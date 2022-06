Bệnh viện Đa khoa Gia Đình phẫu thuật thành công ca u ruột non hiếm gặp

(QNO) - Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (Đà Nẵng) vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị u ruột non hiếm gặp.

Phẫu thuật nội soi nhằm mang lại tính thẩm mỹ cho bệnh nhân sau mổ, đồng thời mang lại hiệu quả chuyên môn, giải quyết bệnh lý cho người bệnh. Ảnh: B.V

Bệnh nhân Nguyễn Văn H. (79 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Gia Đình trong tình trạng rối loạn đại tiện, đau vùng thượng vị, đầy bụng khó tiêu kéo dài và được bác sĩ chỉ định cận lâm sàng siêu âm và chụp CT ổ bụng.

Kết quả cho thấy, hồi tràng (phần cuối của ruột non) có thành dày, bề dày khoảng 10mm, dài 70mm, mất cấu trúc lớp kèm hạch kế cạnh tổn thương, nghi ngờ mắc Lymphoma ruột non. Sau hội chẩn, bệnh nhân được bác sĩ tư vấn nhập viện phẫu thuật nội soi điều trị.

Đây là một trường hợp lâm sàng hiếm gặp. Ê-kíp bác sĩ Khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa Gia Đình gồm ThS-BS. Nguyễn Hoàng và ThS-BS. Lê Xuân Long trong quá trình phẫu thuật nội soi thấy rõ khối u ruột non cách gốc hồi manh tràng 2m, gây hẹp lòng ruột, dài 70mm, kèm hạch mạc treo, đồng thời phát hiện thêm túi thừa Meckel.

Ê-kíp bác sĩ quyết định cắt bỏ đoạn ruột non chứa khối u, tái lập lưu thông tiêu hóa, lấy hạch mạc treo và loại bỏ túi thừa Meckel. Sau khi phẫu thuật thành công, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định và xuất viện.

ThS-BS. Nguyễn Hoàng cho biết, u ruột non là một dạng u hiếm gặp và không có biểu hiện triệu chứng về mặt lâm sàng trong thời gian dài. Đến khi các triệu chứng rõ rệt, khối u đã lớn, rất nguy hiểm và có thể đe dọa đến mạng sống người bệnh.

Do đó, nếu bệnh nhân có các tình trạng tương tự, cần đến ngay cơ sở y tế để sớm phát hiện và can thiệp kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro bị u ruột non. Ngoài ra, người dân cũng nên duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, lối sống khoa học và tầm soát ung thư định kỳ.