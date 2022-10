Đại đô thị sầm uất T&T City Millennia ngay tại cửa ngõ Nam Sài Gòn

(PR) - Có nên đầu tư T&T City Millennia sinh lời? Nên mua T&T City Millennia chuẩn bị cho gia đình nhỏ tương lai sắp tới? Có rất nhiều câu hỏi đặt ra mỗi khi xuất hiện một dự án bất động sản mới trên thị trường. Liệu rằng T&T City Millennia có thật sự đem đến giá trị thực cùng không gian sống đẳng cấp? Hãy tìm hiểu ngay nhé.

T&T City Millennia lựa chọn hôm nay – thịnh vượng tương lai

Đón đầu tương lai cùng vị trí đắc địa của dự án

T&T City Millennia là dự án khu phức hợp cao cấp tọa lạc tại xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An, nơi được xem như là vị thế đắc địa liền kề Cảng biển Quốc Tế Hiệp Phước diễn ra hoạt động Logistics vận chuyển tấp nập.

T&T City Millennia được xây dựng dọc theo đường sông giáp với 3 con sông lớn Rạch Dơi - Soài Rạp và sông Nhà Bè tạo không khí mát mẻ cùng phong thủy thịnh vượng quanh năm cho gia chủ.

Từ dự án T&T City Millennia, bạn có thể di chuyển dễ dàng đến các tuyến đường huyết mạch kinh tế như Quốc lộ 50, tuyến Cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Trung Lương – TP. Hồ Chí Minh, đường Lê Văn Lương,… Tạo nên luồng phát triển kinh tế xã hội sầm uất trong khu vực.

Chủ đầu tư uy tín, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực bất động sản

Chủ đầu tư của dự án T&T City Millennia là tập đoàn T&T Group – một tập đoàn tư nhân có tuổi đời hơn 29 năm thành lập và phát triển. Với bề dày lịch sử trải dài cùng nhiều dự án bất động sản cao cấp như Khu đô thị Sóng Việt - Thủ Thiêm, Dự án T&T Long Hậu,... T&T Group đã nhanh chóng ghi danh tên mình lên bảng vàng những thương hiệu bất động sản hàng đầu cả nước.

Đa dạng tiện ích đẳng cấp tại T&T Millennia

Là nơi cư dân hòa thuận, thiên nhiên xanh mát, dự án T&T City Millennia được giới đầu tư đánh giá như thiên đường lập nghiệp mang đến không gian sống hiện đại, chắp cánh ước mơ về một tương lai tươi sáng cho bạn và gia đình.

T&T City Millennia hiện được tập đoàn T&T chú trọng xây dựng – đầu tư tỉ mỉ vào tiện ích nội khu, gia tăng tiện nghi cho cư dân sinh sống tại đây. Cùng điểm qua những tiện ích bên trong dự án T&T City Millennia:

Công viên nội khu xanh mát, kênh đào trải dài ôm trọn T&T City Millennia.

Khu sân vườn, sân chơi trẻ em rộng lớn, an toàn.

Đường dạo bộ, cầu bắt qua sông - nơi cư dân mỗi ngày thả mình vào không gian tươi mát cùng bạn bè, người thân.

Sân thể thao đa dạng, hệ thống phòng gym – yoga hiện đại.

Hệ thống trường học liên cấp, bệnh viện cao cấp, đầu tư nhiều loại trang thiết bị hiện đại.

Quảng trường nhạc nước, hồ bơi tràn viền,…

Trung tâm thương mại đa năng.

T&T Millennia - đáp ứng đa dạng diện tích

Với quy mô tổng thể dự án lên đến 267ha, T&T City Millennia hiện là khu phức hợp đa năng, mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng về các loại hình nhà ở:

Khu biệt thự - Shophouse.

Khu căn hộ chung cư cao cấp đa dạng phòng ngủ (diện tích từ 90m2 – 300m2).

Khu nhà phố liền kề,…

Đặc biệt, kết cấu của ngôi nhà thuộc T&T City Millennia được lấy cảm hứng từ các khu đô thị nổi tiếng trên thế giới như The Channel (Korea), Commercial Street (USA), …

Đại đô thị sầm uất T&T City Millennia ngay tại cửa Ngõ Nam Sài Gòn

Trước khả năng phát triển cơ sở hạ tầng mạnh mẽ của huyện Cần Giuộc cùng xu hướng dịch chuyển nhiều hơn về sinh sống ở vùng ven đô thị, dự án T&T City Millennia chắc chắn sẽ trở thành vùng trọng điểm sinh sống, phát triển thương mại, xã hội trong tương lai.

Nhờ có Dự án T&T City Millennia mà huyện Cần Giuộc nói riêng và toàn khu vực nói chung sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên trở thành ngôi sao mới tỏa sáng bên cạnh các dự án phức hợp, căn hộ cao cấp trên địa bàn.

Đến với dự án T&T City Millennia, tập đoàn T&T Group sẽ tạo bất ngờ cho bạn bằng những phương thức thanh toán tốt nhất trên thị trường hiện tại như chính sách vay vốn ngân hàng lên đến 70% giá trị, hỗ trợ lãi suất 0% cùng ân hạn 12 tháng. Ngoài ra, T&T Group còn dành riêng những phần quà cực hot (chiết khấu %, hàng hóa giá trị,…) cho những khách hàng booking thành công và sớm nhất.

Vậy còn chần chờ gì mà không trở thành một trong những chủ nhân sở hữu T&T Millennia City ngay hôm nay. Thông tin liên hệ:

Hotline Booking: 0889 688 688

Website: ttcitymillennias.com

Email: cskh@ttcitymillennias.com

Tham khảo thêm dự án sắp ra của tập đoàn Novaland tại Long An

Suntec City tuyệt tác vươn mình hóa Kỳ Quan yên bình sắc xanh sông nước hữu tình, một thành phố thu nhỏ giữa trung tâm huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tổng quy mô khu đô thị Suntec City lên đến 1213,7 Hecta dự án được phát triển theo tiêu chuẩn mới về đô thị kiểu mẫu được quy hoặc chỉn chu từ hạ tầng tiện ích cảnh quan theo mật độ vừa phải đảm bảo sự an sinh phát triển tốt về mọi mặt đời sống cho cư dân tại Suntec City Thủ Thừa Long An.