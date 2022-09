(PR) - Bcons City - Bcons Dĩ An là một trong những siêu phẩm nổi bật những tháng cuối năm 2022 khi nằm trong khu phức hợp Bcons City. Dự án sở hữu cụm tiện ích đẳng cấp, chất lượng hàng đầu mang đến nơi an cư lý tưởng cho khách hàng tại trung tâm thành phố Dĩ An.

Bcons City - Bcons Dĩ An - Tiềm năng không thể bỏ lỡ.

Bcons City - Bcons Dĩ An là dự án thứ 7 của Bcons Group sau khi triển khai dự án Bcons Polygon tại khu vực Thành phố Dĩ an. Theo thông tin Căn hộ chung cư Bcons City được xây dựng tại đường Thống Nhất, Phường Đông Hoà với quy mô lên đến 3000 sản phẩm căn hộ cao cấp.

Vị trí chiến lược dự án căn hộ Bcons City - Bcons Dĩ An

Với vị trí thuận lợi Bcons City - Bcons Dĩ An sẽ là yếu tố đảm bảo chất lượng đời sống, là những người trẻ. Đặc biệt là những người có thu nhập trung bình sẽ rất khó khăn để mua nhà ở tại khu vực trung tâm Sài Gòn thì có thể xem đây là một trong những lựa chọn hoàn hảo để an cư, lập nghiệp.

Khu phức hợp Bcons City - Bcons Dĩ An

Bcons City - Bcons Dĩ An có vị trí thuận tiện nhất cho mình như gần nơi làm việc, gần kề hệ thống trường học, chợ, bệnh viện, các trung tâm mua sắm, vui chơi, công viên giải trí, các cụm công nghiệp và xí nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn.

Bắt kịp xu hướng đó, Bình Dương đặc biệt là khu vực Dĩ An giáp khu Đông TP.HCM đang trở thành tâm điểm thu hút đông đảo các nhà đầu tư và cư dân an cư sinh sống. Với lợi thế nổi trội của mình, Bcons City - Bcons Dĩ An sẵn sàng đáp ứng tốt các yêu cầu về an sinh xã hội và nhu cầu sống của người dân.

Thiết kế dự án Bcons City - Bcons Dĩ An

Dự án Bcons City - Bcons Dĩ An kế thừa những tinh hoa, thành tựu của dòng sản phẩm mang thương hiệu Bcons trước đó. Chính vì thế mặt bằng thiết kế dự án được thực hiện rất chỉn chu, tận dụng tối đa từng không gian, mang đến không gian sống tiện nghi.

Sở hữu chuỗi tiện ích phong phú, tiện nghi

Tiện ích Dự án được xem là một trong những vấn đề được khách hàng quan tâm và lựa chọn hàng đầu. Bcons City - Bcons Dĩ An sở hữu chuỗi tiện ích đồng bộ và được bố trí hợp lý với thiết kế hiện đại và mới lạ sẽ mang đến những phút giây thư giãn, nghỉ ngơi thoải mái cho quý cư dân sau những ngày làm việc mệt mỏi. Tại Bcons City - Bcons Dĩ An, một cuộc sống đủ đầy tiện nghi, chất lượng là điều mà chủ đầu tư Bcons City mong muốn mang đến cho khách hàng của mình.

Vì sao nên lựa chọn đầu tư cùng Dự án Bcons City - Bcons Dĩ An?

Tiềm năng phát triển dự án Bcons City - Bcons Dĩ An

Mục tiêu Bcons Group hướng tới là phát triển thành một tập đoàn mạnh, có quy mô lớn, đa sở hữu, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại, chuyên môn hóa cao và xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường.

Chính vì thế khách mua đầu tư căn hộ có thể hoàn toàn yên tâm về tiến độ xây dựng, bàn giao căn hộ và chất lượng tại công trình do Bcons Group làm chủ đầu tư.

Các dự án của Tập đoàn Bcons khi triển khai xây dựng đều đảm bảo đầy đủ 100% pháp lý. Chính vì thế căn hộ Bcons City - Bcons Dĩ An cũng đã được chủ đầu tư hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Bcons City - Bcons Dĩ An với mong muốn sở hữu được nhiều giá trị thẩm mỹ, tiện ích hiện đại, chất lượng nhất mang đến những sản phẩm trí tuệ, “đứa con tinh thần” dành cho người sở hữu. Điều này cho thấy năng lực, tiềm năng phát triển cũng như uy tín của chủ đầu tư Bcons.

Mức giá hợp lý với nhiều chính sách hỗ trợ tại Masterhome.com.vn

Đến với Masterhome.com.vn bạn sẽ được dự án căn hộ Bcons City - Bcons Dĩ An với chi phí vô cùng hợp lý để bạn cũng có thể sở hữu một căn chung cư cao cấp với nội thất hoàn thiện và tiện nghi, cùng nhiều tiện ích cao cấp.

Không những thế Masterhome.com.vn có các chính sách hỗ trợ, liên kết với các ngân hàng để người mua, nhà đầu tư có thể trả góp hoặc trả theo đợt, giúp giảm áp lực tài chính.

Có thể thấy rằng với những yếu tố đầy tiềm năng thì Bcons City - Bcons Dĩ An là nền tảng tốt để đầu tư và phát triển những sản phẩm chất lượng làm hài lòng những yêu cầu khó tính của người mua. Hãy để Masterhome làm đơn vị tín nhiệm bảo vệ cuộc sống cho gia đình của bạn. Master Home đang phân phối thêm dòng sản phẩm căn hộ cao cấp tại Thuận An Bình Dương, Dự án Diamond boulevard