Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16.7 đến ngày 22.7.2022

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/07/2022 đến ngày 22/07/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, xử lý rỉ dầu, phóng điện, phát nhiệt, quá tải MBA có thể gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 21/7/2022 (5h00 - 12h00): Trạm Tam Mỹ Đông 2

Ngày 21/7/2022 (5h00 - 12h00) : Trạm Tam Mỹ Đông 3

Ngày 21/7/2022 (5h30 - 9h30) : Trạm Đập chính Phú Ninh, xã Tam Xuân 2

Ngày 21/7/2022 (14h00 - 17h30) : Trạm Đập tràn Phú Ninh, Nhà máy nước Tam Hiệp, xã Tam Xuân 2

Ngày 22/7/2022 (6h00 - 8h00): Trạm Tam Sơn 8

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 16/7/2022 (5h00 - 7h00): KP mới Tân Thạnh: Đường Hồ Nghinh (Từ Lam Sơn đến Bạch Đằng), Trần Thủ Độ, Ngô Sĩ Liên, Hà Huy Giáp, Trần Nhật Duật, Lương Thế Vinh, Yết Kiêu

Ngày 16/7/2022 (7h00 - 11h00): Công ty Giống Thái Bình; Công ty YS Vina (CCN Trường Xuân)

Ngày 16/7/2022 (7h30 - 11h00): Đường Đỗ Thế Chấp từ Trần Quang Khải đến đường Ông Ích Khiêm; Đường Thái Phiên từ Nguyễn Hữu Trác đến Phạm Hồng Thái; đường Trần Quang Diệu

Ngày 17/7/2022 (06h00 - 16h30): KCN Tam Thăng (trừ Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam)

Ngày 20/7/2022 (5h00 - 7h00): Đường Nguyễn Thái Bình; Đặng Trần Tống; Trần Quang Khải (Từ Phan Chu Trinh đến Kiệt Cô Vạn - phường An Sơn)

Ngày 19/7/2022 (04h30-06h30 và 15h00-17h00): Xã Tam Thanh; thôn Phú Ngọc, Phú Quý xã Tam Phú.

Ngày 19/7/2022 (4h30 - 17h00): Thôn Tỉnh Thủy xã Tam Thanh

Ngày 20/7/2022 (6h30 - 11h30): Tổ 5-KP Mỹ Trung, phường An Mỹ

Ngày 20/7/2022 (7h30 - 11h00): KP Hương Chánh phường Hòa Hương; TTTDTT tỉnh Quảng Nam

Ngày 21/7/2022 (5h00 - 7h00): Đường Phan Chu Trinh từ đường Tiểu La đến Nguyễn Tất Thành; Đường Mai Đăng Chơn (KP An Mỹ Đông, phường An Mỹ; đường Tiểu La KP 5, phường An Xuân

Ngày 22/7/2022 (7h30 - 10h30) KDC An Phú (KP An Hà Đông, phường An Phú

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 16/7/2022 (5h30 - 11h30): xã Trà Dương, Trà Đông, Trà Nú, Trà Kot

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 16/7/2022 (5h30 - 11h30): Trạm T2 Giống TS Quảng Nam

Ngày 18/7/2022 (5h30 - 8h00): Trạm Bình Phụng 2

Ngày 18/7/2022 (8h00 - 10h30): Trạm Bình Phụng 3

Ngày 18/7/2022 (13h00 - 15h00): Trạm Bơm Gia Hội 2

Ngày 18/7/2022 (15h00 - 17h30): Trạm Bơm Gia Hội

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 16/7/2022 (6h00 - 9h45): Trạm Phước Sơn 6

Ngày 17/7/2022 (05h00-06h00 và 16h00-17h00): Xã Phước Kim

Ngày 17/7/2022 (05h00 - 17h00): Xã Phước Lộc, Phước Thành, thôn Luông A, Luông B xã Phước Kim

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 16/7/2022 (5h00 - 10h00): Thôn Cang Tây, Thị trấn Đông Phú

Ngày 17/7/2022 (5h30 - 10h00): Tổ dân phố số 5, Thị trấn Đông Phú

Ngày 20/7/2022 (6h00 - 9h00): Thôn Thượng Vĩnh, xã Quế Xuân 1

Ngày 21/7/2022 (5h30 - 9h30): Thôn Hương Quế Nam, Thôn Hương Quế Đông, xã Quế Phú

Ngày 21/7/2022 (6h00 - 9h00): Thôn Phương Nghệ, xã Quế Phú

Ngày 22/7/2022 (6h00 - 9h00): Thôn Tân Đông Tây, xã Quế Mỹ

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 19/7/2022 (6h00 - 10h00): Thôn Tân Phong, xã Quế Lộc

Ngày 19/7/2022 (6h00 - 8h00): Thôn Phước Khánh Bình, xã Ninh Phước

Ngày 19/7/2022 (8h30 - 10h30): Thôn Phú Gia, xã Ninh Phước

Ngày 20/7/2022 (6h00 - 8h00): Thôn Phú Gia 1, xã Ninh Phước

Ngày 20/7/2022 (8h30 - 10h30): Thôn Tứ Trung, xã Quế Lâm

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 15/7/2022 (7h30 - 9h00): Thôn Hội Sơn, Thuận An xã Duy Nghĩa và xã Duy Hải

Ngày 18/7/2022 (5h00 - 11h30): Thôn La Tháp Tây, xã Duy Hòa

Ngày 18/7/2022 (5h00 - 11h30): Thôn 4 xã Duy Hòa, Trạm CCN Gò Mỹ; NLMT Xuân Ngọc; NLMT Ngọc Xê

Ngày 18/7/2022 (14h00 - 18h00): Trạm Nổng Voi

Ngày 19/7/2022 (4h30 - 12h00): Thôn Hà Thuận, thôn Trà Đông, thôn Đông Bình xã Duy Vinh.

Ngày 19/7/2022 (6h00 - 11h00): Thôn Lang Châu Bắc, xã Duy Phước; Thôn Tân Phong, xã Duy Châu

Ngày 19/7/2022 (14h00 - 17h30): Thôn Mỹ Lược, xã Duy Hòa

Ngày 20/7/2022 (4h30 - 12h00): Khối phố Mỹ Hòa, TT Nam Phước

Ngày 22/7/2022 (5h00 - 11h00): Thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu; Trạm TLH đất màu Lệ Bắc

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 20/7/2022 (6h00 - 11h00): Trạm UB Điện Hồng 2

Ngày 21/7/2022 (4h00 - 12h00): Thôn Bích Bắc xã Điện Hoà; Thôn 2 Thái Sơn; Thôn Xuân Diệm xã Điện Tiến; Công ty TNHH Tân Hưng Thịnh (nhà máy Điện Tiến); Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Xây Dựng Hội An (nhà máy gạch Điện Bàn); Công ty CP Thái Tuấn; Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Nguyễn Duy; Công ty CP XL kỹ thuật C.H.K

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 16/7/2022 (7h00 - 11h30): Trạm KS Ánh Sáng

Ngày 18/7/2022 (6h30 - 10h30): Thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh

Ngày 18/7/2022 (14h00 - 16h30): Trạm Công ty 3 A

Ngày 19/7/2022 (6h00 - 10h30): Một phần khối An Hội, Phường Minh An

Ngày 19/7/2022 (6h00 - 10h30): Thôn Thanh Nhì, xã Cẩm Thanh

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 18/7/2022 (06h00-06h30 và 08h30-09h00): Một phần xã Đại An, một phần xã Đại Minh, xã Đại Cường, May Đại Cường

Ngày 18/7/2022 (06h00 - 09h00): Một phần Thị trấn Ái Nghĩa, một phần xã Đại An, xã Đại Hòa

Ngày 19/7/2022 (07h00-09h00 và 15h00-17h00): Một phần xã Đại Đồng, xã Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn, Đại Hồng, Trại giam An Điềm, Thủy điện Sông Cùng, Cầu Tân Đợi

Ngày 19/7/2022 (07h00-17h00): Trạm Hóc Chùa, Mỹ Tân.

Ngày 19/7/2022 (5h00 - 18h00): Trạm NMN Cồn Đại Tân

Ngày 20/7/2022 (6h00 - 11h00): Trạm T4 CCN Đại Hiệp, Khoáng sản Phúc Lâm

Ngày 21/7/2022 (8h30 - 10h30): Trạm Ấp Bắc, Minh Khang

Ngày 22/7/2022 (5h00 - 11h00): Trạm UB Thị trấn, UB Thị trấn 2, Bưu điện Đại Lộc

Ngày 22/7/2022 (6h00 - 12h00): Trạm Đại Lãnh 5

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 19/7/2022 (07h00-09h00 và 15h00-17h00): Xã Cà Dăng

Ngày 21/7/2022 (04h00-05h00 và 11h00-12h00): Xã Ba, Xã Tư, A Ting, Zơ Ngây và thôn Bút Nhót, Bút Tưa xã Sông Kôn.

Ngày 21/7/2022 (4h00 - 12h00): Thôn Bền, Bút Nga, Bờ Hòn 1, Bờ Hòn 2 xã Sông Kôn, huyện Đông Giang

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.