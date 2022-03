Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11.3 đến 17.3.2022

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/03/2022 đến ngày 17/03/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 12/3/2022 (7h00 - 14h30)

Trạm Trung Hòa 2, Tam Thạnh 3, Tam Thạnh 6, Tam Thạnh 3-1

Ngày 13/3/2022 (6h00 - 11h00)

Trạm XN May Núi Thành, An Tân 1, Chợ Núi Thành, Cầu Tam Giang, Tam Giang 1, 2, 2-1, 3, 4, 4-1, 5, 6, 7, 8, Hoà An, Cảng cá An Hoà, Kiểm Ngư 3

Ngày 15/3/2022 (7h00 - 13h00)

Trạm TĐC Tam Quang 2

Ngày 15/3/2022 (13h30 - 17h30)

Trạm TĐC Tam Xuân 2-1

Ngày 16/3/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm Tam Hòa 11

Ngày 16/3/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm Tam Hòa 10

Ngày 16/3/2022 (7h30 - 11h30)

Trạm UB Tam Quang

Ngày 16/3/2022 (8h30 - 12h30)

Trạm Kỳ Hà 2

Ngày 16/3/2022 (13h00 - 16h00)

Trạm Tam Hòa 9

Ngày 16/3/2022 (13h00 - 16h00)

Trạm Tam Tiến 15

Ngày 17/3/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm UB Tam Hiệp

Ngày 17/3/2022 (7h00 - 11h00)

Trạm KDC Tiên Xuân

Ngày 17/3/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm Tam Tiến 14

Ngày 17/3/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm Tam Tiến 23

Ngày 17/3/2022 (13h00 - 16h00)

Trạm Tam Tiến 4

Ngày 17/3/2022 (13h00 - 16h00)

Trạm Tam Tiến 19

Ngày 18/3/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm Tam Anh Bắc 5

Ngày 18/3/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm Bà Bầu 2

Ngày 18/3/2022 (13h00 - 16h00)

Trạm Tam Xuân 1-9

Ngày 18/3/2022 (13h00 - 16h00)

Trạm Tam Xuân 1-7

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 15/3/2022 (7h30 - 9h30)

Trạm Tiên Cảnh 10, xã Tiên Cảnh

Ngày 17/3/2022 (14h00 - 16h30)

Trạm Trại heo Tiên Phong, xã Tiên Phong

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 15/3/2022 (7h30 - 11h00)

Trạm Trung tâm giống cây trồng, xã Tam An

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 12/3/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Xóm Tây

Ngày 14/3/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Thái Đông 2

Ngày 15/3/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Bình Xá 1, Bình Xá 3, Bơm Bình Xá

Ngày 17/3/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Hà Lam 2

Ngày 18/3/2022 (7h00 - 10h30)

Trạm T4 Bình Triều

Ngày 18/3/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm T5 Bình Dương

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 14/3/2022 (8h00 - 11h00)

Trạm Quế Thọ 5, Quế Thọ 5.1

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 12/3/2022 (7h30 - 17h00)

Trạm T6 Phước Hiệp

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 11/3/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Hoàng Anh Khôi

Ngày 12/3/2022 (06h30-07h30 và 15h30-16h30)

Xã Quế Mỹ, Quế Thuận, Quế Hiệp, Quế Châu, TT Đông Phú, Quế Long, Quế Phong, Quế An, Trạm Nam Châu Tân lợi, Trạm Tinh bột sắn

Ngày 12/3/2022 (6h30 - 16h30)

Trạm Hòa Dưỡng, Trạm Quế Xuân 2T6, T7 Duy Trung.

Ngày 14/3/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm T3B Quế Cường

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 15/3/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Trung An

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 12/3/2022 (06h30-07h30 và 15h30-16h30)

Xã Quế Xuân 1 và xã Duy Thành.

Ngày 12/3/2022 (6h30 - 16h30)

Trạm T7 Duy Trung.

Ngày 14/3/2022 (7h00 - 12h00)

Thôn Phổ Châu, Phú Lạc, Gia Hòa, A Đông.

Ngày 14/3/2022 (7h30 - 11h30)

Thôn Hà Nam, Hà Thuận, xã Duy Vinh

Ngày 14/3/2022 (13h20 - 17h10)

Thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh

Ngày 15/3/2022 (7h00 - 17h00)

Thôn Trà Đông, xã Duy Vinh

Ngày 15/3/2022 (7h30 - 11h30)

Thôn Mỹ Hạt, TT Nam Phước

Ngày 15/3/2022 (13h20 - 17h10)

Khối phố Xuyên Tây 2, TT Nam Phước

Ngày 16/3/2022 (7h30 - 11h30)

Khối phố 1, TT Nam Phước

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 15/3/2022 (7h30 - 10h30)

Trạm Thuỷ lợi hoá đất màu Gò Đình

Ngày 15/3/2022 (13h30 - 16h00)

Khối phố Viêm Trung, Ngân Câu phường Điện Ngọc

Ngày 15/3/2022 (13h30 - 16h00)

Thôn Đức Ký Bắc, xã Điện Thọ

Ngày 16/3/2022 (13h30 - 16h00)

Trạm T31 - Trung tâm 75 - Tổng cục II

Ngày 17/3/2022 (7h30 - 11h00)

Thôn Triêm Trung 1, 2 và Triêm Đông 1, 2, xã Điện Phương

Ngày 18/3/2022 (7h00 - 11h30)

Khối Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc

Ngày 18/3/2022 (7h30 - 12h00)

Khối Tứ Ngân, phường Điện Ngọc

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 11/3/2022 (7h00 - 16h00)

Khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu

Ngày 12/3/2022 (7h00 - 16h00)

KĐT Bắc Hội An

Ngày 12/3/2022 (7h00 - 16h00)

Thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà

Ngày 16/3/2022 (4h00 - 18h00)

Khối Phước Tân, Phường Cửa Đại, khối Thanh Tây, khối An Mỹ, phường Cẩm Châu; thôn Trà Quế xã Cẩm Hà, khối Tân Lập, Hòa Thanh, phường Tân An và xã Tân Hiệp, TP Hội An

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 14/3/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Đại Lãnh 3

Ngày 15/3/2022 (7h30 - 9h30)

Trạm Đất màu Đại Lãnh

Ngày 16/3/2022 (7h30 - 16h30)

Trạm Khe Liêm

Ngày 16/3/2022 (7h30 - 16h30)

Trạm Mỹ Tây, Mỹ Hảo

Ngày 16/3/2022 (7h30 - 16h30)

Trạm Xuân Tây 3

Ngày 17/3/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Đại Hồng 2, Đại Hồng 3, Phước Lâm

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 12/3/2022 (8h00 - 16h00)

Trạm TĐC Cà Dâng

Ngày 12/3/2022 (8h00 - 16h00)

Trạm TTHC xã Zuôi

Ngày 14/3/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Pà Păng 2

Ngày 15/3/2022 (7h30 - 17h00)

Trạm Pà Dhi

Ngày 16/3/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Huyện Đội mới

Ngày 18/3/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm UB huyện

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 11/3/2022 (7h30 - 16h30)

Thôn Ban Mai, xã Ba

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 11/3/2022 (7h30 - 16h30)

Thôn Áp lố 1, xã A Vương

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.