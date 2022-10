Căn hộ The Park Avenue xứng tầm vị trí vàng

(PR) - The Park Avenue do tập đoàn bất động sản số 1 Việt Nam làm chủ đầu tư – Novaland được triển khai xây dựng tại Quận 11 của Hồ Chí Minh đã ghi dấu ấn một biểu tượng thịnh vượng vượt qua thời gian, đem lại giá trị tinh hoa cũng như đẳng cấp sống thượng lưu tại một thành phố phát triển, năng động nhất Việt Nam hiện nay.

The Park Avenue đường 3 tháng 2.

Phân khúc khách hàng sở hữu căn hộ The Park Avenue

The Park Avenue là khu phức hợp cao cấp như: nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại với tổng diện tích lên đến 9837m2. Bên cạnh đó, the park avenue còn nằm tọa lạc trên quận 11 là vị trí được đánh giá có giá trị thương mại và phát triển cực lớn.

Các căn hộ tại the park avenue có thiết kế thông minh, diện tích linh hoạt nhằm cung cấp tới khách hàng không gian sống rộng rãi nhất, thoải mái nhất và phù hợp với số tiền họ bỏ ra nhất. Phát triển 3 loại hình căn hộ chính như: căn hộ 1PN, căn hộ 2PN, căn hộ 3PN,…phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng như: gia đình nhỏ, người sống độc thân, người có nhu cầu di chuyển nhiều, những công ty với quy mô nhỏ, người có nhu cầu kinh doanh hoặc đầu tư lâu dài.

Tiện ích the Park Avenue.

Gia đình nhỏ

Với hình thức căn hộ từ 2 đến 3 phòng ngủ, căn hộ the park avenue là sự lựa chọn hợp lý mà các gia đình không thể bỏ lỡ bởi nơi đây kết hợp không gian sống hiện đại cộng với việc trang bị nội thất tinh tế, tiện ích nội khu tạo nên nhiều không gian vui chơi, sinh hoạt phù hợp với những gia đình nhỏ như công viên xanh, khu vui chơi dành cho trẻ em, hồ bơi tràn trên cao, quán Cafe,…

Người sống độc thân

Dự án The park avenue có lối thiết kế hiện đại, tinh tế trong từng đường nét mở ra không gian sống thoáng đãng với ngàn tiện ích rất phù hợp cho những người sống độc thân dù là người Việt hay người nước ngoài bởi sinh sống tại park avenue rất thuận tiện cho việc di chuyển, đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt và tính an ninh cao giúp bạn an tâm đi ra ngoài làm việc mà không cần bận tâm với vấn đề trông chừng nhà cửa.

Những công ty với quy mô nhỏ

Mỗi căn hộ Officetel tại the park avenue đều có diện tích khoảng từ 29.64 đến 68.88m2 có không gian phù hợp với những công ty có quy mô nhỏ hay văn phòng Startup từ 4 đến 10 người, văn phòng đại diện,…ngoài ra, khi sử dụng căn hộ officetel các doanh nghiệp còn có thể tận dụng các tiện ích nội khu vốn có của căn hộ the park avenue mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức di chuyển.

Những người có nhu cầu kinh doanh hoặc đầu tư lâu dài

Với hình thức căn hộ đa dạng, chủ sở hữu có thể tận dụng để kinh doanh với hình thức Shophouse hoặc cho thuê lại với khả năng sinh lời cực cao bởi vị trí đắc địa, tiện ích nội và ngoại khu đa dạng, giao thông hoàn chỉnh thuận lợi cho việc di chuyển, giao thương buôn bán.

Ưu đãi đặc biệt đến từ Novaland

Trong khi khách hàng mua nhà chỉ phải trả 1% mỗi tháng thì giới đầu tư lại được cam kết mức thuê lại the park avenue lên tới 420 triệu đồng/năm, điều này đã tăng thêm điểm cộng cho tòa chung cư hiện đại tại quận 11 của thành phố Hồ Chí Minh.

Thêm vào đó, những khách hàng mua nhà sẽ được ưu đãi tặng bộ nội thất bếp trị giá 150 triệu đồng, đặc biệt, chủ đầu tư Novaland còn tặng phiếu quà trị giá tới 80 triệu đồng cho những khách hàng đang là cán bộ, công nhân viên chức của ngành y dược.

Sở hữu giá bán “hời”, có sức cạnh tranh cực cao với những sản phẩm cùng phân khúc khác, căn hộ tại căn hộ park avenue chỉ giao động từ 2 – 4 tỷ đồng/căn, đây là một mức giá phù hợp với thu nhập bình quân của nhiều người lao động. Cùng việc đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn với từng giai đoạn mở bán, hỗ trợ lãi suất trong vòng 36 tháng, căn hộ park avenue chính là điểm đến lý tưởng cho cộng đồng cư dân tinh hoa và những nhà đầu tư địa ốc thông thái.