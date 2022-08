Brandgift.vn - Giải pháp quà tặng khách hàng hoàn hảo cho doanh nghiệp

(PR) - Nhu cầu tìm kiếm đơn vị cung cấp quà tặng in logo số lượng lớn cho những chương trình tri ân, sự kiện, kỷ niệm của nhiều doanh nghiệp ngày càng nhiều. Hiểu được điều đó, Brandgift.vn ra đời với sứ mệnh mang tới những sản phẩm chỉn chu, chất lượng nhằm mang đến các giải pháp quà tặng hữu ích cho khách hàng.

Cung cấp giải pháp quà tặng tốt nhất

Brandgift là đơn vị chuyên cung cấp quà tặng doanh nghiệp, quà tặng khuyến mãi, quà tặng tết cho khách hàng, quà tặng doanh nghiệp cuối năm, quà tặng đại hội… số lượng lớn cho các tổ chức, doanh nghiệp, công ty.

Brandgift nhận đặt theo yêu cầu với đa dạng sản phẩm, thương hiệu. Brandgift, liên kết với nhiều thương hiệu tốt trên thị trường, cùng với hệ thống in ấn logo được trang bị hiện đại tại công ty giúp giá thành sản phẩm tại Brandgift luôn thấp hơn so với các đơn vị khác. Hơn nữa, các sản phẩm quà tặng được thiết kế, in logo theo yêu cầu của khách hàng nhằm tăng sự độc đáo và tăng hiệu ứng thương hiệu cho đơn vị tặng quà.

Quà tặng tại Brandgift.vn khá đa dạng, được chia thành 5 nhóm chính: Quà tặng sự kiện/ hội nghị (kỷ niệm chương, bảng vinh danh, áo thun, móc khóa,... ); Quà tặng doanh nghiệp cao cấp (bút ký, bộ ấm chén in logo, bình hút tài lộc, lọ hoa phong thủy, sổ da); Quà tặng doanh nghiệp giá rẻ (áo mưa, mũ bảo hiểm, ô dù, cốc sứ, túi vải, khẩu trang in logo); Quà tặng gia dụng (bát đĩa, bình giữ nhiệt, bộ đựng thực phẩm, khay mứt,...); Quà tặng công nghệ (sạc dự phòng, USP, chuột máy tính,... )

Hoặc nêu chia theo phân khúc giá từ phổ thông đến cao cấp, Brandgift vẫn có rất nhiều giá để bạn lựa chọn: Quà tặng cao cấp mức giá sẽ giao động từ 500.000 đồng cho đến vài triệu đồng hoặc hơn. Đây là những món quà dành tặng cấp trên, đối tác doanh nghiệp hoặc khách hàng VIP. Quà tặng giá rẻ với giá thành giao động từ 50.000 đến 150.000 ngàn đồng. Những sản phẩm quà tặng này có tính thông dụng, tiện ích, dễ dàng sử dụng. Quà tặng độc đáo có không có giới hạn giá rõ ràng, chúng phụ thuộc vào độ mới lạ của sản phẩm. Những món quà độc đáo sẽ mang tính sáng tạo và ít thông dụng nên sẽ gây được sự ấn tượng khi nhận được.

Các sản phẩm quà tặng tại Brandgift đều mang lại giá trị thiết thực và phù hợp với nhiều đối tượng như từ khách hàng, nhân viên, đối tác, cổ đông, lãnh đạo… Cũng rất nhiều sự lựa chọn cho các doanh nghiệp có ngân sách khác nhau, điều này giúp Brandgift trở thành đối tác tin cậy của nhiều đơn vị hiện nay.

Trải nghiệm mua hàng tại Brandgift.vn

Brandgift luôn cố gắng nỗ lực từng ngày trên con đường đạt được sự hài lòng tuyệt đối từ khách hàng. Khi khách hàng lựa chọn sản phẩm quà tặng sẽ được Brandgift hỗ trợ thiết kế logo giúp tăng tính thẩm mỹ cho món quà tặng. Bản thiết kế hoàn chỉnh sẽ được in demo và gửi mẫu đến các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp xem xét và duyệt trước. Đến khi nhận được sự đồng thuận thì mới tiến hành sản xuất. Đảm bảo sản phẩm có độ hoàn thiện cao, thiết kế đẹp mắt, ấn tượng khi đến với tay khách hàng.

Xưởng in ấn quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại có năng suất in ấn lên đến 10.000 sản phẩm/ngày, đáp ứng nhu cầu làm các đơn hàng lớn trong thời gian ngắn nhất cho các doanh nghiệp và tiết kiệm được nhiều khoảng in ấn khác.

Ngoài ra, đối với những đơn hàng lớn Brandgift đều có những ưu đãi đặc biệt và mức chiết khấu cao lên đến 25%. Vì nên, với Brandgift sản phẩm càng nhiều, giá thành càng rẻ.

Bên cạnh đó, đội ngũ khách hàng giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp sẽ đưa ra những tư vấn phù hợp với yêu cầu. Dựa trên mức ngân sách, bạn sẽ có những gợi ý những mẫu quà tặng tối ưu, sang trọng, ưng ý nhất gửi đến đối tác và khách hàng của bạn. Nhân viên tận tình sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ bạn 24/24. Báo giá, hình ảnh mẫu sản phẩm đều sẽ được tư vấn cụ thể nhất. Giải quyết, xử lý thỏa đáng đối với những đơn hàng bị lỗi trong quá trình sản xuất.

Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm cùng 3 văn phòng đại diện ở Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Brandgift bảo đảm từ khâu đóng gói những sản phẩm nặng, dễ vỡ đến giao hàng tận nơi trên toàn quốc đều được chuẩn hóa, nhanh chóng. Cam kết hàng khi vận chuyển đến tay khách hàng sẽ an toàn, lành lặn.

Và điều giúp các đối tác của Brandgift luôn nhớ đến công ty mỗi khi cần quà tặng chính là những chương trình khuyến mãi và chính sách hậu đãi hoành tráng. Chấp nhận hoàn tiền gấp đôi nếu phát hiện hàng kém chất lượng; có quyền không nhận hàng nếu Brandgift giao hàng trễ so với cam kết; đổi trả không tốn phí khi hàng lỗi, tặng quà cho các đối tác thân thiết trong các dịp lễ, tết. Brandgift luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng bất cứ lúc nào, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của khách hàng đóng góp tích cực.

Brandgift | Địa chỉ cung cấp quà tặng số lượng lớn in logo chất lượng

● Brandgift Hà Nội : 505, Vĩnh Hưng, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

● Brandgift Đà Nẵng : 27 Nguyễn Tri Phương – Thanh Khê – Đà Nẵng.

● Brandgift TPHCM : 21 Cộng Hòa – Phường 4 – Q. Tân Bình

● Hotline: 0945.998.009

● Email: brandgiftvn@gmail.com

● Email: quatang@brandgift.vn

● Website: Brandgift.vn