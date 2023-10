Báo giá cửa gỗ công nghiệp cao cấp

(PR) - Một xu hướng mới trong thi công cửa hiện này cho các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại đang nổi lên là dòng công nghiệp với các loại từ cao cấp đến giá rẻ. Các tòa nhà công nghiệp trên khắp thế giới đang ngày càng kết hợp những cánh cửa này vào cấu trúc của chúng vì tiết kiệm chi phí và tính linh hoạt mà chúng mang lại.

Cửa gỗ công nghiệp rất linh hoạt, có thể phù hợp với các loại thiết kế tòa nhà khác nhau, trong khi chi phí thấp hơn đáng kể so với các tùy chọn thép hoặc nhôm truyền thống. Những cánh cửa tiết kiệm chi phí này cũng có thể được trang trí bằng màu gỗ hoặc sơn để làm cho chúng trở thành một bổ sung hấp dẫn hơn cho bất kỳ tòa nhà công nghiệp nào.

Việc lắp đặt các loại cửa gỗ công nghiệp này cũng dễ dàng và an toàn hơn so với các phương án thép do thiết kế nhẹ. Và đặt biệt là khi sử dụng cửa gỗ cho tòa nhà công nghiệp là nó có thể giúp giảm tiếng ồn bên trong cấu trúc bằng cách cung cấp chất lượng cách âm ấn tượng.

Cửa gỗ công nghiệp cao cấp gồm những loại nào

Trên thị trường có khá nhiều loại cửa gỗ công nghiệp khách nhau. Dưới đây là những loại cửa được sử dụng nhiều nhất trên thị trường hiện nay.

1. Cửa gỗ công nghiệp MDF Melamine

Cửa gỗ công nghiệp là những loại cửa gỗ được sản xuất bằng ván gỗ công nghiệp. Ván gỗ cao cấp thường là ván gỗ MDF Melamine lõi xanh chống ẩm, hoặc ván gỗ MDF Laminate, hoặc ván gỗ siêu chống ẩm cao cấp HDF Melamine. Cửa gỗ MDF Melamine là loại cửa thông dụng nhất trên thị trường hiện nay, được sản xuất từ ván gỗ An Cường cao cấp, những bộ cửa có kiểu dáng phẳng hiện đại, kết hợp với màu vân gỗ đẹp và sang trọng.

2. Cửa gỗ công nghiệp MDF Laminate

Các loại cửa gỗ công nghiệp cao cấp là từ ván gỗ MDF Laminate An Cường là một trong các dòng cửa ván gỗ công nghiệp cao cấp nhất cao cấp hiện nay. Ván gỗ MDF Laminate được sản xuất bởi công ty An Cường, có nguồn gốc từ Thái Lan.

Dòng cửa này có bề mặt Laminate nên khả năng chống trầy xước tốt hơn ván gỗ MDF melamine. Do vậy giá thành cũng vì vậy mà đắt hơn. Các mẫu cửa gỗ công nghiệp MDF Laminte thường được sử dụng cho phòng ngủ, cửa đi, cửa phòng khách và các ứng dụng cửa nội thất trong nhà.

3. Cửa gỗ công nghiệp HDF Melamine

Cửa gỗ công nghiệp HDF Melamine được sản xuất bằng ván gỗ HDF siêu chống ẩm nên khả năng chống ẩm tốt hơn so với ván gỗ MDF. Bề mặt được phủ lớp Melamine vân gỗ hiện đại.

Theo đánh giá thì dòng cửa này có chất lượng tốt hơn cửa gỗ MDF melamine. Tuy nhìn bề ngoài thì cửa gỗ HDF Melamine và cửa gỗ MDF Melamine có kiểu dáng và màu sắc giống nhau, nhưng cửa gỗ HDF Melamine có giá thành cũng đắt hơn.

Cửa này có thể được sử dụng làm cửa phòng ngủ, cửa nhà vệ sinh khô, cửa phòng tắm có vách ngăn, hoặc các ứng dụng cửa đi khác nhờ khả năng chống hút ẩm tốt hơn từ ván HDF siêu chống ẩm.

4. Cửa gỗ công nghiệp HDF sơn

Đây là dòng cửa gỗ công nghiệp phòng ngủ có mức giá rẻ, không phải dòng cửa gỗ cao cấp. Tuy nhiên ngoại hình và mẫu mã đẹp với mức giá phù hợp. Có thể nói dòng cửa gỗ HDF sơn là lựa chọn tốt cho các căn hộ chung cư, nhà phố dùng làm phòng ngủ, cửa phòng khách, cửa đi.

Với ưu điểm là giá thành rẻ nhất trong các loại cửa gỗ hiện nay, nhưng lại có thể được sử dụng nhiều nơi nhờ mẫu mã đẹp, tiện dụng. Loại cửa này rất được ưu chuộng tại các nước Châu âu và các nước phát triển khác. Chắc chắn loại cửa này sẽ được sử dụng trong tương lai.

5. Cửa gỗ công nghiệp HDF Veneer

Cùng loại với loại cửa gỗ công nghiệp HDF sơn, cửa gỗ HDF Veneer có tính chất tương tự, chỉ khác đôi chút về lớp Veneer vân gỗ thật. Lớp Veneer gỗ tự nhiên được lạng mỏng sau đó được ép dán lên gỗ HDF và được sơn PU như gỗ thật.

Đây là dòng cửa có mức độ phổ biết rất cao hiện nay trên thị trường, giá thành phù hợp, mẫu mã đẹp mà bạn có thể sở hữu được. Cửa thường được sử dụng cho phòng ngủ, cửa đi, cửa phòng khách hoặc cửa phòng khách sạn...

6. Cửa gỗ công nghiệp Composite

Cửa gỗ Composite thật chất là cửa Cửa composite hoặc cửa gỗ nhựa Composite. Đây là dòng cửa có tính chất giống như cửa nhựa, được dán lớp vân giả gỗ bên ngoài, hoặc có thể được sơn màu...

Cửa công nghiệp composite đang là dòng cửa được ưu chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Cửa composite có thể được sử dụng rộng rãi từ phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng khách hoặc tất cả các ứng dụng cửa trong nhà.

Do đó cửa gỗ công nghiệp cao cấp là cửa gỗ được sản xuất từ các loại gỗ và ván gỗ từ những nhà cung cấp nổi tiếng. Các dòng gỗ công nghiệp cao cấp có thể được sử dụng cho cửa phòng ngủ hoặc cửa nhà vệ sinh.

Giá một số dòng cửa gỗ công nghiệp tại Phong Thịnh Door

Lưu ý: Đơn giá trên chỉ bao gồm cánh khung và bản lề (Khách mua về tự lắp đặt), đơn giá chưa bao gồm công lắp đặt và khóa cửa.

Phong Thịnh Door - Đơn vị chuyên thi công cửa gỗ công nghiệp cao cấp

Phong Thịnh Door là đơn vị chuyên thi công thiết kế cửa gỗ công nghiệp uy tín hiện nay. Chúng tôi với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề thi công nhiều hạng mục cửa cho các công trình lớn nhỏ khác nhau. Chúng tôi luôn đặt trọn tâm huyết của mình vào từng sản phẩm nhằm mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.

Nhận thi công và lắp đặt tại tất cả các tỉnh miền Nam, giá tốt nhất tại TP. HCM, hoặc quý khách hàng có thể mua về tự lắp với giá rẻ hơn.

Địa chỉ chính: 1194 Phạm Thế Hiển, P. 5, Quận 8, TP.HCM.

Hotline: 0932.903.903 – 0832.608.608 – 0829.348.348 – 0832.903.903

Email: phongthinhdoor@gmail.com - www.phongthinhdoor.com