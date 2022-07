Dịch vụ in túi giấy chuyên nghiệp, nhận in số lượng ít - In Túi Giấy ITG

(PR) - Rất nhiều cửa hàng, doanh nghiệp hiện nay có nhu cầu in túi giấy với số lượng ít. Thế nhưng không phải đơn vị nào cũng nhận những đơn hàng nhỏ lẻ như vậy. Điều này khiến các cửa hàng, doanh nghiệp gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tất cả sẽ được giải quyết triệt để khi bạn đến với In Túi Giấy ITG - Đơn vị hiện đang nhận in ấn túi giấy với mọi số lượng dù ít hay nhiều với mức giá cực kỳ hợp lý!

In Túi Giấy ITG - Nhận in túi giấy số lượng ít, giá tốt.

1. In túi giấy mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Ngày nay, nhu cầu in túi giấy của các công ty, doanh nghiệp, thậm chí là cả những cửa hàng nhỏ lẻ cũng đang ngày càng tăng cao. Bởi vì họ đã nhận ra những lợi ích tuyệt vời mà dịch vụ này mang lại, đó là:

Quảng bá thương hiệu

Lợi ích lớn nhất của việc in túi giấy chính là giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng quảng bá thương hiệu của mình. Logo, tên thương hiệu, địa chỉ liên hệ,... được in lên túi giấy có thể đưa thương hiệu đến với nhiều người hơn. Mặt khác, nếu vô tình khách hàng quên lưu lại thông tin của doanh nghiệp thì cũng dễ dàng tìm lại khi cần được hỗ trợ, muốn tiếp tục mua hàng hay giới thiệu cho bạn bè, người thân. Vì vậy, đây chính là một hình thức marketing rất hiệu quả mà lại cực kỳ tiết kiệm.

Tăng thiện cảm của khách hàng

Nếu sản phẩm được đặt trong những túi giấy in ấn đẹp mắt, thiết kế sang trọng cũng khiến khách hàng có cảm tình và đánh giá cao sự chuyên nghiệp của nhà bán hàng. Ngoài ra, thiết kế của túi giấy còn dễ dàng, thuận tiện cho khách hàng cầm và di chuyển.

Túi giấy giúp tăng thiện cảm của khách hàng đối với doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ.

Tăng giá trị của sản phẩm

Giá trị của một sản phẩm không chỉ nằm trên chính sản phẩm đó mà còn chịu ảnh hưởng từ bao bì bên ngoài. Vì vậy, nếu đựng sản phẩm trong một chiếc túi giấy được in ấn tỉ mỉ, sắc nét sẽ giúp sản phẩm trở nên cao cấp, sang trọng hơn.

Dễ dàng làm quà tặng

Các mẫu túi giấy hiện nay đều có thiết kế rất đẹp mắt, được in ấn sắc nét, thu hút. Do đó, chúng có thể thay thế cho các loại hộp, giấy bao gói quà tặng. Khách hàng khi muốn mua sản phẩm nào đó để làm quà tặng chỉ cần đặt chúng trong túi giấy mà không cần phải mất công sức, thời gian bao gói vẫn đảm bảo được tính lịch sự, nghiêm túc.

Rất thân thiện với môi trường

Các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đang khuyến khích người dân cũng như doanh nghiệp ưu tiên sử dụng túi giấy. Nguyên nhân là bởi túi giấy có thể dễ dàng tái sử dụng hoặc tự phân hủy được; an toàn với môi trường hơn rất nhiều so với túi vải hoặc túi nilon. Sử dụng túi giấy chính là một cách chung tay đóng góp vào trong công cuộc bảo vệ môi trường sống của hành tinh trong tương lai.

Túi giấy thân thiện với môi trường, an toàn cho người dùng.

2. Địa chỉ in túi giấy chất lượng cao, nhận in mọi số lượng

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp đang có xu hướng chuyển từ sử dụng túi nilon sang chất liệu thân thiện với môi trường hơn nên nhu cầu in túi giấy đang ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, số lượng đặt in của mỗi doanh nghiệp lại khác nhau. Một số cần in đến hàng chục ngàn chiếc nhưng cũng có doanh nghiệp chỉ đặt in với số lượng nhỏ.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ in túi giấy ở nước ta cũng ra đời nhiều hơn nhằm phục vụ nhu cầu trên. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng nhận in số lượng ít hoặc nếu có cũng thường đưa ra mức giá khá cao. Vì vậy đã tạo thành khó khăn cho vài doanh nghiệp nhỏ lẻ, nhà kinh doanh mới bước chân vào thị trường muốn sử dụng sản phẩm này.

Thấu hiểu điều đó, là một đơn vị đã có nhiều năm cung cấp dịch vụ in ấn cho các công ty, doanh nghiệp và luôn hoạt động với phương châm “khách hàng là thượng đế”, In Túi Giấy ITG cam kết nhận in ấn túi giấy với mọi số lượng, kể cả số lượng ít.

In Túi Giấy ITG - Địa chỉ in túi giấy số lượng ít uy tín.

Đặc biệt, khi sử dụng dịch vụ in túi giấy với số lượng nhiều hay ít khách hàng đều được:

● Tư vấn dịch vụ chi tiết, cụ thể, tận tình và báo giá rõ ràng với mức giá cạnh tranh, cam kết không phát sinh chi phí

● Sản phẩm in ấn sắc nét, rõ ràng, màu sắc sinh động

● Quy trình làm việc chuyên nghiệp, nhanh chóng, đúng hẹn

● Đội ngũ thiết kế và thợ in chuyên nghiệp, làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm

● Hỗ trợ giao hàng tận nơi, các đơn hàng từ 2.000.000 VNĐ đến 3.000.000 VNĐ tại TPHCM sẽ được miễn phí vận chuyển

● Sẵn sàng đổi, hoàn và xử lý các sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất

● Hỗ trợ in túi giấy nhanh trong trường hợp khách hàng cần gấp

● Phương thức thanh toán linh hoạt, có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng

Địa chỉ in túi giấy uy tín tại TPHCM.

Để in túi giấy số lượng ít mà vẫn đảm bảo chất lượng và giá cả phải chăng, hãy đến ngay với In Túi Giấy ITG. Công ty hiện đang sở hữu xưởng in lớn với đội ngũ nhân viên lành nghề, giàu kinh nghiệm, cam kết mang tới cho các doanh nghiệp dịch vụ chất lượng nhất.

Thông tin liên hệ:

● Website: https://intuigiay.com.vn/

● Hotline: 0934 542 242

● Địa chỉ: 239 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM.