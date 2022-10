Chành xe gửi hàng đi Quảng Nam: Phước Tấn đơn vị gửi hàng chuyên nghiệp

(QNO) - Chành xe đi Quảng Nam của vận tải Phước Tấn được biết là dịch vụ gửi hàng uy tín, chuyên nghiệp được khách hàng tin tưởng sử dụng trên thị trường hiện nay. Vận tải Phước Tấn là cái tên nổi bật được khách hàng chọn mặt gửi vàng trong hàng nghìn công ty vận tải bởi năng lực vận chuyển vượt trội với các dịch vụ có dịch vụ gửi hàng đi Quảng Nam đảm bảo an toàn, nhanh chóng và mức giá cước vận chuyển hợp lý.

Lý do khiến bạn nên chọn nhà xe gửi hàng đi Quảng Nam Phước Tấn

Nhà xe vận chuyển hàng đi Quảng Nam Phước Tấn hiện tại đã có trên 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa nội địa. Những doanh nghiệp đã và đang hợp tác với Phước Tấn có những đánh giá rất cao về năng lực cũng như tiềm năng phát triển của đơn vị này này trong tương lai. Dưới đây là những điểm chính thu hút khách hàng đến với chành xe đi Quảng Nam của vận tải Phước Tấn.

Thời gian gửi hàng đi Quảng Nam nhanh chóng

Chành xe đi Quảng Nam của vận tải Phước Tấn luôn đáp ứng và đảm bảo tốt nhất thời gian vận chuyển hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng. Bởi trong những năm làm nghề Phước Tấn biết đây là yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình vận chuyển giúp cho khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ vận chuyển tại một công ty vận tải.

● Hiện tại thời gian nhà xe gửi hàng về Quảng Nam tại vận tải Phước Tấn diễn ra vô cùng nhanh chóng. Thông thường thời gian gửi hàng ghép từ Hà Nội đi Quảng Nam chỉ mất 1-1,5 ngày; Thời gian gửi hàng từ Sài Gòn đi Quảng Nam mất khoảng từ 2-4 ngày (áp dụng cho các đơn hàng ghép xe vận chuyển).

● Lịch trình vận chuyển hàng đi Quảng Nam của Phước Tấn: Xe xuất bến trong khung giờ từ 15h chiều - 17h chiều từ thứ 2- thứ 7 hàng tuần.

Nhằm đảm bảo tốt nhất thời gian chuyển chành xe đi Quảng Nam vận tải Phước Tấn khuyến khích khách hàng đặt trước với nhà xe lịch vận chuyển từ 1-2 ngày để Phước Tấn có thể dễ dàng sắp xếp hàng hóa thuận tiện nhất trong quá trình ký gửi hàng.

Đa dạng trong hình thức vận chuyển hàng đi Quảng Nam

Khách hàng có thể lựa chọn một trong những hình thức dưới đây cho phù hợp nhất với nhu cầu vận chuyển hàng đi Quảng Nam của mình:

● Chành xe đi Quảng Nam nhận hàng tại kho - giao hàng tại Quốc Lộ 1A: Với các đơn hàng lẻ, hàng ghép, bạn có thể lựa chọn hình thức này để tối ưu hóa và tiết kiệm chi phí vận chuyển hàng.

● Chành xe đi Quảng Nam nhận hàng tại kho - giao hàng tận nơi.

● Chành xe đi Quảng Nam nhận hàng tại địa chỉ đã được thỏa thuận - giao hàng tại Quốc Lộ 1A.

● Chành xe đi Quảng Nam giao nhận hàng tận nơi theo yêu cầu khách hàng.

● Các tỉnh thành tại Quảng Nam mà công ty TNhh vận tải Phước Tấn có thể giao tận nơi như: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành và Phú Ninh

Dựa theo thực tế các nhu cầu gửi hàng về Quảng Nam của khách hàng Phước Tấn đã đưa ra các hình thức vận chuyển hàng đa dạng giúp khách hàng giải quyết các nhu cầu vận chuyển theo nhiều loại hàng khác nhau mang tới nhiều tiện lợi cho khách hàng khi gửi hàng.

Chành xe đi Quảng Nam vận chuyển nhiều mặt hàng đa dạng

Việc nhận đa dạng các mặt hàng vận chuyển khiến cho Phước Tấn thu hút một lượng khách hàng lớn tới gửi hàng. Hiện nay các loại mặt hàng thường xuyên được chành xe đi Quảng Nam nhận vận chuyển tại Phước Tấn gồm có:

● Sản phẩm phụ liệu dệt may

● Các loại mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm,..

● Các mặt hàng thuốc chữa bệnh dùng trong y tế,...

● Vật liệu phụ gia, hóa chất “phi hóa chất, can phụ gia, bao phụ gia….”,...

● Tủ điện, thiết bị điện công nghiệp,...

● Máy móc thiết bị, máy cơ khí, máy công nghiệp,...

● Bao bì, bao tải, bao công nghiệp,...

● Cửa kính, cửa nhôm, cửa gỗ,...

● Các thiết bị gia công từ sắt thép,...

● Các mặt hàng siêu trường, siêu trọng,...

● Các mặt hàng có quy cách đóng thùng,...

● Hàng sự kiện, hàng quảng cáo,...

Cam kết về dịch vụ gửi hàng đi Quảng Nam Phước Tấn gửi đến cho khách hàng

Vận tải Phước Tấn cam kết mỗi khách hàng khi tới và sử dụng các dịch vụ gửi hàng đi Quảng Nam luôn cảm thấy được phục vụ tốt nhất:

● Hàng hóa được vận chuyển luôn đảm đảm an toàn tuyệt đối.

● Thời gian vận chuyển hàng nhanh chóng nhất.

● Trong quá trình vận chuyển hàng đi Quảng Nam khi gặp bất cứ vấn đề gì khách hàng đều được nhân viên của Phước Tấn tận tình hỗ trợ, phục và tư vấn 24/7 về các dịch vụ và hỗ trợ xử lý đơn hàng.

● Cách chính sách hỗ trợ hàng hóa siêu ưu đãi cho doanh nghiệp.

Chành xe đi Quảng Nam Phước Tấn luôn biết cách tiếp thu và chọn lọc những góp ý đến từ khách hàng. Phước Tấn ngày một hoàn thiện dịch vụ vận chuyển hàng để có thể phục vụ khách hàng tốt nhất để mang đến một dịch vụ gửi hàng đi Quảng Nam chất lượng và chuyên nghiệp nhất.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Vận tải Phước Tấn

Kho bãi TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Bãi xe 12, 57/7 Ấp Nam Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Hotline Hồ Chí Minh: 0818.805.599 – 0917.932.788

Kho bãi Hà Nội:

Địa chỉ: Tổ 24, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline Hà Nội: 0854.462.288 – 0888.304.788

Email: giaonhanphuoctan@gmail.com

Website: https://vantaiphuoctan.vn/