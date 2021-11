Chia sẻ của bà Nguyễn Thị Cẩm Diệu nhân sinh nhật lần thứ 5 của NASALAND

(PR) - NASALAND – Đại lý phân phối F1 của Vinhomes vừa đón chào tuổi mới ngay tại Văn phòng Công ty. Đó là một bữa tiệc nhỏ để các Cán bộ Nhân viên và Ban lãnh đạo ngồi lại vui mừng, điểm lại những kỷ niệm đã có với Công ty. Chúng tôi rất cảm kích khi đã nhận được những lẵng hoa từ các Quý Đối tác và Nhà Đầu tư. Chị Nguyễn Thị Cẩm Diệu – Giám đốc Kinh doanh của NASALAND có đôi chút chia sẻ về bữa tiệc sinh nhật lần này của Công ty.

Chặng đường 5 năm

NASALAND đã trải qua 5 năm xây dựng và phát triển. Giờ đây NASALAND đã tự tin trở thành một trong những Đại lý F1 (Gold) xuất sắc nhất của CĐT Vinhomes. Với công sức của tập thể cán bộ công nhân viên cùng sự hướng dẫn, lãnh đạo chuyên nghiệp đến từ Ban Giám đốc, NASALAND hứa hẹn sẽ trở thành một trong những Đại lý F1 xuất sắc của các Chủ đầu tư khác; hơn hết, trở thành một điểm môi giới Bất động sản uy tín bậc nhất Việt Nam.

Nhớ vào những lần chia sẻ về sinh nhật Nasaland, chị Diệu đều thủ thỉ, việc thành lập Nasaland như một cái duyên đối với chị và anh Chiểu. 2 đồng nghiệp gặp nhau tại dự án Vinhomes Central Park, cùng bán dự án Vinhomes Golden River, cùng niềm đam mê sâu sắc xây dựng một Đại lý F1 của Vinhomes - sự tình cờ này đã làm nên một Nasaland vững mạnh như bây giờ. “Gần như cả cuộc đời bán Bất động sản đều gắn liền với cái tên Vinhomes.” - chị cười và chia sẻ với cán bộ nhân viên trong Công ty như vậy. Đó là lý do tại sao đến tận bây giờ, công ty vẫn ngày đêm chạy dự án Vinhomes, ngày đêm mang về những chiếc booking nóng hổi - tất cả đều là sự đam mê, nỗ lực không chỉ của nhân viên mà còn là đối với Ban Lãnh đạo từ ngày thành lập cho tới tận bây giờ.

Thành tựu

Công ty sẽ chẳng thể nào quên khoảnh khắc bán được 10.000 căn Vinhomes Grand Park trong 17 ngày đêm; ăn, ngủ, nghỉ, làm đều tại Công ty, sống như những người một nhà; với doanh thu khủng lên tới 5000 tỷ. Chặng đường 5 năm này có thể không phải ngắn, cũng chẳng phải dài; nhiều người nản chí mà dừng lại, cũng nhiều người đam mê mà tới đây; âu cũng là cái duyên cả.

Khoảnh khắc Nasaland được xướng tên là một trong 3 Đại lý Silver xuất sắc nhất; có lẽ là bước đầu thành công, là nền móng của Nasaland bây giờ. Đối với các Đại lý lớn bấy giờ có thể chỉ là những giải thưởng bình thường, nhưng đối với Nasaland, đó là động lực, là tâm huyết, là sự cố gắng ngày đêm không ngừng nghỉ. Cho tới khi thành Đại lý Gold của Vinhomes, các Lãnh đạo, Cán bộ công nhân viên của Nasaland vẫn mang trong mình niềm đam mê đó, vẫn cháy bỏng như ngày đầu. Hình ảnh chú Kiến thần màu cam cần cù, chăm chỉ được đưa lên làm linh vật của Công ty; miêu tả rõ nét nhất về thái độ, kỷ luật, sự chuyên nghiệp của từng cá nhân Nasaland.

Chia sẻ của bà Nguyễn Thị Cẩm Diệu

Nhân sinh nhật lần thứ 5 của Công ty Cổ phần NASALAND, Chị Diệu chia sẻ: "Tôi là một trong những thành viên đầu tiên của NASALAND. Nhìn đứa con tinh thần của mình trở nên lớn mạnh và phát triển, tôi vô cùng vui mừng và lòng tràn ngập tự hào. Chúng tôi đã lựa chọn đúng con đường ngay bước đầu; không ngừng phát triển từ khi trắng tay. Tôi còn nhớ lúc đầu khi Công ty chỉ có vài người, mọi người cùng nhau xây dựng, tạo chiến lược cho Công ty.

Giờ đây, NASALAND đã trở nên vững mạnh hơn bao giờ hết. Tôi chỉ mong Biệt đội NASALAND sẽ còn lớn mạnh hơn nữa, thu nạp được nhiều nhân tài Bất động sản từ toàn quốc để trở thành một Đại lý xuất sắc và được nhiều người biết đến.

Một số dự án trọng điểm Nasaland đang là đại lý phân phối

Một trong những dự án Nasaland đang theo sát nhất và tự tin để môi giới cho các Nhà đầu tư tiềm năng chính là dự án Vinhomes Grand Park; hiện đang tọa lạc tại vị trí mặt tiền đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án “siêu phẩm” này được đầu tư phát triển bởi Vinhomes – tập đoàn Vingroup với quy mô 271,8ha, gồm 71 tòa cao tầng, hơn 43.500 căn hộ và 1600 căn nhà phố, biệt thự. Khu đô thị Vinhomes Quận 9 đã được đông đảo Quý Khách hàng và Các Nhà Đầu tư quan tâm đón nhận tích cực tạo nên tiếng vang lớn cho thị trường Bất Động Sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khu đô thị được các giới đầu tư gọi là “một trong các khu đô thị đáng đầu tư nhất tại Việt Nam” quả không ngoa với các tiện ích, an ninh tuyệt vời mà dự án này mang lại.

Hiện, phân khu Beverly của đang nhận booking đợt 1 và đợi đợt ráp căn đầu tiên (21/11). Phân khu này được gọi là phân khu “đỉnh cao nhất” của Vinhomes Grand Park, phù hợp đối với nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là giới thượng lưu. Phân khu The Beverly với quy mô 10 tòa căn hộ cao cấp, trong đó gồm 9 toà được quy hoạch thiết kế theo tiêu chuẩn dòng sản phẩm Vinhomes Ruby và 1 toà Vinhomes Diamond (tòa Empire). Hệ sinh thái cùng các tiện ích đồng bộ, tiện nghi đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu tại Vinhomes Grand Park. The Beverly cam kết mang đến không gian sống lý tưởng, nơi an cư chất lượng cho nhiều thế hệ dành riêng cho cộng đồng cư dân thượng lưu.

Chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN NASALAND

Trụ sở: 30 Trần Lựu, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Website: https://nasaland.vn

Điện thoại: (+84) 909.777.500