Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/1 đến ngày 19/1/2023

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/01/2024 đến ngày 19/01/2024 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 13/1/2024 (7h00 - 11h00)

Trạm An Tân 1

Ngày 15/1/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Tịch Tây 2

Ngày 15/1/2024 (9h00 - 11h00)

Trạm UB Tam Quang, Tuấn Vũ, NĐ Tam Quang, Bình An, An Hải Đông

Ngày 15/1/2024 (13h00 - 15h00)

Trạm TĐC 617

Ngày 15/1/2024 (15h00 - 17h00)

Trạm Tam Anh Nam 3

Ngày 18/1/2024 (7h00 - 10h00)

Tam Anh Nam 6

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 13/1/2024 (13h30 - 16h00)

KP Xuân Đông phường Trường Xuân

Ngày 14/1/2024 (13h20 - 17h00)

Công ty Bio Human Tech Vina khu Công nghiệp Tam Thăng

Ngày 16/1/2024 (7h30 - 11h00)

KP Thuận Trà phường Hòa Thuận

Ngày 18/1/2024 (7h30 - 11h00)

Bơm Vĩnh Bình

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 19/1/2024 (7h00 - 10h30)

Trạm Tiên Cảnh 7

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 13/1/2024 (8h00 - 10h30)

Trạm Công an Huyện Phú Ninh

Ngày 16/1/2024 (13h30 - 16h30)

Trạm Xuân Trung

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 16/1/2024 (7h00 - 12h00)

Trạm UB Bình Đào

Ngày 16/1/2024 (7h00 - 12h00)

Trạm UB Bình Nam, UB Bình Nam 2

Ngày 16/1/2024 (7h30 - 10h30)

Trạm Bình An 3, Bình An 1 xã Bình An

Ngày 19/1/2024 (7h00 - 15h00)

Trạm Trà Quân, Trà Quân 2

Ngày 19/1/2024 (7h00 - 15h00)

Trạm Quý Mỹ

Ngày 19/1/2024 (7h30 - 15h30)

Trạm Trại Gà Đồng Dương, Trại Gà Hiển Tiên

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 18/1/2024 (10h00 - 14h00)

Trạm Tân An 2

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 15/1/2024 (7h00 - 11h00)

Một phần TDP Hương An thị Trấn Hương An

Ngày 16/1/2024 (6h30 - 10h00)

Thôn Phương nghệ xã Quế Phú

Ngày 16/1/2024 (13h30 - 16h00)

Thôn Đồng Tràm tây xã Quế Phú

Ngày 17/1/2024 (6h30 - 16h30)

Xã Quế Mỹ và một phần xã Quế Thuận

Ngày 17/1/2024 (6h30 - 16h30)

Một phần thôn An Long xã Quế Phong

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 11/1/2024 (05h30-07h00 và 12h00-13h30)

Thị trấn Trung Phước; xã Quế Lộc, Sơn Viên; Trạm Trung An

Ngày 11/1/2024 (5h30 - 17h00)

Xã Ninh Phước, Phước Ninh, Quế Lâm; TDP Trung Thượng thị trấn Trung Phước và Trạm khu mỏ Công ty CP Than Điện Nông Sơn

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 11/1/2024 (05h30-07h00 và 12h00-13h30)

Thôn Phú Nhuận 2, Phú Nhuận 3 xã Duy Tân và xã Duy Phú; trạm KS Champa, Mỹ Sơn T2, NMG Ngọc Anh

Ngày 11/1/2024 (05h30-13h30)

Trạm Gạch tuynen Ngọc Anh, NLMT Thảo Kiên, NLMT Tuấn Phong, Cty Thăng Hoa, Đập Bàn Thạch

Ngày 15/1/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Đình An thị trấn Nam Phước

Ngày 15/1/2024 (13h30 - 16h30)

Một phần thôn Triều Châu xã Duy Phước

Ngày 16/1/2024 (1h00 - 17h30)

Một phần thôn Hội Sơn xã Duy Nghĩa

Ngày 16/1/2024 (7h00 - 11h00)

Một phần KP Mỹ Hạt thị trấn Nam Phước

Ngày 16/1/2024 (8h00 - 12h30)

Thôn Thanh Châu xã Duy Châu

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 14/1/2024 (7h00 - 11h30)

Công ty Giày Rieker Việt Nam

Ngày 14/1/2024 (7h30 - 11h30)

Công ty CP may Hoà Thọ Điện Bàn (T1+T2); Công ty TNHH Daikyo Ohta Clothing

Ngày 16/1/2024 (7h00 - 10h30)

Công Ty TNHH Âu Lạc Décor, Công ty TNHH Hiếu Nam, Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Gỗ Bình Nguyên, Chi nhánh MiềnTrung - Công ty CP Giống Cây Trồng Miền Nam

Ngày 17/1/2024 (7h30 - 11h00)

Một phần thôn Nhị Dinh 2, thôn Nhị Dinh 3 xã Điện Phước

Ngày 17/1/2024 (8h00 - 14h00)

Công ty TNHH May Phú Tường

Ngày 17/1/2024 (13h45 - 15h45)

Một phần Khối Quảng Gia, Hà Quảng Bắc phường Điện Dương

Ngày 18/1/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Bơm Điện Hồng 2

Ngày 18/1/2024 (10h00 - 11h30)

Một phần Khối 7A, Cổ An phường Điện Nam Đông

Ngày 19/1/2024 (7h30 - 11h30)

Một phần Khối Hà My Tây, Hà My Trung, Tân Khai phường Điện Dương

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 14/1/2024 (7h30 - 11h30)

Một phần khối Lâm Sa, Tu Lễ, Xuân Hà phường Cẩm Phô

Ngày 16/1/2024 (8h00 - 9h15)

Trạm Villa Loan

Ngày 17/1/2024 (7h30 - 11h30)

Trạm Cẩm Nam T1-2

Ngày 18/1/2024 (13h30 - 15h00)

Công ty Cầu

Ngày 18/1/2024 (15h15 - 16h45)

KS Thanh Vân

Ngày 19/1/2024 (7h00 - 7h30)

Trạm XLCT Công ty 579

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 15/1/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Phong Nha

Ngày 15/1/2024 (9h30 - 11h30)

Trạm Phúc Thiện

Ngày 15/1/2024 (13h00 - 15h00)

Trạm Phú Hải

Ngày 15/1/2024 (15h30 - 17h30)

Trạm Ngọc Nam Phương

Ngày 16/1/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Nhất hưng Đại Đồng 2

Ngày 16/1/2024 (9h30 - 11h30)

Trạm Thanh Ninh

Ngày 16/1/2024 (13h00 - 15h00)

Trạm Phú Thịnh

Ngày 16/1/2024 (15h30 - 17h30)

Trạm HTX Hiệp Hưng

Ngày 17/1/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Gạch Thành Tâm

Ngày 17/1/2024 (9h30 - 11h30)

Trạm Cao Su 2

Ngày 17/1/2024 (13h00 - 17h00)

Trạm Gạch Phương Nam

Ngày 17/1/2024 (15h30 - 17h30)

Trạm Công ty Đại Hòa

Ngày 18/1/2024 (9h30 - 11h30)

Trạm Khu 4

Ngày 18/1/2024 (13h00 - 15h00)

Trạm Nghĩa Tây

Ngày 18/1/2024 (15h30 - 17h30)

Trạm Thôn Đại An

Ngày 19/1/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Suối Lấm

Ngày 19/1/2024 (9h30 - 11h30)

Trạm Song Bình

Ngày 19/1/2024 (13h00 - 17h00)

Trạm Đất màu Phương trung

Ngày 19/1/2024 (15h30 - 17h30)

Trạm KTĐ Đại Quang 27/7

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 14/1/2024 (7h30 - 9h30)

Thôn Gừng thị trấn Prao

Ngày 14/1/2024 (9h30 - 11h30)

Thôn A Dinh 1 thị trấn Prao

Ngày 14/1/2024 (13h30 - 15h30)

Thôn A Duông 2 thị trấn Prao

Ngày 15/1/2024 (7h30 - 16h30)

Thôn A Dinh 2 thị trấn Prao

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 13/1/2024 (6h30 - 8h30)

Thôn A Ró xã Lăng

Ngày 13/1/2024 (8h30 - 15h30)

Một phần xã A Tiêng

Ngày 13/1/2024 (15h30 - 17h30)

Thôn Tà Cung xã BHaLêê

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.