Địa chỉ mua màng nhựa PVC - Nhựa PET cuộn uy tín tại Công ty TNHH Quốc tế Bina Việt Nam

(PR) - Hiện nay để đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày càng cao của khách hàng thì Công ty TNHH Quốc tế Bina Việt Nam đã không ngừng nỗ lực cung cấp cho thị trường nhiều loại màng nhựa với những đặc điểm và tính chất khác nhau. Tiêu biểu là màng PVC và màng PET. Đây là hai loại màng nhựa được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Vậy nên hãy cùng Bina đi tìm hiểu một số thông tin bổ ích về màng nhựa PVC và nhựa PET cuộn nhé.

1. Màng nhựa PVC và nhựa PET cuộn là gì

1.1 Màng nhựa PVC

Màng nhựa PVC là một dạng màng cuộn từ nhựa PVC gần giống với PE và PET nhưng ứng dụng tương đối khác. Thì màng nhựa PVC được ứng dụng khá nhiều để làm cửa chắn ồn và vách ngăn chống bụi trọng các nhà máy sản xuất.

Ngoài ra, màng PVC có đặc tính mềm dẻo với thành phần nhựa không độc hại cho môi trường và sức khỏe con người.

Màng nhựa PVC uy tín chất lượng tại bina.

1.2 Màng nhựa PET cuộn

Nhựa PET cuộn là một loại phim nhựa kỹ thuật có hiệu suất toàn diện tuyệt vời. Do nhiệt độ chịu nhiệt cao hơn, kháng hóa chất tốt hơn, tính chất cơ học tuyệt vời và tính chất điện ổn định, nó được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm điện âm hoặc sản phẩm điện.

Nhựa PET cuộn chất lượng cao.

2. Ưu và nhược điểm màng nhựa PVC và nhựa PET cuộn.

Ưu điểm

Trong thực tế thì màng nhựa PVC và PET được nhiều người biết đến nhiều hơn và nhu cầu sử dụng của nó cũng cao hơn so với các loại màng nhựa khác. Với nhiều ưu điểm nổi bật như sau:

● Màng nhựa PVC và nhựa cuộn PET có độ bền rất cao, được làm từ nhựa tổng hợp và bằng quá trình nhiệt hóa chất dẻo nên có tính chất linh hoạt công, thích hợp sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau.

● Khả năng chịu nhiệt của màng nhựa PVC và PET rộng, có thể chịu nhiệt từ -90°C đến 200°C mà vẫn giữ nguyên được cấu trúc hóa học.

● Độ bền cơ học cao, chịu lực tốt, chịu được độ mài mòn cao.

Nhược điểm

Nhựa PVC và PET không an toàn với môi trường và sức khỏe con người. Màng PVC khó phân hủy, khi phân hủy tạo ra những chất gây hại đến môi trường.

3. Quy trình sản xuất màng nhựa PVC và nhựa PET cuộn

Màng nhựa PVC và PET được sản xuất dựa trên 2 phương pháp là cán nhựa và thổi nhựa. Thế nhưng trong 2 phương pháp thì phương pháp thổi nhựa có hiệu suất và độ ổn định hơn hẳn nên được nhiều công ty sử dụng.

Sự khác nhau của mỗi loại màng nhựa sẽ nằm ở chất phụ gia và mỗi nhà sản xuất đưa vào nhằm gia tăng thêm đặc tính nhất định. Giống như việc thêm chất hóa dẻo dùng trong nhiệt độ âm, chống tia UV hay tăng cường thêm độ ổn định của sản phẩm.

Đặc biệt màng nhựa PVC và PET luôn được sản xuất từ bột nhựa PVC nguyên sinh với hoá chất dẻo là chủ yếu. Không có chất độc hại , phẩm màu tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

4. Ứng dụng

Về mặt tính chất là nó như nhau nhưng về công dụng và các lợi ích thì màng nhựa PVC và PET có phần vượt trội hơn các màng nhựa khác. Nó được ứng dụng vào rất nhiều công việc khác nhau.

● Trong ngành vật liệu xây dựng: màng PVC và PET cuộn được sử dụng làm vác ngăn, làm rèm… Với khả năng giữ nhiệt bên trong không cho nhiệt và bụi bẩn thoát ra bên ngoài và khả năng giữ lạnh tốt cho các khu động lạnh, phòng sạch, phòng lạnh rất tốt.

● Trong nông nghiệp: được sử dụng làm mái che nhà kính.

● Trong bao bì: màng nhựa PVC và PET cuộn được sử dụng làm thành sản phẩm túi xách nhựa, áo mưa…

Bên cạnh đó, thì mỗi loại màng nhựa lại có những ưu và nhược điểm riêng. Những lợi thế mà chúng sở hữu thì không một loại màng nào có thể thay thế được. Một điều đặc biệt đó là cả hai loại PVC va PET này đều là những sản phẩm “sạch” an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và môi trường xung quanh nên khách hàng có thể yên tâm và thoải mái khi lựa chọn.

