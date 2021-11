Đại đô thị Vinhomes Smart City ra mắt phân khu The Miami - Phong cách sống nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ

(PR) - Nhằm đáp ứng nhu cầu sống ngày một cao mà đặc biệt là nhu cầu sống - nghỉ dưỡng từ sau đại dịch, nhiều khu đô thị cao cấp đã ra đời. Bắt kịp làn sóng này, tháng 7 vừa qua, Vinhome Smart City đã cho ra mắt phân khu The Miami. Đây là dự án được nâng cấp toàn diện và đổi tên từ phân khu The Grand Sapphire trước đây. The Miami hứa hẹn sẽ đem đến trải nghiệm tuyệt vời với phong cách sống nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ giữa lòng Hà Nội.

Trải nghiệm ngay kiến tạo mới theo phong cách "nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ” giữa nội đô Hà Thành

Là dự án được nâng cấp toàn diện và đổi tên từ phân khu The Grand Sapphire, The Miami được xem là “viên ngọc” đắt giá của dòng sản phẩm Vinhome Sapphire. Lấy cảm hứng từ thiên đường biển Miami - thủ phủ nghỉ dưỡng của xứ cờ hoa, phân khu The Miami Vinhomes Smart City được giới chuyên môn ưu ái gọi là “resort” kiểu Mỹ giữa lòng Hà Nội.

The Miami Vinhomes Smart City là phân khu gồm 5 tòa nhà, bao quanh khu tiện ích với tiêu chuẩn resort 5 sao. Nổi bật ở chính giữa là bể bơi ngoài trời, có diện tích lên đến 1000m2. Xung quanh là những hàng chà là, cọ Mỹ - những nét đặc trưng của thành phố biển Miami. Bên cạnh đó là hệ thống sân cỏ đa năng được bố trí xen lẫn những khu vườn xanh mướt, đậm chất nhiệt đới. Sự cộng hưởng của hệ thống bể bơi, sân vườn mang đậm hơi thở của thành phố Miami đã góp phần tạo nên một “thiên đường nhiệt đới” trong lòng Hà Nội.

Ngoài ra, khu vực bếp BBQ được thiết kế trong phân khu sẽ là nơi tổ chức những bữa tiệc gia đình ấm áp.

Không chỉ mang đến “thiên đường nhiệt đới”, sự hiện đại, năng động của thành phố biển Miami cũng được tái hiện ngay trong nội khu với hệ thống khu vực gym ngoài trời, cùng 9 sân thể thao từ bóng chuyền, bóng rổ tới tennis, cầu lông… Điều này mang đến không gian rèn luyện thể chất chất lượng cho cư dân nội khu.

The Miami còn có vị trí vô cùng đắc địa khi nằm ở trung tâm phía Tây Hà Nội, tiệm cận với 2 tuyến đường bộ huyết mạch nối liền nội đô với các vùng lân cận là đại lộ Thăng Long và đường Lê Trọng Tấn. Trong tương lai, khi các tuyến metro 5, 6, 7 hoàn thành, The Miami cũng nằm trên tam giác vàng, mở ra khả năng siêu kết nối với các vùng.

Những tiện ích chuẩn quốc tế cùng môi trường sống xanh của The Miami hứa hẹn làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất.

Giá trị tạo nên tiềm năng của dòng an cư cao cấp

Tiện ích vượt bậc, môi trường sống xanh cùng vô vàn những lợi thế đã chứng minh phần nào tiềm năng của dòng an cư cao cấp tại The Miami Vinhome Smart City.

Nằm giữa lòng Đại đô thị Vinhomes Smart City với quy mô lên đến 280ha, phân khu The Miami được tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái thông minh. Cụ thể, các cư dân của The Miami sẽ được hưởng trọn vẹn “tứ trụ kim cương” tiện ích của Vingroup gồm: Vincom, Vinmec, Vinschool, Vinhomes. Cùng với đó là bộ 3 công viên liên hoàn liên hoàn rộng 16,3ha. Gồm Công viên Trung tâm Central Park rộng 10,2ha với hồ lớn trung tâm 4,8ha, Công viên Thể thao Sportia Park với hệ thống máy tập hơn 1.000 chức năng và Công viên Nhật Bản Zen Park quy mô hàng đầu Đông Nam Á.

Phân khu The Miami cung cấp các tòa căn hộ đa dạng từ căn hộ Studio, 1 phòng ngủ +1, 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ +1 và căn hộ 3 phòng ngủ với diện tích linh hoạt từ 25m2 đến 95m2.

Sau khi nâng cấp từ The Grand Sapphire, các căn hộ của phân khu The Miami cũng vượt trội hơn với nhiều điểm nhấn như: Sàn gỗ tất cả các phòng, vách tắm đứng kính,… Ngoài ra còn thay đổi pha sát mặt ngoài tòa nhà, hệ sinh thái tiện ích được nâng cấp theo tiêu chuẩn Resort, tiêu chuẩn bàn giao nâng cấp hơn khi có thêm sảnh tiếp đón cư dân, Clubhouse, nhà sinh hoạt cộng đồng tại mỗi tòa,…

Có vị trí đắc địa, lại thừa hưởng trọn vẹn những giá trị, tiện ích hàng đầu, The Miami đã và tiếp tục hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt đối với thị trường bất động sản phía Tây thành phố. Mà đặc biệt là cơn sốt với nhiều tiềm năng cho dòng an cư cao cấp.

Điện thoại: 0961.593.999

Email: lctanhbds@gmail.com

Địa chỉ: Trung tâm giao dịch BĐS TCO, Tầng 2, TTTM Vincom Mega Mall Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội