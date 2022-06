Camera Song An dịch vụ lắp camera tại Bảo Lộc rẻ, chất lượng

(PR) - Tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thì việc chọn được đơn vị lắp đặt camera uy tín giá rẻ không phải dễ dàng. Một trong số những nơi uy tín nhất hiện nay được nhiều người tin tưởng đó chính là Camera Song An, đơn vị cung cấp dịch vụ lắp camera Bảo Lộc rẻ, chất lượng. Lý do tại sao nên chọn sử dụng dịch vụ của Camera Song An? Tìm hiểu chi tiết qua thông tin dưới đây.

Camera Song An cung cấp dịch vụ lắp camera Bảo Lộc giá rẻ

Việc lắp camera đã trở nên phổ biến đối với người dân tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Với nhiều công dụng như thuận tiện cho việc giám sát hay theo dõi an ninh. Ngoài ra bạn dễ dàng xem lại sự việc đã xảy ra qua hệ thống lưu trữ.

Tất cả những công dụng trên đều được Camera Song An đáp ứng chỉ với mức cực rẻ và cạnh tranh so với thị trường. Đặc biệt hơn công ty còn thường xuyên có những chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn cho khách hàng. Cũng vì lý do này mà rất nhiều gia đình, hộ kinh doanh và cả các doanh nghiệp chọn sử dụng dịch vụ lắp camera Bảo Lộc của Camera Song An.

Để công ty có vị thế vững chắc trên thị trường như ngày hôm nay một phần đến từ lợi thế về giá cả. Tuy nhiên đó không phải là tất cả. Tuy giá rẻ nhưng không vì vậy mà chất lượng của đơn vị này yếu kém. Mỗi một sản phẩm camera quan sát tại đây đều được lựa chọn và kiểm tra kỹ càng trước khi lắp đặt. Trong suốt 5 năm hoạt động bằng cả tâm huyết đơn vị này đã được khách hàng đánh giá cao về giá thành cũng như chất lượng dịch vụ.

Quy trình lắp camera Bảo Lộc chuyên nghiệp

Để nhận sự tin tưởng đến từ khách hàng đơn vị này đã đưa ra quy trình làm việc chuyên nghiệp. Quy trình này gồm 5 bước:

- B1: Khảo sát;

- B2: Lên danh sách vật tư;

- B3: Báo giá;

- B4: Lắp đặt;

- B5: Nghiệm thu;

- B6: Viết giấy bảo hành.

Với quy trình làm việc này giúp việc thực hiện diễn ra thuận lợi mà không gặp sai sót. Đặc biệt nhất là với đội ngũ nhân viên kỹ thuật có chuyên môn cao sẽ mang lại quy trình lắp đặt diễn ra nhanh chóng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh hay sinh hoạt của khách hàng.

Quy trình làm việc chuyên nghiệp còn thể hiện ở chính sách bảo hành dài lâu của Camera Song An. Mỗi một sản phẩm mà đơn vị này sử dụng đều là hàng chính hãng có thời gian bảo hành lâu dài. Đảm bảo khách hàng có thể yên tâm sử dụng. Nếu trong trường hợp xảy ra vấn về, thì đội ngũ nhân viên kỹ thuật sẽ nhanh chóng có mặt để khắc phục triệt để.

Đa dạng sản phẩm đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng

Lý do khiến cho khách hàng luôn chọn Camera Song An làm đơn vị lắp camera Bảo Lộc chính là vị sự đa dạng sản phẩm của đơn vị này. Với mỗi vị trí, mỗi mục đích sử dụng thì yêu cầu về camera sẽ khác nhau. Nhưng dù bạn muốn lắp ở vị trí nào ở ngoài trời hay trong nhà thì doanh nghiệp này đều có thể đáp ứng.

Các sản phẩm tại đây đều đáp ứng được những tiêu chuẩn cần có của một chiếc camera. Từ độ phân giải, hồng ngoại. Hay các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, Chứng chỉ FCC, RoHS, Chứng chỉ IP66, IP67. Quan trọng nhất những sản phẩm tại Camera Song An đều là hàng chính hãng. Đảm bảo được chất lượng và độ bền của sản phẩm. Khi đến đây bạn có thể thoải mái để chọn các loại camera chính hãng. Như:

- Dahua.

- Kbvision.

- Hikvision.

- Imou.

- Và một số thương hiệu camera khác.

Đối với những khách hàng chưa biết nên chọn sử dụng sản phẩm nào? Vậy thì có thể yên tâm khi đến với Camera Song An. Với sự hiểu biết của mình trong lĩnh vực camera giám sát thì đơn vị này sẽ hỗ trợ bạn chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng. Việc bạn làm là đưa ra những mong muốn của mình. Những công đoạn còn lại Camera Song An sẽ thay bạn thực hiện.

Camera Song An dịch vụ lắp camera tại Bảo Lộc rẻ, chất lượng

Camera Song An tự tin là đơn vị mang lại cho khách hàng của mình dịch vụ lắp đặt camera tại Bảo Lộc chất lượng nhất. Trong suốt thời gian hoạt động, đơn vị này đã lắp đặt thành công cho hàng ngàn dự án lớn nhỏ trên khắp khu vực Bảo Lộc và nhiều khu vực lân cận khác.

Nếu bạn có nhu cầu lắp camera Bảo Lộc rẻ, chất lượng hãy liên hệ ngay với Camera Song An theo thông tin dưới đây để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

