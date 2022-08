Cold Light Laser - Công nghệ tẩy trắng răng thế hệ mới

(PR) - Cold Light Laser hiện là công nghệ tẩy trắng răng hiện đại, tân tiến bậc nhất được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Tại Việt Nam, công nghệ này đang được ứng dụng độc quyền tại chuỗi hệ thống Nha khoa Quốc tế DAISY.

Cold Light Laser - Đỉnh cao công nghệ tẩy trắng răng

Cold Light Laser là công nghệ tẩy trắng răng thế hệ mới và dù “sinh sau đẻ muộn” nhưng với khả năng làm trắng răng nhanh chóng. Đồng thời có thể bù khuyết men răng, giúp răng trở nên trắng sáng, chắc khỏe vượt trội, phương pháp này đã “làm mưa làm gió” trên thị trường nha khoa ngay từ khi mới ra mắt.

Cold Light Laser là công nghệ tẩy trắng răng thế hệ mới.

Thực tế thì Cold Light Laser luôn được nhiều chuyên gia nha khoa đánh giá cao bởi không chỉ khắc phục được những khuyết điểm của phương pháp làm trắng răng truyền thống mà còn sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của khách hàng về các vấn đề nha khoa trong suốt liệu trình làm trắng răng như:

- Làm trắng răng tức thì với một liệu trình duy nhất: Chỉ một liệu trình tẩy trắng từ 45 - 60 phút, màu răng của khách hàng có thể trắng sáng, đều màu hơn gấp 5 lần. Hiệu quả này đạt được là nhờ sự kết hợp giữa việc sử dụng ánh sáng xanh và thuốc tẩy trắng để bẻ gãy chuỗi liên kết gây xỉn màu răng, từ đó loại bỏ mảng bám ố vàng nhanh chóng.

Cold Light Laser làm trắng răng gấp 5 lần so với phương pháp truyền thống và Nha khoa Quốc tế DAISY là địa chỉ độc quyền ứng dụng công nghệ tẩy trắng răng Cold Light Laser.

- Hiệu quả duy trì đến 5 năm, thậm chí là trọn đời: Khách hàng có thể giữ màu răng trắng sáng liên tục đến 5 năm, thậm chí là trọn đời nếu chăm sóc đúng cách. Đặc biệt, mọi người cũng không cần lo lắng về các vấn đề răng miệng khác bởi khi làm trắng răng, công nghệ Cold Light Laser cũng đã loại bỏ luôn các mảng bám trên răng. Từ đó hạn chế tối đa các bệnh lý răng miệng có thể gặp phải.

- Không làm mòn men răng, hỗ trợ bổ khuyết men răng bị tổn thương: Trong khi công nghệ làm trắng răng truyền thống thường dễ làm tổn thương men răng, gây ra tình trạng ê buốt, khó chịu thì Cold Light Laser lại hoàn toàn không như vậy. Công nghệ này này có thể hỗ trợ bù khuyết men răng, tránh được hiện tượng mòn men răng, giúp bảo vệ răng tối đa.

Đồng thời, giá tẩy trắng răng của phương pháp này cũng rất phải chăng dao động từ 2.500.000 đ đến 4.800.000 đ.

Hiện tại, Nha khoa Quốc tế DAISY là đơn vị độc quyền ứng dụng công nghệ tẩy trắng răng Cold Light Laser tại Việt Nam. Vì vậy, nếu muốn trải nghiệm kỹ thuật làm trắng răng đỉnh cao thế hệ mới này, mọi người có thể đến chuỗi hệ thống Nha khoa Quốc tế DAISY trên toàn quốc nhé!



Nha khoa Quốc tế DAISY - Hệ thống nha khoa tiêu chuẩn Châu Âu

Dù mới đi vào hoạt động được 2 năm, nhưng nhờ việc xây dựng và cung cấp dịch vụ nha khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu, Nha khoa Quốc tế DAISY đã trở thành chuỗi hệ thống phòng khám nha khoa uy tín được nhiều chuyên gia đánh giá cao.

Đặc biệt, nhờ việc đầu tư và tiên phong ứng dụng nhiều công nghệ nha khoa tân tiến hàng đầu thế giới vào quá trình chăm sóc răng miệng như Công nghệ CT Kavo OP 3D, Công nghệ iTero Element 5D áp dụng trí thông minh nhân tạo AI, Công nghệ tiệt trùng Mocom Classic, máy chụp X quang răng cầm tay, Công nghệ CAD/CAM 3D, Công nghệ VCeph 3D,... Nha khoa Quốc tế DAISY đã được đông đảo khách hàng tin chọn.

Nha khoa Quốc tế DAISY là hệ thống nha khoa được xây dựng theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Với tầm nhìn trở thành địa chỉ nha khoa số 1 Việt Nam, lấy 3 yếu tố An toàn - An tâm - Tinh tế làm giá trị cốt lõi, ngay từ khi thành lập, Nha khoa Quốc tế DAISY đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật. Đồng thời, tuyển chọn đội ngũ bác sĩ nha khoa giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, tay nghề cao. Hơn nữa, còn xây dựng môi trường nha khoa an toàn theo tiêu chuẩn 1 - 1 -1- 1, 1 phòng khám - 1 ghế nha - 1 bộ dụng cụ - 1 bác sĩ để nâng cao trải nghiệm khách hàng trong quá trình điều trị nha khoa.

Nha khoa Quốc tế DAISY xây dựng môi trường nha khoa an toàn theo tiêu chí 1 - 1 - 1 - 1.

Với việc độc quyền ứng dụng công nghệ tẩy trắng răng Cold Light Laser, Nha khoa Quốc tế DAISY chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm hoàn hảo nhất cho khách hàng. Liên hệ 1900 9009 để được hỗ trợ tận tình hơn nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về kỹ thuật làm trắng răng này nhé!