Bí kíp săn ảnh "độc - lạ- đẹp" từ nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử

(PR) - Đã gần 20 năm rong ruổi khắp các cung đường, đã nhìn thấy hàng ngàn cảnh đẹp trong và ngoài nước, “tài sản” lớn nhất nhiếp ảnh gia – travel blogger nổi tiếng Quỷ Cốc Tử luôn nâng niu là kho hình ảnh anh tích lũy suốt thời gian qua. Mỗi lần nhìn lại từng tấm hình cũ, anh như quay ngược thời gian trở về với những kỷ niệm: ngày đầu đi phượt, khoảnh khắc hoàng hôn đẹp nhất dự án quay chụp kỳ công nhất, hay đơn giản là bức ảnh ngẫu hứng nhất…

Du lịch qua hình ảnh và hồi tưởng về những chuyến đi

Với một người “sinh ra để đi”, từng đặt chân đến khắp các tỉnh thành của Việt Nam và hơn 40 quốc gia trên thế giới như nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử, chuỗi ngày giãn cách xã hội để phòng chống covid có lẽ là quãng thời gian khắc khoải và… gây thương nhớ nhiều nhất vì phải ở nhà quá lâu. “Liệu pháp” được anh lựa chọn để xoa dịu bản thân là dành thời gian sắp xếp lại toàn bộ hình ảnh và nhân đó “du lịch online qua những tấm ảnh” để nguôi ngoai và nuôi dưỡng cảm hứng khám phá.

Mỗi bức ảnh là một tọa độ check in, gợi nhớ lại những ký ức chuyến đi đầy màu sắc vẫn còn in đậm trong ký ức của Quỷ Cốc Tử. Đó là khi nhiếp ảnh gia chu du ở vùng núi non Tây Bắc, Đông Bắc hùng vĩ hay chuyến đi dọc các tỉnh miền Trung, khám phá các vùng biển hoang sơ đẹp tuyệt sắc từ Quảng Bình đến tận Phú Yên. Anh cũng từng “in dấu chân” ở những tọa độ đẹp nức lòng như Vinpearl Nam Hội An, Vinpearl Nha Trang, lang thang khắp đảo ngọc Phú Quốc, đón bình minh trứ danh trên mặt biển tây nam, nơi những bãi cát dài hút mắt nối liền với núi đồi trùng điệp từ Bãi Dài đến Gành Dầu.

Travel blogger nổi tiếng chia sẻ:“Tôi may mắn làm nghề được đi và chụp lại được nhiều khoảnh khắc đẹp. Với tôi, nhiếp ảnh là cách tốt nhất để ghi nhớ kỷ niệm”. Anh mong mỏi cuộc sống sẽ sớm “bình thường” trong bối cảnh mới, để bản thân và tất cả những người yêu du lịch có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch những chuyến khám phá, tìm lại không gian nuôi dưỡng cảm xúc, tái tạo năng lượng, vừa khơi nguồn cảm hứng bất tận cho những ý tưởng và kế hoạch mới.

Ấn tượng 2021: khám phá “Châu Phi thu nhỏ tại Việt Nam”

Đầu năm 2021, nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử vẫn kịp thực hiện kha khá kế hoạch du lịch - chụp ảnh trong giai đoạn tình hình covid được kiểm soát tốt. Giữa vô vàn điểm đến kỳ vĩ của đất nước, anh có ấn tượng đặc biệt với trải nghiệm lạc vào “Châu Phi thu nhỏ tại Việt Nam” khi có đến 4 ngày cắm trại giữa Vinpearl Safari, vừa lưu lại những khoảnh khắc thiên nhiên nguyên sơ, vừa kết bạn cùng các loài động vật hoang dã. Quỷ Cốc Tử hào hứng chia sẻ: “Lần đầu tiên ở Việt Nam tôi được tận mắt nhìn tê giác chăm con, đùa giỡn với bầy đàn, cho hươu cao cổ ăn hay vỗ về các bạn ấy như em bé. Nơi đây không khác gì một châu Phi thu nhỏ, với cảnh vật tự nhiên, động vật hiền hòa, tự do dạo chơi không khác gì cuộc sống ngoài tự nhiên.”

Những ngày lang thang trong công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã hàng đầu châu Á, nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, và không hiếm giây phút anh... thổn thức trước những biểu cảm rất đáng kinh ngạc của đời sống thiên nhiên. Câu chuyện gắn bó khăng khít của linh trưởng, thiên nga, hổ bengal… không khác gì những câu chuyện tình yêu cổ tích. Phút giây hà mã làm nũng, “diễn xuất” trước ống kính khiến anh bật cười sảng khoái trong lúc sáng tác. Những người bạn to xác đặc biệt như tê giác châu Phi khiến nhiếp ảnh gia lưu luyến mãi không muốn “nhổ trại”, để được cùng nhau đi dạo trên vùng đồng cỏ savan đặc trưng, hay thích thú khi được người bạn nặng gần 2 tấn dụi đầu “tỏ tình” đầy yêu thương…

Đã từng đến Vinpearl Safari rất nhiều lần cùng gia đình trong vai trò là khách tham quan, nhưng đây thật sự là chuyến đi khiến Quỷ Cốc Tử ấn tượng sâu sắc và “học” được nhiều điều nhất từ thế giới hoang dã. Khi tình hình ổn định, nhiếp ảnh gia chắc chắn sẽ quay lại nơi này nhiều lần nữa để thật sự “sống” giữa thiên nhiên.

Sổ tay chụp ảnh đẹp của nhiếp ảnh gia du lịch đình đám

Rong ruổi “săn” ảnh du lịch khắp mọi miền, ở nhiều vùng đất khác nhau, Quỷ Cốc Tử luôn tâm niệm cốt lõi trong mỗi lần chụp của anh là bắt được “khoảnh khắc”. “Với người chụp ảnh chuyên nghiệp, sẽ có nhiều thông số về kỹ thuật, ánh sáng… cần phải lưu tâm, xử lý. Nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi là những hình ảnh tự nhiên, lưu giữ được phút giây có 1-0-2 trong đời. Đó có thể là niềm vui, nụ cười, hay có cả nỗi buồn. Nhưng hơn hết sau mỗi khoảnh khắc được lưu giữ, khi nhìn lại, mỗi người đều dễ dàng nhớ về những kỷ niệm khó quên trong đời. Với tôi đó là điều kỳ diệu của nhiếp ảnh”. - nhiếp ảnh gia tâm sự.

Không phải vì bản thân làm nghề, hay cần đến máy móc cầu kỳ cho mỗi chuyến du lịch, với Quỷ Cốc Tử, mỗi khi cảm nhận được một khoảnh khắc đẹp đẽ, đáng nhớ của bản thân, anh đều lưu giữ lại bằng mọi hình thức. Theo anh, những thiết bị điện tử như smartphone, máy ảnh du lịch… được trang bị công nghệ hỗ trợ hình ảnh, clip vô cùng hiện đại là đã đủ để chụp ảnh lưu niệm cho bản thân và gia đình. Bí kíp chụp ảnh đẹp cơ bản của nhiếp ảnh gia này bất ngờ là chỉ cần ánh sáng tốt, góc ảnh tự nhiên, ưu tiên ảnh ngang, góc rộng khi chụp phong cảnh, tay cầm máy chắc, không rung nhòe… là đủ điều kiện để cho ra đời những hình ảnh đẹp.

Sống giữa thời đại thế giới phẳng, với Quỷ Cốc Tử, việc chia sẻ, lan tỏa những hình ảnh đẹp, câu chuyện ý nghĩa của bản thân là cách anh truyền cảm hứng và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Chính vì vậy, nhiếp ảnh gia này đã có một bộ ảnh nổi tiếng “Đi khắp thế gian” lưu giữ hàng trăm tác phẩm, khoảnh khắc đắt giá trong mỗi hành trình anh đã trải qua. Không chỉ nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, hiệu ứng tích cực mà Quỷ Cốc Tử mang lại cho cộng đồng mạng từ dự án đặc biệt chính là cảm nhận về vẻ đẹp của thế giới xung quanh và niềm cảm hứng “xê dịch” bất tận.

Nhận lời mời tham gia làm giám khảo cuộc thi “My Vinpearl My Moment - Trọn khoảnh khắc cùng Vinpearl”, nhiếp ảnh gia - travel blogger Quỷ Cốc Tử tâm sự, với anh đây đúng nghĩa là một cơ hội để anh có thể cùng những du khách chia sẻ chung niềm đam mê trải nghiệm. Từ ngày 22/11/2021 đến 05/12/2022, anh sẽ cùng với nữ ca sĩ Minh Hằng, đạo diễn Nguyễn Việt Tú “cầm cân nảy mực” những khoảnh khắc kỷ niệm, tạo nguồn cảm hứng mới với những khách hàng thân thiết của Vinpearl. Nhanh tay chia sẻ những khoảnh khắc của mình với Vinpearl để có cơ hội nhận về phần thưởng lên đến 24,080,000 đồng. Chi tiết tham khảo tại: https://cloud.news.vinpearl.com/mymoment