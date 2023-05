Dịch vụ chuyển Yến Sào đi Mỹ của SGN Express

(PR) - SGN Express - Đơn vị vận chuyển quốc tế uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam. Đã 10 năm phát triển trong ngành dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng quốc tế SGN Express hiện đang có mạng lưới bao phủ khá rộng lớn đến rất nhiều quốc gia trên thế giới như: Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Anh, Nhật Bản và hơn nữa các tuyến vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện đi Hàn Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Hongkong, Trung Quốc, Đài Loan.

Trong cuộc sống ngày nay càng ngày càng phát triển, nhu cầu của mỗi cá nhân ở mỗi nơi cũng đa dạng và tăng cao. Trong số đó, nhu cầu về ẩm thực là nhu cầu thiết yếu. Đáp ứng được đúng sản phẩm cho người dùng nhưng để đó hương vị quen thuộc, chẳng hạn như thực phẩm được bán ở nơi mình thích và sử dụng thân quen trước đó, hoặc là sản phẩm sản xuất từ chính quê hương mình giúp cho mình có được hương vị quê hương trong ẩm thực. Nên nhiều người đã rất mong muốn có được cơ hội mua và có những sản phẩm đó, để thưởng thức cũng như thêm nhu cầu về quà tặng cho bạn bè, người thân. Vì vậy SGN express đã giúp hàng triệu người con quê hương không còn lo lắng, mong chờ được trở về quê hương Việt Nam sử dụng những loại thực phẩm quen thuộc đó. SGN express nhận gửi thực phẩm đi Mỹ, Úc, New Zealand, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Hongkong, Trung Quốc, Đài Loan. Giờ đây, không còn là trở ngại cho tất cả các đồng bào ở nước ở Mỹ và các nước nữa rồi.

SGN experess thấy rằng một trong những đơn hàng gửi hàng đi Mỹ thì gửi yến sào đi Mỹ chiếm số lượng khá cao. Có lẽ đây cũng là một loại thực phẩm giá trị về dinh dưỡng cao được nhiều người ưu chuộn, hơn nữa Việt Nam cũng là một trong số quốc gia top đầu về ngành nuôi và xuất khẩu yến sào ra thế giới. Nhưng tại sao nhiều người không lựa chọn mua các sản phẩm này ở đất nước sở tại mà lại tìm đến các công ty vận chuyển hàng đi Mỹ, Úc, New Zealand, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Hongkong, Trung Quốc, Đài Loan và các nước khác để gửi. Khách hàng và người tiêu dùng thông thái luôn biết lựa chọn cho mình cách mua hàng tối ưu nhất. Ngoài việc khách hàng lựa chọn sản phẩm yêu thích, khách hàng còn xem xét giá cả của sản phẩm. Chúng ta biết rằng sản phẩm được bán ở chính nơi sản xuất thường sẽ có giá cả rẻ hơn so với cùng sản phẩm đó mà được nhập khẩu đến nước sở tại của mình. Liệu lựa chọn mua sản phẩm ở nơi sản xuất đó và cộng với phí cước vận chuyển hàng quốc tế thì tổng giá trị đơn hàng cũng sẽ tăng bằng hoặc cao hơn không? Người dùng vẫn lựa chọn phương thức vận chuyển cùng SGN Express, và SGN Express cũng tự tin đưa đến cho khách hàng bảng giá cước phí rẻ nhất và vô cùng phù hợp. Giúp khách hàng không còn quá cân nhắc và phân vân so sánh giá sản phẩm để mua nữa mà lại vô cùng tiết kiệm và nhanh chóng.

Vậy còn sự lo lắng về việc gửi hàng quốc tế có phức tạp không? Thủ tục gửi hàng có chiếm quá nhiều thời gian không?

SGN Express giúp bạn giải đáp thắc mắc trên, chúng tôi chia sẻ về quy trình gửi hàng gồm các bước:

- Liên hệ - tư vấn tất cả các thông tin về kiện hàng, lịch trình, chi phí.

- Khách hàng mang hàng đến cơ sở của SGN Express, hoặc nhân viên của chúng tôi đến tận nhà và đóng gói.

- Khách hàng tiến hành thanh toán, và hoàn tất thủ tục chuyển phát nhanh theo quy định của SGN express.

- Khách hàng theo dõi mã đơn hàng qua internet để biết lộ trình/trang thái đơn hàng vận chuyển của mình.

- Hàng chuyển giao thành công, quý khách nhận tin nhắn về trạng thái giao hàng.

Bạn đã yên tâm hơn khi gửi hàng sang nước ngoài rồi chứ? Bất kể ngành hàng hóa của bạn muốn gửi thuộc nhóm hàng hoá nào, là thực phẩm, giấy tờ, hay là hàng dễ vỡ-cồng kềnh,… chúng tôi đều có các giải pháp vận chuyển hữu hiệu. SGN EXPRESS phục vụ khách hàng với các chuyến vận chuyển thường xuyên trên tất cả các tuyến thương mại chính và các dịch vụ nội địa để khách hàng trải nghiệm dịch vụ đầu – cuối thực sự trọn vẹn.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

Để được hỗ trợ tư vấn miễn phí, báo giá chính xác, booking online nhanh chóng và nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Bất cứ điều gì bạn cần, SGN Express luôn sẵn sàng trợ giúp!

30A Tống Văn Hên, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

0368.25.3868

info@sgnexpress.vn