Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/4 đến ngày 21/4/2023

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/04/2023 đến ngày 21/04/2023 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 15/4/2023 (7h00 - 13h00)

Trạm KDC Đông Yên, MĐ Rạng Đông T1, T2, T3, MĐ Thái Bình, MĐ Hưng Long 1, 2, 3, Nam A, MĐ Cảng Kỳ Hà T1, T2, Á Châu Bay, Hòa Vân, Hòa Vân 2, Vinaconex 25 T1, T2, T3

Ngày 15/4/2023 (7h00 - 9h00)

Trạm Pisico T3

Ngày 16/4/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm Xí nghiệp May Núi Thành

Ngày 16/4/2023 (7h00 - 15h00)

Trạm Quan Châu T2

Ngày 18/4/2023 (8h00 - 10h00)

Trạm Ốc Hương Tam Hải

Ngày 18/4/2023 (10h00 - 12h00)

Trạm Tam Hải 3

Ngày 18/4/2023 (13h00 - 15h00)

Trạm Thuận An 2

Ngày 19/4/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm Tam Xuân 3-5

Ngày 19/4/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm Nam Cát, TĐC Tiên Xuân 2, Tiên Xuân 3

Ngày 19/4/2023 (13h00 - 17h00)

Trạm Tam Xuân 3-2

Ngày 20/4/2023 (7h00 - 9h00)

Trạm UB Tam Hiệp

Ngày 20/4/2023 (13h00 - 15h00)

Trạm Tam Mỹ Đông 4

Ngày 20/4/2023 (15h00 - 17h00)

Trạm Tam Mỹ 1

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 15/4/2023 (7h30 - 9h30)

Bệnh viện Tâm Thần

Ngày 15/4/2023 (7h30 - 11h00)

KP 1 phường Phước Hòa; KP 1; 2 phường An Mỹ

Ngày 15/4/2023 (7h30 - 9h30)

Ngân hàng công thương Quảng Nam

Ngày 15/4/2023 (9h00 - 12h00)

KH Đỗ Bình Nam

Ngày 15/4/2023 (9h00 - 12h00)

Bệnh viện Nhi Quảng Nam

Ngày 15/4/2023 (13h00 - 15h30)

BCH Quân sự tỉnh

Ngày 15/4/2023 (13h30 - 17h00)

KP 1, 7,8 phường An Xuân

Ngày 15/4/2023 (15h00 - 17h15)

Bệnh viện mắt Quảng Nam

Ngày 16/4/2023 (5h30 - 14h30)

Toàn bộ xã Tam Thăng (Trừ thôn Kim Đới)

Ngày 17/4/2023 (7h00 - 17h00)

Tổ 5 thôn Phú Thạnh; Tổ 1; 6 thôn Ngọc Mỹ xã Tam Phú

Ngày 18/4/2023 (7h00 - 13h00)

Thôn Hòa Hạ xã Tam Thanh

Ngày 18/4/2023 (7h30 - 12h00)

KP Phú Phong phường An Phú

Ngày 19/4/2023 (7h30 - 10h00)

Trường QSĐP; Công ty Vạn Thiên Phát

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 19/4/2023 (6h00 - 8h00)

Xã Tiên Châu, Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà; thôn An Đông, An Tây thị trấn Tiên Kỳ; trạm NLMT 138, Kỳ Nam, Kỳ Hưng

Ngày 19/4/2023 (7h30 - 15h30)

Trạm An Tây 2 XT471T42

Ngày 21/4/2023 (7h30 - 11h00)

Trạm Phú Hào 2 xã Tiên Phong

Ngày 21/4/2023 (13h30 - 17h00)

Trạm Mộc Văn Sĩ xã Tiên Phong

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 16/4/2023 (6h00-7h00 và 14h00-15h00)

Một phần Thị trấn Phú Thịnh; một phần xã Tam Vinh, Tam Lộc, Tam Thành, Tam Phước, Tam Dân, Tam Đàn

Ngày 16/4/2023 (6h00 - 15h00)

Xã Tam Vinh; Trạm Tam Vinh 8, Tam Vinh 10, Tam Lộc 3, Tam Lộc 4, Tam Lộc 7, Tam Lộc 10, Tam Lộc 11, Bơm 327 Tam Lộc, Bơm Tam Lộc, NLMT Viên Ngọc Xanh, NLMT Năng lượng mặt trời xanh, NLMT 138, NLMT Sâm Sâm, NLMT Kỳ Nam, NLMT Kỳ Hưng, NMN Tam Phước

Ngày 16/4/2023 (7h30 - 15h30)

Trạm Phú Mỹ, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3, Cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học

Ngày 16/4/2023 (8h00 - 11h30)

Trạm Nhà văn hóa Phú Ninh

Ngày 16/4/2023 (8h00 - 11h30)

Trạm CCN Phú Thịnh

Ngày 16/4/2023 (13h30 - 17h30)

Trạm T1 Mỏ đá Chà Ró 2

Ngày 16/4/2023 (13h30 - 17h30)

Trạm T12Mỏ đá Chà Ró 2

Ngày 21/4/2023 (6h30 - 8h30 và 15h00 - 17h30)

Trạm Tam Lãnh 2, Tam Lãnh 3, Tam Lãnh 5, Tam Lãnh 6, Tam Lãnh 7, Tam Lãnh 9, Tam Lãnh 3 ReDu

Ngày 21/4/2023 (6h30 - 17h00)

Trạm Tam Lãnh 4

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 16/4/2023 (7h00 - 12h00)

Xã Trà Đốc

Ngày 19/4/2023 (6h30 - 11h30)

Trạm Dương Lâm

Ngày 19/4/2023 (7h45 - 10h45)

Trạm Ủy ban

Ngày 19/4/2023 (8h45 - 14h45)

Trạm Khối 7

Ngày 19/4/2023 (13h30 - 16h30)

Trạm Thôn 8 Trà Tân

Ngày 19/4/2023 (9h00 - 12h00)

Trạm Mỏ đá Trà Giác

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 15/4/2023 (8h45 - 10h15)

Trạm Gỗ Hoàng Gia

Ngày 15/4/2023 (11h45 - 13h15)

Trạm Mỹ Hưng

Ngày 17/4/2023 (7h45 - 9h15)

Trạm Tứ Thăng

Ngày 17/4/2023 (9h45 - 11h15)

Trạm An Thái

Ngày 17/4/2023 (12h45 - 14h15)

Trạm Thái Đông

Ngày 17/4/2023 (14h45 - 16h15)

Trạm Trà Sơn

Ngày 18/4/2023 (13h45 - 15h15)

Trạm T2 Giống thủy sản tập trung Quảng Nam

Ngày 18/4/2023 (15h15 - 16h45)

Trạm Hồ tôm Bình Nam

Ngày 19/4/2023 (6h15 - 7h45)

Trạm Bưu điện Thăng Bình

Ngày 19/4/2023 (9h15 - 10h45)

Trạm BTS Bình Trị

Ngày 19/4/2023 (13h45 - 15h15)

Trạm Bơm Quế Châu

Ngày 19/4/2023 (15h15 - 16h45)

Trạm Dana Smart

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 13/4/2023 (5h00 - 07h00)

Một phần thị trấn Tân Bình; xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Quế Thọ, Bình Lâm, Bình Sơn, Thăng Phước

Ngày 15/4/2023 (7h30 - 16h30)

Một phần Trạm Quế Lưu 1

Ngày 19/4/2023 (6h00 - 8h00)

Trạm NLMT 138, Kỳ Nam, Kỳ Hưng

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 16/4/2023 (6h00 - 12h00)

Trạm Phước Sơn 2, AS Phước Sơn

Ngày 17/4/2023 (6h00 - 10h30)

Trạm KS Phước Minh

Ngày 17/4/2023 (10h45 - 13h30)

Trạm TĐ Nước Chè 2

Ngày 17/4/2023 (14h00 - 17h30)

Trạm TĐ Nước Chè

Ngày 18/4/2023 (6h00 - 12h30)

Trạm Phước Đức 4, Phước Đức 4B, T2 666, T3 666, Xưởng chế biến tận thu Kim Loại

Ngày 18/4/2023 (13h30 - 18h00)

Trạm NMN Phước Sơn, Bơm cấp 1

Ngày 19/4/2023 (6h30 - 12h30)

Trạm TĐC Nước Lang

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 15/4/2023 (7h00 - 9h00)

Thôn An Thành xã Quế Chấu

Ngày 15/4/2023 (9h00 - 11h30)

Thôn Khánh Đức xã Quế Châu

Ngày 15/4/2023 (14h00 - 16h00)

Thôn Đồng Thành C xã Quế Chấu

Ngày 16/4/2023 (06h00-07h00 và 14h00-15h00)

Trạm Tinh bột sắn, CCN Quế Cường giai đoạn 7 (cấp điện: QB Trang Đạt); Trạm Nam Châu.

Ngày 16/4/2023 (05h00-08h30 và 15h00-17h00)

Một phần thôn Dưỡng Mông xã Quế Xuân 1.

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 15/4/2023 (5h30 - 8h30)

Trạm Cầu Cửa Đại 1

Ngày 16/4/2023 (05h00-08h30 và 15h00-17h00)

Một phần khối phố Châu Hiệp, KP Phước Mỹ 3, KP Phước Mỹ 2 TT Nam Phước; một phần thôn Mậu Hòa; xã Duy Trung; Trạm Thuế Duy Xuyên, Bảo hiểm Duy Xuyên; một phần thôn Thi Thại, thôn Vân Quật xã Duy Thành; một phần thôn Hạ Môn; một phần KP Phước Mỹ 3; Trạm Năm Châu Kính

Ngày 16/4/2023 (7h00 - 16h30)

Trạm KĐT Nồi Rang (T1 và T4)

Ngày 17/4/2023 (7h30 - 11h30)

Trạm Phước Hữu Duyên

Ngày 17/4/2023 (13h30 - 17h00)

Trạm Bơm Xuyên Đông

Ngày 20/4/2023 (7h30 - 12h00)

Một phần thôn Đình An, Xuyên Đông TT Nam Phước; Trạm NMN Nam Phước T2, CS Gò Nổi

Ngày 20/4/2023 (10h30 - 13h00)

Một phần thôn Tân Phong xã Duy Châu

Ngày 20/4/2023 (14h00 - 17h00)

Một phần Thôn Hà Nhuận xã Duy Phước

Ngày 21/4/2023 (7h30 - 12h00)

Thôn Trung Sơn xã Duy Phú

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 16/4/2023 (7h00 - 17h00)

Chi nhánh Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tại Miền Trung; Công ty CP Cẩm Hà; Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam; Công ty giầy Rieker Việt Nam (cơ sở 2); Công ty TNHH may Minh Hoàng 2; Công ty TNHH Việt Vương 2 và NLMT BCG EVER 4; Công ty TNHH Midori Safety Footwear Việt Nam và NLMT SUNDN; Công ty CP Hanacans chi nhánh Quảng Nam; Công ty TNHH Điện Khí Quốc Quang Việt Nam; Công ty CP Sản xuất Thương mại Thép Hùng Vĩ; NLMT BCG Ever 1; NLMT BCG Ever 2; NLMT BCG Ever 5; NLMT BGC Ever 6; NLMT BCG Ever 7; NLMT SUNMN

Ngày 16/4/2023 (7h45 - 9h15)

Công ty TNHH Kỹ thuật Song Khang

Ngày 16/4/2023 (9h30 - 10h45)

Công ty TNHH Bánh kẹo Pheva

Ngày 16/4/2023 (9h30 - 10h45)

Công ty CP Đầu tư 559

Ngày 17/4/2023 (7h30 - 11h30)

Một phần Khối Hà Quảng Tây phường Điện Dương

Ngày 18/4/2023 (7h00 - 17h00)

Trạm HTX Điện Tiến 1, Điện Tiến 1/3

Ngày 18/4/2023 (7h30 - 8h45)

Khu phố chợ phường Vĩnh Điện

Ngày 18/4/2023 (7h30 - 10h30)

Cục Thuế Tỉnh Quảng Nam (Điện Bàn)

Ngày 18/4/2023 (7h45 - 9h15)

Công ty TNHH may Phú Tường

Ngày 18/4/2023 (9h45 - 11h00)

Thôn Đồng Hạnh và trạm bơm Lâm Thái xã Điện Minh

Ngày 18/4/2023 (8h00 - 14h30)

Một phần thôn Tam Thạnh và thôn Bảo An xã Điện Quang

Ngày 20/4/2023 (7h00 - 12h00)

Trạm Điện Hồng 1 (T1/4)

Ngày 21/4/2023 (6h00 - 16h30)

Thôn La Thọ 1, 2, 3, Quan Hiện xã Điện Hoà; thôn Đông Hồ xã Điện Phước; Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn (trạm bơm La Thọ); Công ty TNHH Lâm sản Hoà Minh; Công ty TNHH Quốc Thịnh; Công ty CP Hoàng Hà; Công ty TNHH SX & Thương Mại Dịch Vụ E&A; Chi nhánh Công ty CP Bình Nguyên; Chi nhánh Miền Trung - Công ty CP giống cây trồng Miền Nam; Công ty TNHH IFC; Tổng Công ty CP Y Tế Danameco; Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Thủy Sản Bio Vina; Công ty CP Sản Xuất Nội Thất Mộc Sơn DANA; HKD Thái Bá Sơn; Công ty TNHH Âu Lạc Décor; Công ty CP Sản Xuất Thương Mại Nội Thất Việt Long; Công ty CP Nhựa PATCO; Công ty TNHH GREPOWER ANT; Công ty TNHH Tư Vấn & Xây Lắp Minh Tuấn Tú; Công ty CP Tư Vấn Và xây Dựng 23; Công ty TNHH Kỹ Thuật POSO; Công ty TNHH MTV Phạm - ASSET – Đà Nẵng

Ngày 21/4/2023 (7h30 - 10h00)

Thôn Khúc lũy, Đồng Hạnh

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 19/4/2023 (7h30 - 8h30)

Công ty Gạch Không Nung Hương Sen, CCN Nam Dương

Ngày 19/4/2023 (10h00 - 12h00)

Khách Sạn Hoa Sen

Ngày 19/4/2023 (13h00 - 15h00)

Khách Sạn Bình Ngọc

Ngày 19/4/2023 (15h00 - 17h00)

Khách Sạn Riverside

Ngày 21/4/2023 (7h30 - 11h30 và 13h30 - 16h30)

Một phần thôn Thanh Nhứt xã Cẩm Thanh

Ngày 21/4/2023 (7h30 - 10h30)

Trạm Bơm Tăng Áp cẩm Thanh

Ngày 21/4/2023 (9h00 - 11h00)

Một phần Khối An Bang phường Thanh Hà

Ngày 21/4/2023 (13h00 - 16h00)

Nhà Máy Nước Thanh Hà phường Thanh Hà

Ngày 21/4/2023 (13h00 - 15h00)

Một phần Khối Thanh Chiếm phường Thanh Hà

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 17/4/2023 (7h30 - 10h30)

Trạm Xăng dầu Đại Quang

Ngày 19/4/2023 (7h00 - 9h00)

Trạm Ánh sáng Lâm Phụng

Ngày 19/4/2023 (9h30 - 11h30)

Trạm Khoáng sản Fenfast

Ngày 19/4/2023 (13h30 - 15h30)

Trạm Bơm Mỹ Lễ

Ngày 20/4/2023 (13h30 - 16h30)

Trạm Ô Gia Nam

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 15/4/2023 (5h00 - 6h00 và 17h00-19h00)

Thôn Thôn Pring xã ChaVal; thôn Pà Păng, thôn 2 Xã Tà Pơơ

Ngày 15/4/2023 (5h00 - 19h00)

Xã ChaVal (trừ thôn Pring), La Dêê, La êê, Đắc Pree, Đắc Pring, Zuôih, Chơ Chun, Đắc Tôi, Tà Pơơ (trừ thôn Pà Păng, thôn 2)

Ngày 16/4/2023 (5h00 - 6h00)

Huyện Nam Giang (trừ Thị trấn Thạnh Mỹ, xã Cà Dy, xã TaBhing, xã Tà Pơ)

Ngày 16/4/2023 (5h00 - 19h00)

Thị trấn Thạnh Mỹ (trừ thôn Pà Dấu 2), xã Cà Dy, xã TaBhing, xã Tà Pơ

Ngày 16/4/2023 (17h00 - 19h00)

Thôn Pà Dấu 2

Ngày 16/4/2023 (22h00-23h59)

Huyện Nam Giang (trừ thôn Pà Dấu 2, Thạnh Mỹ 3)

Ngày 17/4/2023 (5h00 - 19h00)

Thôn Thạnh Mỹ 3 thị trấn Thạnh Mỹ

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 15/4/2023 (05h00-06h00 và 17h00-19h00)

Xã Mà cooi, khu du lịch Hang Gợp, Nhà Đập thủy điện A Vương

Ngày 15/4/2023 (5h00 - 19h00)

Huyện Đông Giang (trừ xã cà Dăng, Xã Mà cooi, khu du lịch Hang Gợp, Nhà Đập thủy điện A Vương)

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 15/4/2023 (05h00-06h00 và 17h00-19h00)

Xã Dang

Ngày 15/4/2023 (5h00 - 19h00)

Huyện Tây Giang (trừ xã Dang)

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.