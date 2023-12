Điểm danh 10 trải nghiệm "check-in" Giáng sinh cổ tích tại Vinpearl Nha Trang

(PR) - Mùa lễ hội cuối năm Wake Up Festival Nha Trang 2023 tưng bừng, đầy sức sống đã sẵn sàng đánh thức mọi giác quan hội hè của du khách. Cùng khám phá hành trình 3 ngày 2 đêm tận hưởng top 10 trải nghiệm sôi nổi không thể bỏ lỡ giữa “miền nam nước Pháp” lộng lẫy ngay tại “đảo du lịch nhiệt đới” hấp dẫn bậc nhất khu vực.

Nghỉ dưỡng 5 sao giữa vịnh biển thiên đường: Tọa lạc trên đảo Hòn Tre, Vinpearl Nha Trang là quần thể du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á, hội tụ hệ sinh thái trải nghiệm “hiếm có khó tìm”. Nơi đây chào đón du khách đến khu resort mang vẻ đẹp Á Đông thuần khiết với mái ngói đỏ ôm lấy khuôn viên xanh mướt, kiến trúc mang đậm phong cách Indochine sang trọng cùng bãi biển rộng, trải dài với hàng cát trắng mịn. Đặc biệt, khi bước vào mùa lễ hội cuối năm Wake up Festival, Vinpearl Nha Trang càng sôi động và náo nhiệt với không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp được trang hoàng lộng lẫy, sang trọng cùng hàng loạt trải nghiệm vui chơi, giải trí, ẩm thực… bất tận.

Lưu giữ khoảnh khắc sum vầy ấm áp: Hàng loạt hoạt động đón mùa lễ hội thú vị và ý nghĩa tại Vinpearl Nha Trang mang đến sân chơi vui vẻ và gắn kết cho tất cả thành viên trong gia đình. Trải nghiệm viết thư gửi ông già Noel, cùng con xem kịch Giáng sinh tại Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay; vào bếp cùng Chef và trổ tài thực hiện các món ngon như pizza, chả giò, bánh dân dã… ở Vinpearl Beachfront Nha Trang; hay chuỗi workshop Spark Up làm khung ảnh, gói quà, làm gấu bông theo chủ đề Giáng sinh nhiệt đới… thu hút đông đảo các gia đình có con nhỏ trong mùa lễ hội cuối năm nay.

“Lên đồ” check-in đại cảnh cây thông Noel lấp lánh ánh đèn: Còn gì tuyệt vời hơn khi được quây quần cùng nhau, lưu lại những khoảnh khắc Giáng sinh đầy màu sắc dưới cây thông khổng lồ huyền ảo. Giữa tiếng nhạc rộn ràng, cả nhà xúng xính “lên đồ” để cùng check-in đại cảnh Noel tại Quảng trường Đại dương giữa công viên VinWonders. Cây thông cao hàng chục mét, được trang trí lộng lẫy bởi bởi hàng trăm ánh đèn lấp lánh là tâm điểm sáng rực trên đảo Hòn Tre - thiên đường lễ hội rực rỡ và ngập tràn trải nghiệm sôi động.

“Phá đảo” Hội chợ Marche De Noel: Chuỗi sự kiện đặc sắc chỉ có tại mùa lễ hội cuối năm Wake Up Festival Nha Trang 2023 là phiên chợ truyền thống dịp Giáng sinh, Hội chợ Giáng sinh Marché de Noel. Tái hiện sinh động các phiên chợ giáng sinh của miền Nam nước Pháp, du khách sẽ được trải nghiệm không khí nhộn nhịp và tấp nập tại 40 gian hàng ấn tượng cùng vô vàn hoạt động mua sắm và giải trí kéo dài xuyên suốt 28 ngày.

Mỗi ngày tại đây là hành trình khám phá đa dạng đặc sản từ Á đến Âu, đặc biệt nhất phải kể đến những món ăn truyền thống mùa Giáng Sinh như Vin Chaud, bánh đồng xu, các loại kẹo màu sắc, cocktail Sangria, rượu vang nấu… Du khách còn được hoà mình vào không khí tưng bừng với hàng loạt tiết mục trình diễn đường phố vui tươi như trình diễn carnival lộng lẫy, xiếc châu Âu độc đáo, các điệu nhảy dân vũ sôi động…

“Bật mood” lễ hội với đoàn diễu hành Vũ Khúc Giáng Sinh: Cuộc đổ bộ bất ngờ của đoàn diễu hành của hơn 60 ông già Noel, Yêu tinh xanh và các nhân vật chủ đề đến vùng đất Vinpearl Nha Trang là món quà lễ hội đảo thiên đường dành tặng du khách mỗi ngày. Âm nhạc tươi vui, những vũ điệu Giáng sinh rộn ràng cùng quà tặng bất ngờ từ ông già Noel mang đến niềm vui và sự hứng khởi trên khắp vùng đất hội hè.

Liên hoàn show thực cảnh nghệ thuật chủ đề Giáng sinh: Show diễn nghệ thuật Welcome Santa giữa những giai điệu Giáng Sinh rộn ràng cuốn hút du khách vào những vũ điệu tưng bừng. Các em nhỏ sẽ được tặng những chiếc chuông lễ hội rực rỡ sắc màu. Ông già Noel cùng dàn Mascot ngộ nghĩnh nhảy múa vui vẻ trong vũ điệu Welcome Santa to VinWonders sôi động. Đặc biệt nhất phải kể đến show nhạc nước được trình diễn trên nền ca khúc Jingle Bell tạo điểm nhấn mới mẻ. Chương trình thực cảnh Tata Show trong mùa lễ hội cũng trình diễn phiên bản Giáng Sinh vào các ngày 24 – 25/12/2023.

Chương trình nghệ thuật đường phố tại siêu bến cảng Vinpearl Harbour Nha Trang: Một điểm đến mới toanh nhất định không làm du khách thất vọng trong hành trình lễ hội trên đảo thiên đường chính là siêu bến cảng Vinpearl Harbour Nha Trang. Nơi đây tái hiện hoàn hảo lễ hội nghệ thuật Copenhagen rực rỡ sắc màu châu Âu giữa vịnh biển nhiệt đới. Ngay từ những bước chân đầu tiên, du khách đã cảm nhận được bầu không khí hội hè mãn nhãn của xiếc, âm nhạc, trình diễn đường phố và nhân tượng...

Vũ hội hóa trang Monte Carlo đầy lôi cuốn: Đã đến Vinpearl Harbour Nha Trang thì không thể bỏ lỡ Vũ hội hoá trang Monte Carlo rực rỡ sắc màu. Du khách thoả sức hòa mình vào những vũ điệu vui vẻ của các nhân vật hoàng gia Monte Carlo, check-in nhận quà là chiếc mặt nạ hóa trang độc đáo.

Ẩm thực đỉnh cao trong không gian mới của The Lagoon Beach Club: Nhà hàng The Lagoon Beach Club tọa lạc cạnh hồ bơi chính của khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Spa Nha Trang ấn tượng với không gian thơ mộng và trải nghiệm độc đáo. Du khách sẽ được đi “Chợ hải sản Nha Trang” tươi ngon thượng hạng tại chỗ, thưởng thức hương vị ẩm thực đặc sắc trong không gian khoáng đạt. The Lagoon Beach Club cũng là điểm dừng chân lý tưởng để check-in những ly cocktail, mocktail cực đỉnh giữa vịnh biển, thu trọn vào tầm mắt Bánh xe Bầu trời – Vinpearl Skywheel rực rỡ trên đỉnh Đồi vạn hoa của công viên chủ đề VinWonders Nha Trang.

Cân bằng thân - tâm - trí: Sau những giây phút trải nghiệm bung xõa, du khách có thể dành trọn ngày cuối tại đảo Hòn Tre để yêu chiều bản thân và phục hồi cơ thể bằng những liệu trình thư giãn Relaxing Christmas mang đậm phong cách Giáng sinh hay trị liệu cổ truyền Việt Nam. Nếu vẫn muốn “đốt cháy” năng lượng, những bộ môn thể thao dưới nước như chèo thuyền kayak, dù lượn, mô tô nước… hay lặn biển để khám phá vẻ đẹp bất tận của đại dương bao la hứa hẹn sẽ là những trải nghiệm vô cùng đặc sắc chỉ có tại thiên đường du lịch nhiệt đới giữa vịnh biển Nha Trang.

Một mùa lễ hội đa trải nghiệm, rộn ràng niềm vui và hành trình khám phá bất tận đang chờ đón du khách tại Vinpearl Nha Trang.