Đặt vé du lịch Đà Nẵng trọn gói siêu tiết kiệm tại Tour Đà Nẵng City

(PR) - Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm tour du lịch phù hợp cho chuyến tham quan, hãy để hướng dẫn viên của Tour Đà Nẵng bật mí cho bạn nhé. Trải nghiệm Đà Nẵng sẽ không còn là điều xa vời khi bạn đặt vé tour du lịch Đà Nẵng giá rẻ trọn gói tại công ty chúng tôi. Đơn vị cam kết mang đến cho bạn những trải nghiệm du lịch đáng nhớ với giá trị tốt nhất mà không phải lo lắng về tài chính.

Du lịch Đà Nẵng - Điểm đến hấp dẫn không thể bỏ lỡ

Đà Nẵng không chỉ gây ấn tượng với du khách bởi hình ảnh năng động, luôn tràn đầy sức sống mà còn thu hút bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với biển trời bao la và núi non trùng điệp. Đà Nẵng hội tụ vẻ đẹp tinh túy từ đất trời, tựa như viên ngọc quý giữa dải đất hình chữ S. Đến với thành phố biển, bạn có thể dành cả ngày để đắm mình trong làn nước mát lạnh, dạo bộ trên bãi cát mịn màng và tận hưởng vẻ đẹp của đại dương bao la.

Cầu Vàng Bà Nà Hills Đà Nẵng - Địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ.

Đà Nẵng thực sự là một thành phố đáng sống với những vẻ đẹp riêng. Đây là một trong những thành phố bạn nên ghé thăm để khám phá và trải nghiệm. Vì vậy, hãy để Tour Đà Nẵng City đồng hành cùng bạn trong chuyến du lịch nhé! Đến với Tour Đà Nẵng City, bạn sẽ được tư vấn lựa chọn khách sạn và các gói du lịch ưu đãi với chi phí tiết kiệm nhất!

Tour Đà Nẵng City - Đơn vị tổ chức tour du lịch Đà Nẵng uy tín

Khi bạn lên kế hoạch cho tour du lịch Đà Nẵng giá rẻ, việc lựa chọn đơn vị tổ chức tour uy tín là một quyết định quan trọng để đảm bảo có được trải nghiệm du lịch đáng nhớ và thoải mái nhất. Tour Đà Nẵng City là thương hiệu được quản lý bởi CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ĐẠI VIỆT TOURIST tự hào là đối tác đáng tin cậy cho mọi hành trình của bạn. Dưới đây là một số tour nổi bật được nhiều khách hành lựa chọn nhất.

Tour Bà Nà Hills

Tour Bà Nà Hills từ Đà Nẵng là cuộc hành trình độc đáo, là một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ tại Đà Nẵng. Hành trình này sẽ cho bạn cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời với những dãy núi hùng vĩ, tham quan các công trình kiến trúc kiểu châu Âu tại làng Pháp. Đặc biệt là check-in tại Cầu Vàng nổi tiếng và tham gia các trò chơi giải trí tại Fantasy Park.

Tour Đà Nẵng City cung cấp tour Bà Nà Hills chất lượng

Tour Đà Nẵng Hội An

Với kiến trúc cổ kính và lịch sử lâu đời, Hội An là một điểm đến phải trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Tour Hội An cho bạn những giây phút thư giãn nhất khi đi dạo trên những con đường lung linh, những ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ có cơ hội tham quan núi Ngũ Hành Sơn nổi tiếng.

Tour du lịch Huế trong ngày

Tour du lịch Huế trong ngày là hành trình khám phá một trong ba điểm đến đặc biệt tại miền Trung Việt Nam. Bạn sẽ được đưa đến Huế để tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của triều đại nhà Nguyễn và tham quan các kiến trúc lộng lẫy của các vị vua. Chuyến du lịch cũng sẽ giúp bạn trải nghiệm ẩm thực độc đáo của Huế.

Du khách rất hài lòng với chương trình tour Huế của Tour Đà Nẵng City

Tour Núi Thần Tài

Tour du lịch Núi Thần Tài là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời đưa bạn vào thiên nhiên hùng vĩ của khu bảo tồn Núi Chúa. Bạn sẽ trải qua cảm giác mới lạ khi khám phá con đường Hoa Phong Lan, tham quan Công viên khủng long, và thăm đền Thần Tài. Tour này mang đến trải nghiệm tuyệt vời trong không gian thiên nhiên tươi mát và hòa mình vào vẻ đẹp tự nhiên độc đáo.

Tour du lịch Cù Lao Chàm

Cù Lao Chàm, ngọc quý của Hội An, là một hòn đảo tuyệt đẹp tại Quảng Nam. Tour Cù Lao Chàm của chúng tôi sẽ đưa bạn vào thế giới của biển cả với cơ hội trải nghiệm đi bằng cano cao tốc và lặn ngắm san hô. Bạn cũng có thể khám phá văn hóa Chăm độc đáo, thưởng thức ẩm thực hòn đảo và tận hưởng bãi biển tuyệt đẹp tại đây.

Tour Đà Nẵng City cam kết tổ chức chương trình tour Cù Lao Chàm hấp dẫn chất lượng

Cam kết dịch vụ tour du lịch tại Tour Đà Nẵng City

Để du khách có những trải nghiệm du lịch đặc biệt, Tour Đà Nẵng City xin cam kết:

Giá tour siêu ưu đãi được niêm yết công khai trên website

Công ty cam kết cung cấp giá tour hoàn toàn minh bạch, rõ ràng. Các mức giá của tour du lịch Đà Nẵng được niêm yết công khai tại website. Nhờ vậy mà khách hàng hiểu rõ những chi phí trong chuyến đi và tránh được các chi phí không mong đợi. Bên cạnh đó, khách hàng có thể so sánh giá các tour và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Dịch vụ chất lượng, chăm sóc tận tâm

Tất cả hướng dẫn viên, tài xế và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực du lịch và am hiểu các điểm đến xung quanh. Họ sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong suốt hành trình. Từ việc chọn lựa điểm đến, hoạt động giải trí cho đến phương tiện di chuyển và các dịch vụ đi kèm. Chúng tôi luôn luôn tập trung vào việc đảm bảo rằng mọi khía cạnh của chuyến đi của bạn đều được cải thiện và hoàn thiện.

Lịch trình đa dạng, địa điểm du lịch hấp dẫn

Khách hàng của chúng tôi có thể lựa chọn từ nhiều địa điểm du lịch thú vị và độc đáo tại Đà Nẵng và các vùng lân cận. Các điểm đến bao gồm Bà Nà Hills, Ngũ Hành Sơn, các khu du lịch văn hóa lịch sử như Cố Đô Huế, Phố Cổ Hội An. Khách hàng cũng có thể lựa chọn tour du lịch Đà Nẵng ngắn hạn hoặc dài hạn, tour trong ngày đến các gói tour kéo dài nhiều ngày.

Lịch trình đa dạng, địa điểm du lịch hấp dẫn.

Tourdanangcity cung cấp đa dạng dịch vụ

Tourdanangcity cung cấp nhiều loại hình dịch vụ để khách hàng có trải nghiệm tốt hơn. Khách hàng có thể chọn tour theo chủ đề khác nhau dựa trên sự quan tâm và sở thích của họ. Đội ngũ nhân viên cũng sẽ hỗ trợ khách hàng book tour du lịch Rừng Dừa Bảy Mẫu, mua vé tham quan Bà Nà Hills, vé tham quan Núi Thần Tài, dịch vụ cho thuê xe, đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay…

Đặt tour, thanh toán tích hợp dễ dàng

Hệ thống đặt tour trực tuyến tại Tour Đà Nẵng City dễ sử dụng để khách hàng có thể truy cập và lựa chọn lịch trình phù hợp với mình. Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán để linh hoạt trong thanh toán. Khách hàng có thể thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử... Ngoài ra, công ty cũng chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng nếu muốn.

Cam kết tính an toàn tuyệt đối

Các phương tiện của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và được bảo trì định kỳ để đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Tất cả hướng dẫn viên đều được đào tạo về các quy tắc an toàn và biện pháp phòng ngừa trong trường hợp khẩn cấp. Họ có kiến thức về cách xử lý với tình huống bất ngờ để đảm bảo an toàn cho khách hàng trong suốt hành trình.

Với những cam kết trên, Tour Đà Nẵng City hy vọng có thể đáp ứng mong muốn của quý khách hàng trong việc tổ chức các tour du lịch Đà Nẵng và vùng lân cận.

Liên hệ đặt tour du lịch giá rẻ tại Tour Đà Nẵng City

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ĐẠI VIỆT TOURIST

● Văn phòng: 06 – 08 Phạm Thiều, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

● Liên hệ đặt tour: 0987.119.499

● Mail: danangcitytravel@gmail.com

● Website: https://daivietourist.vn/ - https://tourdanangcity.vn/

● Fanpage: https://www.facebook.com/tourdanangcity.vn/