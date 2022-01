Dịch vụ phun khử khuẩn chuyên nghiệp tại Đà Nẵng

Trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp và chưa có dấu hiệu ngừng giảm, bạn đang lo lắng cho sức khỏe của nhân viên công ty mình? Cách tốt nhất chính là tiến hành phun khử khuẩn để đảm bảo môi trường an toàn và sạch sẽ. Dịch vụ phun khử khuẩn uy tín tại Đà Nẵng với đầy đủ giấy chứng nhận của Sở Y tế, cam kết mang đến cho khách hàng sự yên tâm nhất.

Tại sao nên phun khử khuẩn?

Phun khử khuẩn là sử dụng các loại hóa chất có tính khử khuẩn chuyên dụng đạt độ an toàn theo sự cấp phép của Sở Y tế. Phun khử khuẩn áp dụng tại các nơi tập trung đông người để tiêu diệt vi khuẩn, virus gây truyền nhiễm từ người qua người.

Những lý do bạn nên phun khử khuẩn cho công ty?

Nhân viên đảm bảo sức khỏe

Mỗi nhân viên trong công ty đều đảm nhận vị trí khác nhau, cũng như được giao phó từng nhiệm vụ, công việc khác nhau. Nếu một trong số các nhân viên phải nghỉ phép vì lý do sức khỏe thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động công ty. Bởi sẽ không có người hoặc thiếu người thay cho vị trí của người đó.

Để nhân viên luôn đảm bảo sức khỏe khi đi làm cũng như giúp nhân viên cảm thấy an tâm hơn thì môi trường làm việc phải đảm bảo sạch khuẩn, bụi bẩn.

Trung bình nên tiến hành khử khuẩn 1-2 lần/tháng tại công ty. Đối với các công ty có diện tích lớn, tập trung đông người thì tần suất có thể tăng lên.

Giảm thiểu chi phí, tổn thất cho công ty

Tác động của dịch bệnh Covid-19 tác động đến tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Nguy cơ lây lan dịch tăng cao, nhiều người phải nhập viện hoặc cách ly tại các khu vực bệnh viện, y tế.

Môi trường công sở là một trong những nơi dễ lây nhiễm bệnh dịch do tập trung đông người. Nếu 1 số lượng nhân viên phải nghỉ phép vì nhiễm bệnh, đồng nghĩa với việc công ty phải chịu không ít những tổn thất như thanh toán chi phí bảo hiểm cho nhân viên khi ốm đau; chi phí tiền thăm non sức khỏe cho nhân viên; các công việc do nhân viên giữ vị trí quan trọng nắm bắt có thể bị hoãn vì chưa tìm được người phù hợp tiếp quản,…

Như vậy chi phí đầu tư dịch vụ phun khử khuẩn sẽ góp phần giảm thiểu tổn thất cho công ty, đặc biệt là bảo vệ sức khỏe tốt hơn cho các thành viên trong công ty.

Tạo ấn tượng tốt đối với đối tác, khách hàng

Công ty không chỉ là nơi làm việc của lãnh đạo, quản lý và nhân viên, mà còn là nơi ghé thăm của đối tác, khách hàng.

Khi công ty thường xuyên thuê dịch vụ phun khử khuẩn, tạo môi trường sạch sẽ, an toàn cho không gian sẽ giúp khách hàng, đối tác khi ghé đến làm việc, trao đổi công việc, ký kết hợp đồng cũng sẽ cảm thấy được an tâm và ấn tượng tốt hơn. Thúc đẩy sự gắn kết giữa công ty với đối tác, khách hàng.

Hoạt động kinh doanh ổn định, không phát sinh rủi ro

Mỗi một đơn vị muốn hoạt động kinh doanh ổn định và bền vững cần phải chú trọng đến yếu tố nhân lực. Một thành viên trong team khi gặp bất cứ vấn đề nào cũng khiến cho các thành viên khác bị ảnh hưởng.

Công ty nếu như có các chính sách quan tâm đến sức khỏe của nhân viên, người lao động thì sẽ mỗi cá nhân sẽ tập trung cao độ vào công việc, cố gắng hết mình thực hiện hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao, từ đó giảm thiểu rủi ro không đáng có cho công ty.

Các biện pháp khử khuẩn

Khử khuẩn bề mặt

Bàn tay chúng ta thường tiếp xúc với các bề mặt: bàn, ghế, tay nắm cửa, bảng điều khiển thang máy, tay vịn cầu thang,...Đây là môi trường thuận lợi để tích tụ hàng tỉ vi khuẩn, virus truyền nhiễm gây các bệnh về đường hô hấp.

Mỗi cá nhân có thể tự làm sạch khu vực xung quanh bằng cách sử dụng cồn, cloramin hoặc hóa chất có đặc tính khử khuẩn.

Với cồn, bạn có thể sử dụng chiếc khăn lau sạch, thấm một lượng cồn vừa phải lau trên các bề mặt. Với cloramin, bạn có thể pha với nước để tạo thành dung dịch loãng, sau đó đổ vào bình xịt và xịt lên toàn bộ bề mặt.

Khử khuẩn không gian

Đối với không gian có diện tích lớn, chúng ta tiến hành khử khuẩn bằng cách sử dụng các thiết bị chuyên dụng như máy phun ULV, máy phun tĩnh điện để tiêu diệt virus, vi khuẩn bay lơ lửng trong không gian hoặc các bề mặt khó tiếp cận như các góc khuất, các bề mặt trên cao.

Dịch vụ phun khử khuẩn tại Đà Nẵng

Dịch vụ phun khử khuẩn uy tín tại Đà Nẵng KIEMDICHDANANG thực hiện công tác phun khử khuẩn bao gồm các khu vực: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Với các hạng mục phun xịt diệt khuẩn như sau:

Phun khử khuẩn văn phòng

Phun khử khuẩn nhà xưởng

Phun khử khuẩn nhà cửa

Phun khử khuẩn phương tiện

Phun khử khuẩn phòng tập gym

Phun khử khuẩn siêu thị, cửa hàng tạp hóa

Phun khử khuẩn nhà thờ

Phun khử khuẩn thẩm mỹ viện

Phun khử khuẩn quán cafe, quán bar, nhà hàng,...

Tại sao nên chọn chúng tôi phun khử khuẩn tại Đà Nẵng?

Nếu như bạn quan tâm đến vấn đề sức khỏe cho các thành viên trong công ty. Bạn muốn tìm kiếm đơn vị phun khử khuẩn an toàn và giá tốt tại Đà Nẵng?

Công ty chúng tôi tự hào là đơn vị với 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, hoạt động theo sự cấp phép, phê duyệt của Sở Y tế nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về độ uy tín cũng như chất lượng.

Những lý do nên chọn công ty phun khử khuẩn tại Đà Nẵng?

Trang bị đầy đủ thiết bị khử khuẩn hiện đại, đáp ứng quy mô diện tích lớn

Hóa chất khử khuẩn an toàn, đủ tiêu chuẩn của Sở Y tế.

Đội ngũ nhân viên có chứng chỉ khử khuẩn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương

Đội ngũ nhân viên giám sát túc trực trong quá trình phun khử khuẩn

Cung cấp đầy đủ hoá đơn VAT đảm bảo tính công khai, minh bạch

Luôn sẵn sàng phục vụ mọi lúc, mọi nơi theo yêu cầu của khách hàng

Còn chần chừ gì nữa, hãy bảo vệ sức khỏe của mình cũng như của tất cả mọi người ngay từ bây giờ! Liên hệ cho chúng tôi sớm nhất để được tư vấn – báo giá về dịch vụ phun khử khuẩn tại Đà Nẵng!

Liên hệ cho KIEMDICHDANANG sớm nhất để được tư vấn – báo giá đầy đủ nhất về dịch vụ phun khử khuẩn tại Đà Nẵng.

