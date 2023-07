Công ty sản xuất thùng carton giá rẻ tại Cần Thơ

(PR) - Trong những năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng thùng carton đang ngày càng gia tăng và chưa từng có dấu hiệu thuyên giảm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự phát triển của xu hướng kinh doanh và mua bán hàng hóa online trên các nền tảng trực tuyến như Shopee, Lazada, Facebook… Tuy nhiên, thay vì mua qua trung gian, bạn nên ưu tiên mua thùng Carton tại các công ty sản xuất giá rẻ để tối ưu chi phí.

Các tiêu chí lựa chọn công ty sản xuất thùng carton giá rẻ

Để lựa chọn công ty sản xuất thùng carton giá rẻ, uy tín, bạn có thể căn cứ vào một số tiêu chí quan trọng sau:

Cơ sở pháp lý và thời gian hoạt động

Không thể khẳng định rằng doanh nghiệp non trẻ là một doanh nghiệp yếu kém, nhưng một doanh nghiệp có đầy đủ giấy phép và thời gian hoạt động lâu năm thường sẽ đáng tin cậy hơn. Bởi lẽ, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng chỉ có thể tồn tại khi có khách hàng, và doanh nghiệp hoạt động càng lâu năm thì càng chứng minh được về chất lượng dịch vụ và độ uy tín trong từng sản phẩm, dịch vụ.

Vì thế, nếu có thể, bạn nên ưu tiên lựa chọn những công ty sản xuất thùng Carton có thời gian hoạt động lâu năm để phần nào đảm bảo về độ uy tín. Tuy nhiên, đừng quên kiểm tra xem doanh nghiệp đó có gặp tai tiếng gì trong quá trình hoạt động hay không, hay doanh nghiệp đó đang là đối tác của những thương hiệu nào.

Minh bạch, rõ ràng trong công việc

Bạn nên đặt dấu chấm hỏi trước những công ty mập mờ trong việc cung cấp thông tin cho khách hàng. Bởi lẽ, nếu doanh nghiệp đó thật sự uy tín, họ sẽ không ngại “show” ra tất cả những gì họ có để lấy được niềm tin từ khách hàng. Ngược lại, sự không rõ ràng chính là dấu hiệu chính xác nhất cho một đơn vị kém chuyên nghiệp.

Sự minh bạch, rõ ràng sẽ được thể hiện qua sổ sách, hợp đồng, qua phong cách làm việc, các thao tác xử lý vấn đề và nguồn nguyên liệu sản xuất. Bạn cần được cung cấp đầy đủ các thông tin bao gồm: giấy được nhập từ đâu, hàng bạn mua thuộc loại sản xuất trong nước hay nhập khẩu, độ chống va đập của sản phẩm như thế nào…

Hỗ trợ in ấn theo yêu cầu khách hàng

Tiếp theo, bạn hãy tìm hiểu xem doanh nghiệp bạn đang có ý định hợp tác đó có cung cấp dịch vụ in ấn theo yêu cầu hay không. Dịch vụ này cực kỳ hữu ích đối với các shop bán hàng online vì nó giúp khách hàng của bạn ghi nhớ được thương hiệu và tạo nên điểm khác biệt giữa hàng loạt cái tên khác trên thị trường.

Tuy nhiên, chỉ với dịch vụ in thôi thì vẫn chưa đủ, bạn còn phải xem qua về chất lượng in ấn của sản phẩm. Nếu bạn tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm dịch vụ và nâng cao độ nhận diện thương hiệu, bạn sẽ cần một đơn vị có chất lượng in ấn tốt. Ngược lại, nếu mục tiêu của bạn là tối ưu chi phí, thì chất lượng in ấn loại trung bình đã đủ để phục vụ tốt nhu cầu cho bạn.

Giá rẻ, dịch vụ hậu mãi hấp dẫn

Giá cả luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu vì nó ảnh hưởng đến phần chi phí và vốn đầu tư. Bạn nên lựa chọn đơn vị sản xuất thay vì các đơn vị trung gian để tối ưu chi phí. Đồng thời, hãy tham khảo và so sánh giá giữa các công ty sản xuất khác nhau để đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Ngoài ra, đừng quên chú trọng vào các dịch vụ hậu mãi. Một doanh nghiệp cung cấp sản phẩm với giá rẻ nhưng lại bỏ qua chế độ hậu mãi chưa hẳn sẽ là lựa chọn tối ưu nhất cho bạn. Bởi lẽ, các chi phí bảo hành, vận chuyển… cũng chiếm một phần không nhỏ và đảm bảo quyền lợi cho bạn nếu sự cố xảy ra. Vậy nên, hãy cân đối giữa các khía cạnh với nhau trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Dao Carton - Đơn vị sản xuất thùng carton giá rẻ, uy tín tại Cần Thơ

Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị sản xuất thùng carton Cần Thơ giá rẻ, uy tín, thì Dao Carton sẽ là cái tên nổi bật mà bạn không thể bỏ qua. Đơn vị này không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kể trên, mà còn được đông đảo khách hàng ủng hộ bởi thái độ làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, các sản phẩm chất lượng cùng mức giá cực kỳ phải chăng.

Liên hệ ngay với Dao Carton để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng qua thông tin sau:

● Địa chỉ: Số 83 đường B13 - Khu dân cư 91b, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

● Website: https://hopcartongiare.vn/

● Email: nguyenkip1006@gmail.com

● Hotline: 0906.239.494