Công ty quà tặng doanh nghiệp Hà Nội uy tín & chất lượng cao

(PR) - Bạn đang chuẩn bị những bước đầu tiên cho một sự kiện khuyến mại, tri ân khách hàng hay tặng quà nhân viên dịp đặc biệt? Bạn đang lo lắng tìm kiếm công ty quà tặng doanh nghiệp Hà Nội đảm bảo chất lượng, đẹp mắt với giá cả phải chăng nhất? Câu trả lời sẽ sớm được bật mí cho bạn qua thông tin trong bài viết dưới đây!

Quà tặng doanh nghiệp có ý nghĩa gì?

Quà tặng doanh nghiệp mang lại nhiều thông điệp ý nghĩa của doanh nghiệp gửi đến người nhận, có thể là đối tác, khách hàng, hay nhân viên trong công ty.

- Duy trì và nâng cao mối quan hệ hợp tác: Thể hiện sự chân thành và quan tâm của công ty đối với đối tác, nhân viên,… thông qua quà tặng.

- Quảng bá hình ảnh công ty: Quà tặng doanh nghiệp còn là một cách marketing vô cùng khéo léo, giúp giới thiệu hình ảnh doanh nghiệp, quảng bá, và nâng cao uy tín doanh nghiệp.

- Thu hút khách hàng mới tiềm năng: Mỗi người nhận quà là một đại diện truyền thông của công ty. Họ giới thiệu công ty ra thị trường một cách tự nhiên. Việc phân phối quà tặng càng rộng rãi, khách hàng mới sẽ càng quan tâm đến sản phẩm và công ty nói chung.

- Giảm chi phí quảng cáo: Việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đòi hỏi nhiều sự đầu tư cho hoạt động. Công tác truyền thông. Sử dụng quà tặng của công ty có thể mang lại kết quả tốt hơn nữa.

- Khẳng định đẳng cấp doanh nghiệp: Quà tặng doanh nghiệp thể hiện sự phát triển và thành công của một doanh nghiệp. Chúng được thiết kế và tặng cho tập thể, cá nhân cụ thể cần phù hợp với truyền thống văn hóa doanh nghiệp, đẳng cấp doanh nhân và hữu ích cho người sử dụng.

Đối tượng nhận quà tặng doanh nghiệp là ai?

Đối tác kinh doanh

Quan hệ đối tác kinh doanh là mối quan hệ công việc giữa hai hoặc nhiều cá nhân hoặc tổ chức cùng thành lập, tham gia và chia sẻ một số loại hoạt động vì lợi ích chung. Mối quan hệ này được điều chỉnh bởi hợp đồng quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của các bên tham gia.

Các đối tác kinh doanh của công ty có thể là một hoặc nhiều thực thể:

- Nhà cung cấp chính.

- Các bên trung gian (chẳng hạn như cửa hàng nhượng quyền hoặc đại lý, v.v.).

- Nhà cung cấp dịch vụ khác.

- Đối tác chiến lược hiện tại và đối tác tiềm năng.

Nhân viên

Để khích lệ tinh thần nhân viên, các công ty thường sử dụng quà tặng để bày tỏ sự quan tâm và ghi nhận những đóng góp của họ cho sự phát triển của công ty.

Khách hàng thân thiết

Khách hàng trung thành là những người trung thành với sản phẩm và thương hiệu của công ty. Đây được coi là đối tượng vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp.

Một cuộc khảo sát bởi Gartner Group, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ, xác nhận rằng "20% khách hàng hiện tại có thể cung cấp 80% doanh thu trong tương lai của công ty". Thay vì dành phần lớn thời gian để tìm kiếm khách hàng mới, doanh nghiệp nên đầu tư vào việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với những khách hàng trung thành để giữ chân họ.

Một số gợi ý quà tặng doanh nghiệp phổ biến nhất

Bộ ấm trà in logo công ty

Đối với hình thức quà tặng này, đa phần các công ty thường lựa chọn quà tặng trọn bộ cho khách hàng, đối tác kinh doanh. Đồng thời, việc in logo công ty bên ngoài sản phẩm là vô cùng cần thiết, chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc quảng bá thương hiệu.

Bình giữ nhiệt in logo

Sản phẩm có chức năng giữ ấm rất tiện dụng, người dùng có thể dùng để đựng nước nóng, nước lạnh, đựng cháo, pha sữa. Đặc biệt, do sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn nên khách hàng có thể dễ dàng mang đi bất cứ đâu. Đây chắc chắn là món quà ý nghĩa doanh nghiệp dành tặng cho khách hàng, đối tác.

Quà tặng ô in logo

Vừa hợp thời trang vừa tiện dụng, ô in logo là quà tặng được nhiều công ty ưa chuộng. Nhiều sản phẩm ô đẹp, chất lượng cao với giá cực kỳ ưu đãi. Đảm bảo mang đến những phần quà khuyến mại hữu ích nhất.

Công ty quà tặng doanh nghiệp Hà Nội

Nếu bạn muốn biết mua quà tặng doanh nghiệp Hà Nội ở đâu, hãy đến với Wowgift. Quà tặng Wowgift tự hào là đơn vị chuyên phân phối quà tặng doanh nghiệp đa dạng về mẫu mã, chủng loại được đông đảo khách hàng và doanh nghiệp tại Hà Nội đón nhận.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Wowgift cam kết mang đến những giải pháp quà tặng thiết thực, tiết kiệm chi phí cho mọi doanh nghiệp. Có nhiều sản phẩm quà tặng đa dạng, chất lượng cao, giá cả hợp lý thích hợp làm quà tặng sếp, nhân viên, khách hàng. Các dịch vụ của Wowgift bao gồm:

- Hỗ trợ tư vấn chọn mẫu, giải đáp mọi thắc mắc miễn phí mọi lúc mọi nơi.

- Cung cấp cho các doanh nghiệp nhiều kiểu dáng, kích thước như: ly sứ, ô dù, bình giữ nhiệt, ấm trà, bình hoa,...

- Nhận gia công, in ấn, khuyến mãi giá rẻ, chất lượng theo đúng yêu cầu.

Khi đến với Wowgift, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm và năng động tại đây đã sẵn sàng chào đón, tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Đặc biệt dịch vụ in logo thương hiệu Wowgift với công nghệ in hiện đại, công nghệ in tiên tiến đảm bảo sẽ mang đến cho bạn những món quà ý nghĩa. Mực in sắc nét và hình ảnh in nổi bật sống động.

Đối với các đơn hàng số lượng lớn, Wowgift hỗ trợ báo giá ưu đãi và các chương trình khuyến mãi lớn, giúp tiết kiệm tiền cho doanh nghiệp bạn tối đa!

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: B8 lô 8 KĐT Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

- VPGD: Số 1 ngõ 319 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 024.7779 9996.

- Email: quatangwow@gmail.com

- Website: https://wowgift.vn/

Trên đây là bài viết chia sẻ công ty quà tặng doanh nghiệp Hà Nội uy tín và chuyên nghiệp. Hy vọng doanh nghiệp sẽ tìm được món quà phù hợp nhất!