp vụ chuyên môn của mình có thể giải quyết được các vấn đề khó nhất của bạn.

Ông Võ Thiện Hiển - Luật sư điều hành với 20 năm kinh nghiệm tại Apolo Lawyers

Tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí

Thay vì đến trực tiếp văn phòng để được giải đáp các thắc mắc, bạn chỉ cần gọi điện cho Apolo Lawyers. Công ty sẽ trao đổi qua các phương tiện mạng xã hội như Facebook, Zalo… Đồng thời sẽ làm các thủ tục ly hôn nhanh cho người nước ngoài theo đúng trình tự. Nhằm giúp bạn tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí tối đa nhất.

Tư vấn tận tâm, nhiệt tình nhất

Apolo Lawyers hiểu rằng, trong những lúc này bạn đang rất căng thẳng và bối rối khi xảy ra mâu thuẫn. Bởi thế mà thái độ và sự nhiệt tình chính là yếu tố để giúp khách hàng có được cảm giác an toàn và thoải mái khi trao đổi công việc.

Bảo mật tuyệt đối thông tin và bí mật đời tư

Đây chính là yếu tố được Apolo Lawyers đặt lên hàng đầu. Đến với công ty, khách hàng sẽ được cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin khách hàng. Vì thế bạn có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ.

Tự hào giới thiệu một Công ty Luật uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Luật Apolo Lawyers cam kết Quý khách hàng sẽ được giải quyết các vấn đề trong cuộc sống với tiến độ nhanh nhất và đạt được mong muốn của mình theo đúng quy định pháp luật.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà PaxSky, 51 Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 66.701.709 - 0903.419.479.

Chi nhánh: Tầng 09 Tower K&M, số 33 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 35.059.349 | 0903.600.347.

Email: contact@apolo.com.vn

Website: www.apololawyers.com

- Chuyên trang về ly hôn cho người Việt Nam: www.lyhon.net

- Chuyên trang về ly hôn cho người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam: www.DivorceInVietnam.com

- Fanpage về ly hôn cho người Việt Nam: www.facebook.com/dichvuluatsulyhon

- Fanpage về ly hôn cho người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam: www.facebook.com/DivorceInVietnam