Chờ đợi gì từ nếu màn kết hợp đỉnh cao giữa nghệ sĩ Việt và siêu sao tỉ view Charlie Puth diễn ra tại 8Wonder?

(PR) - Thông tin về sự xuất hiện của ngôi sao âm nhạc Charlie Puth và các nghệ sĩ “hot” bậc nhất Việt Nam tại lễ hội âm nhạc 8Wonder (diễn ra ngày 22/7 tại VinWonders Nha Trang) khiến rất nhiều người dự đoán về những màn kết hợp đỉnh cao, mang tới cơ hội đưa nghệ sĩ Việt chinh phục âm nhạc thế giới.

Háo hức hi vọng về màn collab chưa từng có

8Wonder đang là cái tên gây sốt cộng đồng yêu nhạc, đặc biệt là sau công bố về dàn sao hạng A của thế giới và Việt Nam sẽ đổ bộ về sự kiện này. Người hâm mộ đang rất chờ mong những màn kết hợp (collab) giữa ngôi sao tỉ view Charlie Puth và dàn hitmaker Việt, từ Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà tới HIEUTHUHAI, MONO hay Tlinh, Amee, DJ Mie. Nếu điều này xảy ra, đây có thể sẽ là một trong những bước ngoặt lớn với âm nhạc Việt.

Với người hâm mộ Việt Nam, những màn collab giữa nghệ sĩ Việt và các ngôi sao thế giới luôn là một sự kiện thực sự, không chỉ bởi những màn trình diễn hấp dẫn mà còn vì “độ hiếm” của những khoảnh khắc giao thoa âm nhạc.

Còn nhớ, hơn chục năm trước, màn kết hợp giữa Thanh Bùi và Tata Young đã khiến cái tên Thanh Bùi cùng bản hit “Tình về nơi đâu – Where Do We Go” nhanh chóng vọt lên top tìm kiếm của Google Trend. Ca khúc đình đám sau khoảnh khắc chung sân khấu đã khiến tên tuổi Thanh Bùi bay xa hơn trong làng nhạc thế giới.

Sau Thanh Bùi, người hâm mộ cũng được thưởng thức một số màn góp giọng đặc biệt của Soobin Hoàng Sơn cùng Ji Yeon trong “Đẹp nhất là em” năm 2018, hay “Happy for You” giữa “hoàng tử nhạc buồn” Vũ và chủ nhân hit “7 years” - Lukas Graham (năm 2021).

Ngoài ra, không thể không nhắc tới “Hãy trao cho anh” của Sơn Tùng M-TP và Snoop Dogg – MV đã lọt top trending ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên cơn sốt hiếm có của người hâm mộ thế giới cho 1 ca sĩ Việt.

Tuy nhiên, phải tới 8Wonder, công chúng Việt mới thực sự lên cơn sốt chưa từng có. Trong những tên tuổi từng kết hợp với các nghệ sĩ Việt Nam, Charlie Puth thực sự là ngôi sao hàng đầu thế giới, với loạt hit tỉ view và hàng triệu fan hâm mộ. Đặc biệt, nếu như trước đó, fan hâm mộ chỉ được thưởng thức màn kết hợp của các ngôi sao qua các MV thì lần này, rất có thể đó sẽ là sự xuất hiện “bằng xương bằng thịt” lần đầu tiên trên sân khấu đỉnh cao tại Việt Nam của những hitmaker lừng lẫy!

Tại Việt Nam, chủ nhân của “We Don’t Talk Anymore” sẽ có màn trình diễn lịch sử kéo dài tới hơn 75 phút tại 8Wonder. Điều chờ đợi với nhiều người, ngoài những bản hit được tận mắt tận tai trải nghiệm còn là màn kết hợp, được dự đoán có thể sẽ diễn ra giữa Charlie Puth và dàn nghệ sĩ Việt. Đó là lí do rất nhiều fan yêu nhạc trên các diễn đàn đang vô cùng háo hức đợi “cuộc gặp gỡ Đông – Tây” chưa từng có này.

“Sân khấu trong mơ” cho nghệ sĩ Việt

Thực tế, điều nhiều người mong chờ từ một sự kiện đẳng cấp thế giới như 8Wonder, ngoài những màn trình diễn đỉnh cao, còn là cánh cửa mới cho nền âm nhạc Việt. “Nhạc Việt khó xuất ngoại” trong nhiều năm luôn là câu hỏi đau đáu với các nghệ sĩ và cả những người yêu nhạc. Vấn đề không nằm ở việc ca sĩ Việt có đủ giỏi và khát vọng hay không, mà như nhạc sĩ Quốc Trung từng lên tiếng: “Nghệ sĩ cần có những cầu nối”.

Cây cầu nối ấy không chỉ là những nền tảng mạng xã hội, mà hiện hữu hơn, phải là những sân khấu đẳng cấp thế giới. Đó cũng là cách Giải thưởng Âm châu Á MAMA Awards cách đây cả thập kỉ đã kì công mời những huyền thoại như Dr. Dre, Snoop Dogg biểu diễn kết hợp với các ngôi sao Hàn Quốc. Cũng tại đây từng diễn ra màn trình diễn lịch sử giữa nghệ sĩ lừng danh thế giới Stevie Wonder cùng Hyorin (nhóm Sistar) và nam ca sĩ Quách Phú Thành. Và không thể phủ nhận, khi đứng chung với những đỉnh cao thế giới, trong một sân khấu quy mô, tên tuổi của những nghệ sĩ châu Á được biết tới nhiều hơn trên khắp thế giới.

Đó cũng là điều người hâm mộ Việt Nam chờ đợi ở 8Wonder. Ở đại nhạc hội quốc tế trong khuôn khổ WonderFest 2023 tổ chức ở Vinpearl Nha Trang lần này, người ta nhìn thấy những yếu tố gần như chắc chắn sẽ làm cái tên 8Wonder trở thành hiện tượng thế giới: tên tuổi ngôi sao quốc tế hàng đầu, những hitmaker của nhạc Việt đương đại đình đám nhất, sân khấu biểu diễn “vô cực” độc lạ, và điểm nhấn từ không gian trải nghiệm vui chơi nghỉ dưỡng, khám phá có một không hai.

Đón đợi du khách tại “kì quan cảm xúc không giới hạn” 8Wonder bên cạnh âm nhạc đỉnh cao còn là những hoạt động sôi động của Lễ hội biển quốc tế WonderFest 2023. Đây sẽ là nơi du khách hòa mình vào những màn trình diễn carnival, cuộc thi cosplay, cuộc thi flashmob, liên hoan Âm nhạc Indie, các vũ điệu Hawaii, trò chơi nước, thưởng thức ẩm thực đa quốc gia…

Tất cả những trải nghiệm riêng có ấy theo đánh giá sẽ biến 8Wonder trở thành tâm điểm của không chỉ người yêu nhạc Việt Nam mà còn là hàng triệu trên khắp thế giới. Đó sẽ là “dreamland” – sân khấu trong mơ với du khách, đồng thời là cây cầu vững chắc để nghệ sĩ Việt tiến bước, chinh phục thế giới từ đôi cánh âm nhạc của mình!