Địa chỉ may tạp dề rẻ - bền - đẹp cho các tiệm nails

(PR) - Tạp dề là một phần không thể thiếu trong trang phục của nhân viên tiệm nails. Nó giúp bảo vệ quần áo của nhân viên khỏi bị bẩn, dính sơn và các chất hóa học khác trong quá trình làm việc. Ngoài ra, tạp dề còn giúp tôn lên vẻ chuyên nghiệp và sang trọng cho tiệm nails.

Tạp dề nails phù hợp giúp bảo vệ sức khỏe nhân viên, tạo hình ảnh chuyên nghiệp cho tiệm.

Vai trò của tạp dề nails ít người biết đến

Tạp dề nails là một phụ kiện cần thiết cho các thợ làm nails. Trong quá trình làm nails, thợ nails thường xuyên tiếp xúc với các chất lỏng, hóa chất, màu sơn... Đây đều là những chất có thể khiến quần áo bị bẩn, khó giặt. Tạp dề nails sẽ giúp bảo vệ quần áo của thợ nails khỏi bị bẩn, giúp họ luôn giữ được vẻ ngoài gọn gàng, chuyên nghiệp.

Các hóa chất, màu sơn... sử dụng trong làm nails có thể gây hại cho sức khỏe của thợ nails nếu tiếp xúc trực tiếp. Tạp dề nails sẽ giúp bảo vệ da của thợ nails khỏi những tác động của các chất này.

Đặc biệt, tạp dề nails có thể được in logo hoặc tên thương hiệu của tiệm nails. Điều này giúp tạo hình ảnh chuyên nghiệp, ấn tượng cho tiệm nails trong mắt khách hàng.

Các dáng tạp dề nail được yêu thích hiện nay

Tại các tiệm nail hiện nay, chúng ta rất dễ dàng bắt gặp các dáng tạp dề được nhân viên mặc nhiều như:

● Tạp dề nails trơn: Đây là mẫu tạp dề nails phổ biến nhất, có thiết kế đơn giản, gọn gàng. Tạp dề nails trơn có thể được in logo hoặc tên thương hiệu của tiệm nails để tạo hình ảnh chuyên nghiệp.

● Tạp dề nails họa tiết: Mẫu tạp dề nails này có thiết kế bắt mắt, với các họa tiết hoa lá, trái cây, động vật... Tạp dề nails họa tiết giúp thợ nails thêm phần nổi bật, ấn tượng.

● Tạp dề nails chống thấm nước: Mẫu tạp dề nails này được làm từ chất liệu vải có khả năng chống thấm nước, giúp bảo vệ quần áo của thợ nails khỏi bị bẩn.

● Tạp dề nails có túi: Mẫu tạp dề nails này có thiết kế thêm túi ở phía trước, giúp thợ nails có thể đựng các vật dụng cần thiết khi làm việc.

Ngoài ra, còn có một số mẫu tạp dề nails khác cũng được yêu thích như tạp dề nails dài tay, tạp dề nails dạng yếm, tạp dề nails có mũ trùm... Tùy theo sở thích và nhu cầu của mình, thợ nails có thể lựa chọn mẫu tạp dề nails phù hợp.

Tạp dề in họa tiết được lựa chọn rất nhiều cho các tiệm nails

Kinh nghiệm lựa chọn tạp dề cho nhân viên tiệm nails

Khi lựa chọn tạp dề cho nhân viên tiệm nails, cần cân nhắc các yếu tố trên để lựa chọn được mẫu tạp dề phù hợp nhất như:

Chất liệu

Tạp dề cần được làm từ chất liệu thấm hút tốt, có độ bền cao, không bị xù lông hay phai màu. Các chất liệu thường được sử dụng làm tạp dề cho nhân viên tiệm nails là kaki, cotton, linen...

Kiểu dáng

Tạp dề cần có kiểu dáng phù hợp với vóc dáng của nhân viên, đảm bảo thoải mái khi làm việc. Các kiểu tạp dề phổ biến cho nhân viên tiệm nails là tạp dề yếm, tạp dề chéo, tạp dề dài...

Màu sắc

Màu sắc tạp dề nên phù hợp với phong cách của tiệm nails. Các màu sắc thường được sử dụng là màu đen, trắng, xám...

Logo

Nếu tiệm nails có logo riêng, có thể in hoặc thêu logo lên tạp dề để tăng tính thẩm mỹ và nhận diện thương hiệu.

Đơn vị may tạp dề

Đơn vị may tạp dề sẽ quyết định đến chất lượng tạp dề và tính ứng dụng, sự phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn. Một tạp dề phù hợp không chỉ cần có tính thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo loại vải tốt, chất lượng in hoặc thêu sắc nét, không bị bong tróc.

Tạp dề nails nên có thiết kế đơn giản, gọn gàng, giúp thợ nails dễ dàng di chuyển, thao tác

