Đẳng cấp đô thị kiểu mẫu 106ha đầu tiên tại TP. Châu Đốc, An Giang

(PR) - Được biết đến là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Châu Đốc, dự án Phúc An Asuka sở hữu quy mô lên đến 106ha, cung ứng gần 2000 sản phẩm cho quy mô dân cư khoảng 21.000 người.

Sau hàng loạt biến động lớn trong giai đoạn 2020 - 2022, thị trường bất động sản chính thức bước vào thời kỳ thay đổi, dù không ít khó khăn còn tồn tại nhưng các xu thế mang tác động tích cực cũng đã thành hình.

Một điều có thể nhìn thấy rõ là lượng nguồn cung có chất lượng ngày một cao hơn, tập trung vào những sản phẩm phục vụ nhu cầu thực, an toàn và thích hợp để đi đường dài. Điều này tạo đà cho các thị trường tỉnh bứt phá, nơi có quỹ đất dồi dào và nhiều yếu tố đòn bẩy.

Châu Đốc, An Giang - đô thị tiềm năng chờ được đánh thức

Tp.Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang, thuộc 1 trong 4 vùng của Tứ giác Long Xuyên (Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, Hà Tiên). Sở hữu vị trí “Tiền tam giang, hậu thất lĩnh”, thành phố này chính là đầu mối kết nối đến 4 cửa khẩu quốc tế và quốc gia.

Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Đặc biệt, điều làm nên vị thế riêng cho Châu Đốc chính là cảnh quan thiên nhiên trù phú và các di tích văn hóa - lịch sử lâu đời, là trung tâm du lịch của An Giang, cũng là thành phố du lịch tâm linh nổi tiếng nhất miền Nam.

Với những gì đang có, Châu Đốc gần như hội tụ đủ những yếu tố gọi là nền tảng cho sự phát triển vượt bậc về mọi mặt, trong đó du lịch và bất động sản sẽ thể hiện rõ nét nhất. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh và thành phố cũng đã thừa nhận rằng, thời gian quan, việc xây dựng và phát triển thành phố chưa thực sự tương xứng với vị thế - tiềm năng. Chính vì vậy, những kế hoạch mới về xây dựng hạ tầng, xúc tiến du lịch và thu hút đầu tư được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ hơn.

Theo đó, Châu Đốc xây dựng định hướng dựa trên 03 nền tảng lớn: Bảo tồn truyền thống văn hóa địa phương - Đột phá cơ sở hạ tầng du lịch - Thành phố thông minh, hiện đại và bền vững.

Phúc An Asuka dẫn lối hành trình thay đổi

Sự xuất hiện của Phúc An Asuka, tính đến thời điểm này đã mang lại những bước tiến mới cho Châu Đốc, rõ ràng nhất là ở góc độ thu hút du lịch và thay đổi tư duy về các giá trị sống.

Là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại thành phố lễ hội, nhận được sự quan tâm và hỗ trợ rất lớn từ lãnh đạo Tp. Châu Đốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung, dự án xây dựng thành công thương hiệu và vị thế bằng những gì hiện hữu trên thực tế.

Phúc An Asuka được đầu tư và phát triển bởi Trần Anh Group - đơn vị gắn liền với nhiều mô hình khu đô thị kiểu mẫu tại các thị trường Long An, Bình Dương. Lần này, đột phá hơn với phong cách Nhật Bản, Phúc An Asuka xứng tầm là biểu tượng mới cho thành phố.

Tổng thể quy mô dự án được chia thành các phân khu và xây dựng theo chủ đề có tính liên kết, trong đó bao gồm 03 phân khu tiện ích lớn với hơn 20 hạng mục nhỏ bên trong và các block nhà phố, shophouse, biệt thự,... đa dạng về kiến trúc.

Từ nửa cuối 2022 đến nay, Phúc An Asuka đã chính thức tiếp đón và phục vụ hàng ngàn lượt khách tham quan, trải nghiệm dự án. Chuỗi công viên Phúc An Asuka được kỳ vọng sẽ là một màu sắc mới, tươi sáng - khác lạ cho du lịch Châu Đốc khi sở hữu những công trình “lần đầu tiên xuất hiện”. Vừa qua, Trần Anh Group cũng đã tiến hành bàn giao sổ và nhà cho các cư dân đợt 1.

Đẳng cấp của Phúc An Asuka nằm ở tư duy kiến tạo thành phố thu nhỏ ngay giữa lòng đô thị, nơi có đầy đủ các tiện nghi khép kín trong hệ sinh thái hoàn thiện và tôn vinh các giá trị về văn hóa. Cư dân không chỉ được đáp ứng nhu cầu nhà ở mà hơn hết là tiếp cận với các dịch vụ, tiện ích giúp cải thiện chất lượng sống, chạm đến sự cao cấp và thời thượng.

Ấn tượng hơn, vị trí ngay mặt tiền Quốc lộ 91, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc cũng là điểm tọa lạc mà khó dự án nào có thể cạnh tranh - khu vực sầm uất bậc nhất. Từ dự án, chỉ trong bán kính vài km, có thể kết nối với hàng loạt tuyến đường trọng điểm, cơ quan hành chính, ngân hàng, bệnh viện, trường học,...

Phúc An Asuka thuộc nhóm các dự án hiếm hoi có pháp lý hoàn chỉnh, quy hoạch đồng bộ trên địa bàn Tp. Châu Đốc. Mức giá bán từ 3.5 tỷ đồng không quá cao so với mặt bằng giá hiện tại. Tuy nhiên, nhìn về xa hơn thì Khu đô thị kiểu mẫu Phúc An Asuka chính là tiềm năng của chiến lược “đi trước đón đầu” .