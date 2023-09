Bùng nổ ngày hội khai trương Thẩm mỹ viện Seoul Center chi nhánh Hội An

(PR) - Ngày 23/09/2023 vừa qua, Thẩm mỹ viện Seoul Center chi nhánh Hội An đã tưng bừng khai trương với hơn 200 khách hàng tham dự. Sự kiện diễn ra thành công với nhiều ưu đãi trao tay lên đến 80% cùng hàng trăm voucher mừng hệ thống phủ rộng 80 chi nhánh trên toàn quốc.

Không khí sôi động ngày hội khai trương Seoul Center Hội An

Hành trình lan tỏa sứ mệnh "Phụng sự từ tâm" đã đặt chân tại Hội An để mang đến cơ hội làm đẹp cho hàng triệu phụ nữ Việt. Ngày 23/09/2023 vừa qua, Thẩm mỹ viện Seoul Center đã khai trương chi nhánh Hội An tại địa chỉ: 664 Hai Bà Trưng, Phường Cẩm Phô, Tp Hội An. Đây là một trong 80 chi nhánh trực thuộc Hệ thống Thẩm mỹ Quốc tế Seoul Center hứa hẹn mang lại sự bùng nổ trong ngành làm đẹp.

Không khí đông vui, nhộn nhịp trong ngày hội khi trương Seoul Center Hội An

Ngày hội khai trương đã diễn ra trong không khí đông vui và nhộn nhịp với hơn 200 khách hàng tham dự, cùng đội ngũ y bác sĩ chuyên môn của Thẩm mỹ viện Seoul Center chi nhánh Hội An. Sự kiện diễn ra lúc 8h sáng ngày 23/09/2023, nhưng nhiều chị em đã đến từ rất sớm để săn đón những ưu đãi cực khủng chỉ có trong ngày hội khai trương.

Các hoạt động chào đón khách hàng, biểu diễn lân sư, cắt băng khánh thành và chương trình âm nhạc đặc sắc,... Giúp cho buổi lễ khai trương càng thêm sôi động và náo nức.

Trong ngày khai trương, Seoul Center chi nhánh Hội An đã dành tặng hàng trăm thẻ làm đẹp trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng đến trong khung giờ khai trương. Không giới hạn thẻ làm đẹp trị giá 1 triệu đồng duy nhất trong ngày 23/09/2023.

Những ưu đãi hấp dẫn được hàng trăm khách hàng săn đón từ sáng sớm.

Đặc biệt, trong ngày khai trương chi nhánh Seoul Center Hội An, Seoul Center ưu đãi lên đến 80% cho tất cả các dịch vụ. Nhiều chị em đã được các chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc trực tiếp thăm khám và tư vấn, lựa chọn ngay các dịch vụ hàng đầu tại Seoul Center với chi phí siêu hời.

Ngày hội khai trương còn tổ chức chương trình bốc thăm may mắn với hàng ngàn suất làm đẹp chỉ với giá 1 nghìn đồng. Cùng với đó là các tiện ích VIP được các chuyên gia da liễu soi da miễn phí, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời. Chính vì thế mà tất cả khách hàng tham gia ngày hội khai trương đều cảm thấy hài lòng và đánh giá cao về chất lượng.

Các bác sĩ, chuyên viên tư vấn dịch vụ làm đẹp nhiệt tình cho khách hàng.

Trải nghiệm chất lượng dịch vụ đẳng cấp tại Seoul Center Hội An

Trực thuộc Hệ thống Thẩm mỹ Quốc tế Seoul Center với 80 chi nhánh trải dài toàn quốc, Seoul Center chi nhánh Hội An xứng tầm đẳng cấp 5 sao với sự đầu tư vô cùng hoành tráng và bậc nhất tại khu vực miền Trung. Hứa hẹn đây sẽ là một trong những địa chỉ làm đẹp được khách hàng tin yêu để thăng hạng nhan sắc.

Nằm ngay trung tâm thành phố du lịch (phố cổ Hội An), Thẩm mỹ viện Seoul Center nổi bật với không gian sang trọng, hệ thống phòng ốc đầy đủ tiện nghi, hiện đại. Nhờ đó giúp đảm bảo sự riêng tư và thoải mái để khách hàng có thể tận hưởng các dịch vụ làm đẹp tại nơi đây.

Seoul Center Hội An hội tụ đội ngũ y bác sĩ và kỹ thuật viên đầu ngành cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thẩm mỹ. Không chỉ am hiểu chuyên môn mà các bác sĩ còn tận tâm tư vấn để đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất cho khách hàng. Nhờ đó giúp đảm bảo sự an toàn và mang lại kết quả làm đẹp mỹ mãn.

Chất lượng dịch vụ đẳng cấp 5 sao chỉ có tại TMV Seoul Center Hội An.

Thẩm mỹ viện Seoul Center Hội An còn cung cấp đa dạng các dịch vụ thẩm mỹ và làm đẹp chuyên sâu. Trong đó, nổi bật là các dịch vụ chăm sóc da, điều trị mụn công nghệ cao, trẻ hóa và căng bóng da,... Với quy trình thực hiện đạt chuẩn y khoa và chi phí phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

Mặc dù ngày hội khai trương đón một lượng khách "khủng", nhưng với sự quan tâm nồng nhiệt của quý khách hàng đã giúp đội ngũ nhân viên Seoul Center Hội An không ngừng nỗ lực và phục vụ hết mình. Thực hiện sứ mệnh “Phụng sự từ tâm”, Thẩm mỹ viện Seoul Center Hội An sẽ là địa điểm giúp khách hàng luôn tự tin tỏa sáng, sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo của chính mình.

HỆ THỐNG THẨM MỸ QUỐC TẾ SEOUL CENTER - 80 CHI NHÁNH TRÊN TOÀN QUỐC

Top 10 Thương Hiệu Xuất Sắc Châu Á 2022 & 2023.

Huy Chương Vàng Sản Phẩm, Dịch Vụ Chất Lượng Châu Á 2023.

SEOUL CENTER - PHỤNG SỰ TỪ TÂM.

Trụ sở chính: 375 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 11, Quận 10, TP. HCM.

Chi nhánh Hội An: 664 Hai Bà Trưng, P. Cẩm Phô, TP. Hội An.

Hotline 24/7: 1800 3333

Website: https://seoulcenter.vn/

Zalo: https://zalo.me/2535130591240701927