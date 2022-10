Cuộc sống tiện nghi và đẳng cấp tại căn hộ The Gió Riverside Bình Dương

(PR) - Nổi danh với nhiều dự án căn hộ hiện đại như Riverside (Quận 7), dự án căn hộ West Gate (Bình Chánh), The Standard (Bình Dương), Sky89, The Star (Bình Tân), … hay gần nhất là dự án The Gió Riverside Bình Dương, Tập đoàn An Gia đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư và cả người mua nhà. Hãy cùng tìm hiểu về dự án căn hộ đẳng cấp The Gió Riverside Bình Dương có gì đặc biệt? Liệu Tập Đoàn An Group có đảm bảo pháp lý, thông tin minh bạch khi triển khai?

Tìm hiểu về chủ đầu tư dự án căn hộ đẳng cấp The Gió Riverside Bình Dương

Chủ đầu tư của dự án đầy tiềm năng phát triển The Gió Riverside Bình Dương là Tập Đoàn An Gia hay còn được biết đến với cái tên An Gia Group – một trong những doanh nghiệp bất động sản, đầu tư xây dựng và phát triển căn hộ cao cấp hàng đầu Việt Nam.

Với hơn 16 năm kinh nghiệm hoạt động và phát triển trong lĩnh vực, An Gia Group đã nhanh chóng mang đến cho khách hàng nhiều dự án nhà ở căn hộ cao cấp khác nhau như: Riverside (Quận 7), dự án căn hộ West Gate (Bình Chánh), The Standard (Bình Dương), Sky89, …

Thông tin về dự án căn hộ đẳng cấp The Gió Riverside Bình Dương

Dự án The Gió Riverside Bình Dương được An Gia quyết định đầu tư phát triển và kiểm duyệt xây dựng vào năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào 2 năm sau. The Gió Riverside Bình Dương được xây dựng trên một vị thế vô cùng đắc địa khi chỉ cách TP. Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh 1km.

Những điểm nổi bật của dự án The Gió Riverside Bình Dương

Vị trí vàng, tiềm năng phát triển

Với tổng diện tích dự án căn hộ lên đến 3.7ha và 3200 căn hộ cao cấp tọa lạc trên tuyến đường huyết mạch kết nối nhiều vùng kinh tế trọng điểm, The Gió Riverside Bình Dương được đánh giá là có nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai.

Nhiều dịch vụ tiện ích, khu shophouse, trung tâm thương mại – dịch vụ, trung tâm giải trí, cao cấp cũng được Tập đoàn An Gia xây dựng thêm cho dân cư, mang đến một không gian đô thị sang trọng đẳng cấp.

Thiết kế căn hộ hiện đại

Mọi căn hộ trong dự án The Gió Riverside Bình Dương đều thiết kế theo phong cách hiện đại, bắt mắt, sắp xếp không gian, vật dụng hợp lý rộng rãi. Dự án đã được nhiều khách hàng, đơn vị xây dựng đánh giá cao khi mang đến không gian nội thất đẹp, tối ưu hóa công năng cho gia chủ.

Diện tích căn hộ trong dự án The Gió Riverside Bình Dương dao động từ 45 – 115m2 với thiết kế đa dạng phòng ngủ, phù hợp cho mọi gia đình.

Tiện ích nội khu đa dạng, không đếm xuể

Không chỉ nổi bật về vị thế tọa lạc, tiện ích nội khu của dự án The Gió Riverside Dĩ An Bình Dương cũng được đầu tư bài bản, đáp ứng nhu cầu cực cao của cư dân sinh sống tại đây như:

Hồ bơi tràn viền, công viên cây xanh bao phủ nội khu, nơi tổ chức tiệc nướng BBQ,…

Khu vui chơi giải trí, sân chơi trẻ em, sân thể thao, phòng gym hiện đại,…

Hệ thống trường học - bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế, trang bị đầy đủ vật tư y tế - giáo dục tiên tiến.

Khu trung tâm thương mại, shophouse rộng lớn, đẳng cấp và đầy tiện nghi,…

Chắc chắn sau khi hoàn thành, dự án The Gió Riverside Bình Dương sẽ là nơi thu hút mọi ánh nhìn, trở thành tâm điểm mới của khu đô thị Bình Dương hiện đại.

Pháp lý rõ ràng, minh bạch

Bạn là nhà đầu tư F0 tham gia vào thị trường bất động sản? Bạn đang có nhu cầu an cư lạc nghiệp sau này? Bạn đang cầm số vốn lớn nhưng chưa biết đầu tư vào đâu? Đến ngay với dự án The Gió Riverside Bình Dương, nơi mọi thông tin pháp lý được chủ đầu tư công khai minh bạch, mọi điều khoản thể hiện rõ ràng đầy đủ, đảm bảo an toàn quyền lợi cho mọi khách hàng.

Cuộc sống tiện nghi và đẳng cấp tại căn hộ The Gió Riverside Bình Dương

Đồng thời, khi đến với An Gia Group, bạn còn nhận được nhiều chương trình vay vốn ưu đãi từ các ngân hàng uy tín, hàng đầu Việt Nam cùng gói lãi suất cho vay hấp dẫn lên đến 70% giá trị bất động sản.

