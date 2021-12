Có PTE 58+ - Chạm đến giấc mơ Úc dễ dàng!

(PR) - Trong những năm gần đây, PTE đã được các trường Đại học tại Úc chấp nhận là bằng cấp thỏa mãn điều kiện tiếng Anh đầu vào cho các khoá học. Từ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ. Trước đây, thang điểm trung bình để có thể miễn các khoá tiếng Anh đầu vào là IELT 6.0. Giờ đây tại hầu hết các trường hàng đầu của Úc đều chấp nhận du học Úc với PTE 58+.

Với yêu cầu này, các bạn học sinh/ sinh viên sẽ dễ dàng hơn trong việc thỏa mãn điều kiện về Anh ngữ. Mà không cần phải tốn một số tiền lớn cho việc hoàn tất các lớp học tiếng Anh bổ sung tại các trường. Vốn có học phí khá “chát”, từ AUD3000 đến AUD20,000.

Du học Úc cần điều kiện PTE như thế nào?

PTE Academic được xem là thước đo trình độ tiếng Anh đầu vào. Chứng chỉ tương đương với TOEFL iBT, IELTS Academic, C1 Advanced và Common European Framework. Tuy mỗi trường có chênh lệch chút ít về thang điểm PTE, nhưng nhìn chung mức điểm an toàn để du học các bậc học tại Úc sẽ là PTE 58+ (tương đương IELTS 6.5). Lưu ý là không có kỹ năng nào ít hơn 50. Ở các cấp bậc Diploma hoặc Foundation, yêu cầu có thấp hơn một chút. Từ luyện thi PTE 42-50 cho điểm Overall. Và không kỹ năng nào dưới 36 hoặc 45.

Bảng quy đổi điểm chứng chỉ PTE sang IELTS

Lợi thế khi chọn PTE 58 làm điều kiện để du học Úc

Đối với các sĩ tử PTE 58+ không phải là một con số quá khó để đạt được. Và so với bài thi IELTS 6.5 không kỹ năng nào dưới 6.0 thì rõ ràng PTE chiếm lợi thế nhiều hơn.

* Lợi thế ở đây thứ nhất là hình thức bài thi được chấm hoàn toàn bằng máy nên độ khách quan cao; có thể sử dụng template.

* Thứ 2 các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong bài thi PTE được cộng điểm chéo; hạn chế tuyệt đối tình trạng bị thiếu điểm ở một hoặc vài kỹ năng như bài thi IELTS.

* Thứ 3 là thời gian có kết quả sớm chỉ từ 2-48 giờ.

* Thứ 4 là thí sinh có thể đăng ký thi liên tục hàng ngày.

* Thứ 5 là lệ phí thi tiết kiệm hơn

* Ngoài ra còn có lợi thế còn nằm ở nội dung, cấu trúc, cách ôn luyện và kho đề tủ.

Theo thống kê từ các học viên tại Helper, PTE 58+ là thang điểm dễ đạt nhất. Cùng số lượng học viên vượt target nhiều nhất. Với đặc tính chủ yếu dựa vào template, bài mẫu và các kỹ thuật làm bài, thí sinh của PTE Academic sẽ không quá khó để ẵm trọn thang điểm này và nghiễm nhiên được nhận các thư mời nhập học từ những trường đại học danh giá mà không cần hoàn thiện bổ sung IELTS 6.5 / 6.0 hoặc đăng ký khoá tiếng Anh dự bị kéo dài từ 3 đến 6 tháng.

Các trường đại học xếp hạng cao trên thế giới cũng đã chấp nhận chứng chỉ PTE

Các trường Đại học xếp hạng cao trên thế giới như University of Melbourne, University of Sydney, University of Adelaide, University of NSW cũng đã áp dụng và chấp nhận PTE Academic là thước đo xét duyệt hồ sơ. Giá trị của bằng PTE Academic đã được kéo dài từ 2 năm thành 3 năm cho mục đích du học, và điều kiện này lại càng tạo thuận lợi cho các em học sinh cấp 3 có thể chuẩn bị trước hành trang PTE 58+ từ khi còn ở ghế nhà trường.

Để tham khảo thêm về điều kiện PTE 58+ cho việc du học ở các trường đại học tại Úc, các bạn có thể tham khảo các đường link dưới đây, hoặc tìm kiếm trên GOOGLE bằng Keyword: “ English language requirement”. Ví dụ: RMIT English language requirement -> để tìm kiếm yêu cầu đầu vào cho các khoá học tại RMIT.

University of Melbourne (https://study.unimelb.edu.au/how-to-apply/english-language-requirements/other-ways-to-satisfy-english-language-requirements)

(https://study.unimelb.edu.au/how-to-apply/english-language-requirements/other-ways-to-satisfy-english-language-requirements) University of Sydney (https://www.sydney.edu.au/study/how-to-apply/international-students/english-language-requirements.html)

(https://www.sydney.edu.au/study/how-to-apply/international-students/english-language-requirements.html) ANU (https://policies.anu.edu.au/ppl/document/ANUP_000408)

(https://policies.anu.edu.au/ppl/document/ANUP_000408) University of Adelaide (https://www.adelaide.edu.au/inbound-study-abroad/steps-to-apply/entry-requirements)

(https://www.adelaide.edu.au/inbound-study-abroad/steps-to-apply/entry-requirements) Monash University (https://www.monash.edu/admissions/english-language-requirements)

(https://www.monash.edu/admissions/english-language-requirements) University of Queensland (https://my.uq.edu.au/files/5696/PPL34014d3-Table3.pdf)

(https://my.uq.edu.au/files/5696/PPL34014d3-Table3.pdf) University of Western Australia (https://www.uwa.edu.au/study/how-to-apply/english-language-requirements)

(https://www.uwa.edu.au/study/how-to-apply/english-language-requirements) UTS (https://www.uts.edu.au/future-students/international/essential-information/entry-requirements/english-language-requirements)

PTE - Chứng chỉ tiếng Anh phù hợp nhất cho mục đích du học, làm việc và định cư

87% các bạn du học sinh (bao gồm Việt Nam lẫn các bạn quốc tế) tại Úc đều thi chứng chỉ PTE cho mục đích du học; làm việc hay định cư. Các bạn đều khẳng định chứng chỉ PTE dễ đạt điểm hơn IELTS rất nhiều. Vì PTE có thể cộng điểm chéo giữa các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết; nên nếu yếu 1 trong 4 kỹ năng thì có thể bù điểm ở kỹ năng khác. Tránh được việc bị chênh lệch điểm giữa các kỹ năng trong kỳ thi IELTS. Đôi khi chỉ vì lệch 0.5 mà các thí sinh phải tốn khá nhiều thời gian.

Chứng chỉ PTE cho phép bạn thi hoàn toàn trên máy tính nên sẽ khách quan hơn. Đăng ký thi mỗi ngày mà không phải chờ lịch thi cố định. Kết quả thi có rất nhanh chóng; chỉ sau 2 đến 48 giờ, giúp bạn giải quyết nhanh khi cần có chứng tiếng Anh cho các mục đích du học; làm việc hay định cư.

