(PR) - Cho thuê máy in chính là giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp, văn phòng, công ty trong thời điểm khó khăn về kinh tế như hiện nay. Thuê máy in không những đáp ứng cho nhu cầu in ấn tài liệu mà nó còn là một sản phẩm thông minh với nhiều chức tiện ích. Người dùng có thể dễ dàng in ấn vừa có thể sử dụng máy in để sao chụp, scan, Fax,... rất phù hợp với nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy dịch vụ cho thuê máy in tại TP.HCM là như thế nào? theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về dịch vụ này nhé!

Nhu cầu thuê máy in tại TP.HCM

Tp. Hồ Chí Minh là nơi tập trung của rất nhiều công ty, cơ quan, đơn vị. Với số lượng lớn các doanh nghiệp, công ty, cơ quan và cá nhân hoạt động trong khu vực, nhu cầu sử dụng các thiết bị văn phòng nói chung và máy in nói riêng cũng trở thành một thị trường nở rộ.

Và để tiết kiệm chi phí cũng như có thể sử dụng được những chiếc máy in chất lượng, dịch vụ cho thuê máy in tại Tp.Hồ Chí Minh đã trở thành giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất.

Tại sao nên thuê máy in?

Hiện nay, không có nhiều doanh nghiệp có sẵn đội ngũ kỹ thuật chuyên về các giải pháp khắc phục sự cố in ấn, trong khi những rủi ro, sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khiến công việc của đơn vị đó bị gián đoạn. Đây chính là lý do khiến dịch vụ cho thuê máy in chiếm được ưu thế tuyệt đối khi mà tất cả các vấn đề, sự cố sẽ được dự đoán và có sẵn giải pháp khắc phục ngay trong gói dịch vụ cho thuê.

Bên cạnh đó, việc thuê máy in như thế nào đã được bên đơn vị cho thuê tư vấn lựa chọn máy in phù hợp nhất cho nhu cầu in ấn của doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ sẽ không cần phải bận tâm đến vòng đời của sản phẩm hay thời hạn để nâng cấp giải pháp in ấn.

Lợi ích cuối cùng của giải pháp cho thuê máy in đó chính là tiết kiệm chi phí. Doanh nghiệp sẽ không cần phải mất một khoản đầu tư lớn ban đầu, cũng không phải chịu rủi ro về trục trặc kỹ thuật, dễ dàng quản lý chi phí cho việc in ấn, bởi vì tất cả những khoản phí phát sinh cho việc bảo dưỡng, thay thế linh kiện, thay mực,... đều được bên cho thuê tích hợp trong gói dịch vụ cho thuê thanh toán định kỳ hàng tháng.

Với những ưu điểm kể trên, có thể thấy rằng thuê máy in chính là giải pháp tối ưu nhất cho bài toán in ấn của phần lớn doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, để được sử dụng một dịch vụ cho thuê máy in chất lượng tốt đòi hỏi doanh nghiệp phải chọn được một đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín.

Địa chỉ cho thuê máy in tại TP.HCM chất lượng, uy tín hàng đầu

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành nghề, Lê Nghĩa luôn tự hào là đơn vị đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về các thiết bị, giải pháp công nghệ, cho thuê máy in cho các cơ quan, doanh nghiệp vừa và lớn tại thị trường Việt Nam nói chung và Tp.HCM nói riêng.

Lê Nghĩa đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, dày dặn kinh nghiệm, luôn kịp thời xử lý các vấn đề khi doanh nghiệp cần. Với trường hợp hy hữu cần phải sửa chữa, bảo dưỡng kéo dài, Lê Nghĩa sẽ hỗ trợ doanh nghiệp máy in khác để sử dụng tạm thời trong quá trình chờ, tránh trường hợp công việc bị gián đoạn.

Các sản phẩm của Lê Nghĩa cung cấp đều là hàng chính hãng, chất lượng tốt, hỗ trợ khách hàng tận tâm, nhanh chóng, đảm bảo kỹ thuật. Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về các gói dịch vụ cho thuê máy in tại Lê Nghĩa.

Bên cạnh dịch vụ cho thuê máy in, Lê Nghĩa còn cung cấp dịch vụ cho thuê Laptop, iPad số lượng lớn phục vụ cho các cuộc hội thoại, sự kiện, các buổi giới thiệu sản phẩm....

Giá thuê máy in tại Lê Nghĩa

Để xác định được mức giá thuê dịch chính xác nhất, cần phải căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất vẫn là loại máy in, thời gian thuê, đơn giá niêm yết của cửa hàng cho thuê.

Và để quý khách dễ hình dung hơn, Lê Nghĩa sẽ lấy ví dụ về mẫu giá thuê để quý khách có thể tham khảo:

Máy in loại đa chức năng đen trắng Mfp: chức năng scan - in - copy trên khổ giấy A3/A4/A5, với khối lượng nhỏ - Giá dao động từ 800.000 VNĐ - 1.000.000 VNĐ/ tháng.

Máy in loại đa chức năng màu Mfp: chức năng scan - in - copy trên khổ giấy A3/A4/A5, với khối lượng lớn - Mức giá có thể dao động khoảng 1.300.000 VNĐ - 2.000.000 VNĐ/ tháng.

Máy in loại đa chức năng màu Mfp: chức năng scan - in - copy trên khổ giấy A3/A4/A5, giá khoảng 2.000.000 VNĐ/ tháng.

Ngoài ra, còn có những gói thuê khác mà bạn có thể tham khảo thông qua truy cập website của chúng tôi hoặc số hotline để được tư vấn chính xác, chi tiết hơn nhé!.

Quyền lợi khách hàng khi thuê máy in tại Lê Nghĩa

Khi quý khách thuê máy in tại Lê Nghĩa sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:

* Có đầy đủ thông tin về các dòng máy, đời máy, mã máy, cùng các tính năng nổi bật để thoải mái lựa chọn

* Sản phẩm chính hãng, đều có nguồn gốc rõ ràng

* Máy in mới, vận hành tốt, bền bỉ, tuổi thọ cao. Hoạt động ổn định, không ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường xung quanh

* Hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt tận nơi.

* Có mặt ngay khi gặp sự cố, lịch trình kiểm tra máy định kỳ, đổ mực, bảo trì, bảo dưỡng khi máy gặp sự cố

* Cung cấp máy in mới cho quý khách hàng khi sự cố không thể khắc phục trong vòng 48h

* Đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình. Nhân viên tư vấn miễn phí 24/7.

* Được quyền đổi máy khi hỏng hóc, trả máy khi hết hợp đồng hoặc khi không có nhu cầu sử dụng nữa.

* Giá cả cạnh tranh nhất thị trường

* Chính sách bảo hành, dịch vụ hậu mãi, tri ân khách hàng thân thiết cực tốt.

Mọi thông tin về dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ:

LAPTOP CŨ XÁCH TAY GIÁ RẺ TẠI HCM

Hotline: 0931.67.2222

Kỹ thuật: 0967.1111.55

Địa chỉ: Số 123 Trần Minh Quyền, F10, Q10 , TPHCM