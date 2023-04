Đến Hội An chưa chắc bạn đã thử loại đặc sản này

(PR) - Du lịch Hội An có gì mà lại thu hút cả khách trong nước và khách quốc tế? Đó là bởi vẻ đẹp cổ kính của những ngôi nhà, những con sông nhẹ nhàng, êm đềm hay vẻ đẹp lung linh về đêm của những chiếc đèn lồng. Hội An còn làm xao lòng du khách bởi những món ăn, đồ uống mang một nét độc đáo rất riêng.

Ẩm thực phố cổ Hội An luôn là một điểm đến đặc biệt với mọi du khách trên hành trình khám phá mảnh đất miền Trung. Hội An làm mê đắm du khách bởi nền văn hóa ẩm thực đặc trưng và độc đáo như: Mì quảng, cao lầu, bánh mì, các loại chè … và có một loại đặc sản chưa chắc bạn đã thử qua đó là trà Cù Lao - thức uống mộc mạc mang hương vị Cù Lao Chàm.

Trà Cù Lao là đặc sản được chế biến từ các loại cây thảo mộc mọc tự nhiên trên đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An). Từ xưa người dân trên đảo đã sử dụng làm nước uống hàng ngày để thay thế cho các loại trà. Trà Cù Lao là một trong những loại thảo dược quý từ 19 loại lá: Bướm Bạc, Bù Gia, Gối, Dủ Dẻ, Chạc Chìu, Tiêu Núi, Siêm Núi, Đình Lăng, Siêm Nước, Nhãn Núi, Sợp, Từ Bi, Ngũ Gia Bì, Ổi Núi, Mua Núi, Vẫy Ốc, Riềng Núi, Bồ Đề, Ớt Núi không chỉ có tác dụng giải nhiệt mà còn có công dụng mát gan tiêu thực, xoa dịu mệt mỏi, tiêu độc.

Trước kia Trà Cù Lao chỉ được bày bán ở trên đảo để du khách mua về chế biến thành các loại nước uống phù hợp với khẩu vị của từng người nên nhiều du khách đến Hội An chưa chắc đã được thưởng thức loại đặc sản này. Giờ đây, khi đến Hội An du khách cũng được thưởng thức trà Cù Lao tại các quán trà, cà phê được pha chế với các công thức khác nhau. Trà Cù Lao của quán Son Cafe & Tea được được kết hợp vô cùng tinh tế từ 19 loại lá (trà Cù Lao nguyên bản của đảo Cù Lao Chàm) trộn vào nhau kèm với đường phèn và hạt kỷ tử sẽ có hương thơm của thuốc bắc, nước trà có màu vàng trông bắt mắt, vị ngọt thanh đượm nồng trên đầu lưỡi khi thưởng thức.

Chủ quán Son Cafe & Tea chia sẻ: “Trong 1 lần đi du lịch ra đảo chơi cùng bạn bè, thấy người dân trên đảo hái lá về phơi để bán cho khách du lịch, mình có nếm thử 1 tách trà của 1 bác hay đi hái lá mời mình thấy khá thơm ngon và có vị ngọt kèm vị đắng của lá, thân cây trộn vào nhau, công dụng của nước lá khá tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên người dân chỉ bán lá cho du khách về tự chế biến và khẩu vị thì chưa hợp với số đông nhiều người. Vì vậy mình đã mất 1 năm để chế biến bằng cách kết hợp nhiều loại lá với nhau theo các tỷ lệ nhất định để tạo ra khẩu vị chung cho tất cả mọi người có thể thưởng thức không chỉ giải khát mà còn tốt cho sức khỏe”.

Sau một buổi dạo chơi thăm quan phố cổ Hội An dưới cái nắng khắc nghiệt của miền Trung khiến nhiều người mệt mỏi, đuối sức ở giữa đường. Những lúc này, ghé Son Cafe & Tea thưởng thức một ly trà Cù Lao mát lạnh thì xem như được “giải nhiệt cuộc sống”.

Son Cafe & Tea nằm tại K49/10 Trần Hưng Đạo, TP Hội An, quán nằm trong con hẻm nhỏ của phố cổ Hội An nơi có di tích giếng Bá Lễ khá nổi tiếng. Quán được thiết kế khá đẹp, mỗi góc nhỏ trong quán đều được chăm chút kĩ lưỡng, rất đỗi dân dã và mộc mạc để các bạn trẻ có thể đến check in khi du lịch đến Hội An.

Menu của Son Cafe & Tea đa dạng các loại đồ uống gồm: các loại café mang phong cách Ý như: Espresso, Capuchino và cà phê truyền thống được pha chế từ hạt café nguyên chất. Các loại nước uống kết hợp café như: café muối, café dừa, các loại trà, nước ép, sinh tố, sữa chua, soda… và đặc biệt là trà Cù Lao được pha chế với hương vị đặc trưng mà mọi người đều nên thử khi đến Hội An. Với cách bài trí đến màu sắc được sử dụng trong quán, cùng ánh sáng tràn ngập căn phòng sẽ mang lại sự nhẹ nhàng, thư giãn cho bất kỳ du khách nào đến đây.

Nếu có một lần đến Hội An đừng quên ghé qua Son Cafe & Tea và thưởng thức trà Cù Lao – một loại đặc sản đặc trưng của vùng Cù Lao Chàm. Nếu bạn là người thích tìm về những vẻ đẹp bình dị, mộc mạc, lại muốn hướng đến những điều mới lạ, hơn hết đó là một không gian check in siêu đẹp thì Son Cafe & Tea chính là điểm đến dành cho bạn.