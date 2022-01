Điểm danh top 10 Resort đẹp mê mẩn giữa lòng phố cổ Hội An

(PR) - Phố Cổ Hội An từ lâu đã trở thành một địa điểm tham quan, du lịch cực kì hot, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm. Nếu bạn đang có ý định du lịch tới địa điểm hấp dẫn này, hãy cùng Tico Travel điểm qua Top 10 resort Hội An sang trọng, lung linh, sẵn sàng làm điểm dừng chân lý tưởng cho kì nghỉ tại Hội An của bạn!

1. Le Belhamy Resort & Spa Hoi An

Tọa lạc ven khu vực biển Hà My xinh đẹp và thơ mộng, Le Belhamy Resort & Spa sở hữu chuỗi biệt thự cao cấp. Với thiết kế hài hoà giữa phong cách truyền thống Việt Nam ấm cúng, sang trọng và nét hiện đại cùng tiện ích hấp dẫn của khu du lịch nổi tiếng, mang đến cho bạn và những người thân yêu trải nghiệm lưu trú đầy hấp dẫn.

Địa chỉ: Bãi biển Hà My, Điện Dương, Hội An

Hotline: 094 333 3333

2. Almanity Hoi An Wellness Resort

Almanity Hoi An Wellness Resort là resort 4 sao Hội An đạt chuẩn quốc tế, nổi bật với phong cách thiết kế theo trường phái đương đại độc đáo và tinh tế. Không gian của Resort mang đậm nét văn hoá xưa đặc trưng của Hội An, mang tới cho du khách không gian nghỉ dưỡng ấm cúng, yên bình, tận hưởng những phút giây thư giãn nhất trong kỳ nghỉ của mình.

Địa chỉ: 326 Lý Thường Kiệt, phường Minh An, TP. Hội An.

Hotline: 025 7777 7777

3. Vinpearl Nam Hội An

Vinpearl Nam Hội An là quần thể khu nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp, sang trọng tại Hội An, cung cấp hệ thống 132 căn biệt thự sang trọng, cung cấp đầy đủ tiện nghi mang tới nơi nghỉ dưỡng, giải trí tuyệt vời cho du khách. Luôn nằm trong top resort Hội An đẹp nhất, được du khách ví như thiên đường nghỉ dưỡng, chắt lọc tinh hoa hấp dẫn mang đến cho du khách muôn màu những trải nghiệm.

Địa chỉ: Đ. Võ Chí Công, xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam.

Hotline: 098 247 9999

4. KOI Hoi An Resort and Spa

Nằm tại vị trí vô cùng thơ mộng, ven bờ sông Đế Võng yên ả, KOI Hoi An Resort and Spa mang đến vẻ đẹp thơ mộng, bình yên, như một nét chấm phá nhẹ nhàng vào bức tranh cổ kính giữa lòng Hội An xinh đẹp. Đến với resort đẹp ở Hội An này, du khách sẽ được tận hưởng không gian nghỉ dưỡng đậm nét truyền thống Việt Nam, yên bình không chút hối hả, đưa tâm hồn về những phút giây thư giãn, bình yên.

Địa chỉ: Đường Âu Cơ, TP.Hội An

Hotline: 025 7777 7777

5. Anantara Hoi An

Tiếp theo, Tico Travel sẽ giới thiệu đến bạn resort Anantara Hoi An, đây là khu nghỉ dưỡng sang trọng và tiện ích chuẩn 5 sao tại Hội An. Resort được thiết kế với phong cách kết hợp hài hoà giữa cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng ven bờ sông Thu Bồn với kiến trúc hiện đại, tinh tế, tạo nên không gian nghỉ dưỡng và lưu trú độc đáo khó quên.

Địa chỉ: Số 1, đường Phạm Hồng Thái, Cẩm Châu, Hội An

Hotline: 094 333 3333

6. Four Seasons Hoi An Resort

Nằm ven bờ biển Hà My xinh đẹp, Four Seasons Hoi An Resort được sở hữu khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, trữ tình của bãi biển xinh đẹp này, kết hợp với hệ thống hơn 100 căn biệt thự hướng biển sang trọng, đem đến không gian nghỉ dưỡng tinh tế và thoải mái cho tất cả du khách.

Địa chỉ: Biển Hà My, Điện Bàn, Quảng Nam

Hotline: 098 247 9999

7. Palm Garden Resort Hoi An

Palm Garden Resort Hoi An là resort Hội An 5 sao, không gian nghỉ dưỡng tại đây được thiết kế vô cùng sang trọng và độc đáo với các căn Bungalow nhỏ nhắn ven biển.Vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú cùng không gian lưu trú tiện ích tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho khu nghỉ dưỡng này.

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, TP.Hội An

Hotline: 025 7777 7777

8. Zest Villas & Spa Hoi An

Có vị trí đắc địa tại ven bờ biển An Bàng, Zest Villas & Spa Hoi An cung cấp hệ thống phòng nghỉ sang trọng, cao cấp trong các căn villa, biệt thự ven biển. Các dịch vụ tiện ích của Zest Villas & Spa Hoi An được trang bị đa dạng từ nhà hàng, Spa, bể bơi,… mang đến cho bạn và gia đình những trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Địa chỉ: Thôn Thanh Nhứt, Cẩm Thanh, Hội An.

Hotline: 0943.333.333

9. Sunrise Premium Resort Hoi An

Sunrise Premium Resort Hoi An là resort Hội An gần biển hứa hẹn mang đến cho du khách những khoảnh khắc thư giãn thật ngọt ngào. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng, vẻ thơ mộng trữ tình của biển cả, kết hợp với không gian lưu trú sang trọng, đẳng cấp, đem đến không gian nghỉ dưỡng và lưu trú đẳng cấp cho bạn và những người thân yêu.

Địa chỉ: Âu Cơ, Cửa Đại, TP.Hội An

Hotline: 098 247 9999

10. Victoria Hoi An Beach Resort & Spa

Victoria Hoi An Beach Resort & Spa mang tới cho du khách không gian nghỉ dưỡng thanh lịch, yên bình tại Hội An. Được thiết kế theo phong cách Á - Âu kết hợp giữa kiến trúc Pháp và Nhật Bản, tạo nên không gian vô cùng độc đáo và sáng tạo. Victoria Hoi An Beach Resort & Spa mang tới đa dạng các tiện ích hấp dẫn như nhà hàng, bể bơi, Spa…sẵn sàng phục vụ khách lưu trú.

Địa chỉ: Âu Cơ, Cửa Đại, TP.Hội An

Hotline: 025 7777 7777

Trên đây là tổng hợp danh sách 10 Resort ở Hội An đẹp và sang trọng mà Tico Travel vừa giới thiệu tới bạn. Mong rằng sẽ giúp bạn lựa chọn được nơi lưu trú ưng ý nhất cho kỳ nghỉ tại Hội An của mình.