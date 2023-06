Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 1/7 đến ngày 7/7/2023

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 01/07/2023 đến ngày 07/07/2023 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 3/7/2023 (05h00-06h00 và 12h00-13h00)

Một phần xã Tam Nghĩa

Ngày 3/7/2023 (5h00 - 13h00)

Trạm Tịch Tây 2, Phước Toàn, Suối Mơ, Thành An T2, T3, Sơn Đông, WeiXernSin T1, T2, T3, Reddiamond, Phát Thành, Khai Phong, Thái Bình, Huỳnh Nguyên, Ngô Văn Trí, NaSa T1_NLMT

Ngày 3/7/2023 (14h00 - 17h30)

Trạm TĐC Tam Quang 2

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 1/7/2023 (6h00 - 9h30)

Chi cục thuế Tam Kỳ - Phú Ninh

Ngày 1/7/2023 (7h00 - 9h30)

KDC số 5 phường An Mỹ

Ngày 1/7/2023 (7h30 - 11h00)

Đường Trưng Nũ Vương từ ngã 4 Phan Bội Châu đến ngã 4 Nguyễn Chí Thanh và đường Đinh Liệt

Ngày 1/7/2023 (9h00 - 11h00)

Tổ 7 KP Mỹ Thạch Trung phường Hòa Thuận

Ngày 2/7/2023 (5h00 - 17h00)

Xã Tam Thăng (trừ thôn Kim Đới)

Ngày 4/7/2023 (5h00 - 11h30)

Khối phố Mỹ Thạch Bắc phường Tân Thạnh (KDC Phố Mới Tân Thạnh)

Ngày 5/7/2023 (7h30 - 11h30)

Công Ty TNHH Hiền Trang và Công ty DV Mỹ Hòa

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 4/7/2023 (7h00 - 10h00)

Trạm Hữu Lâm

Ngày 5/7/2023 (7h00 - 11h30)

Trạm Tiên Lãnh 7

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 2/7/2023 (5h00 - 11h00)

Trạm Xuân Trung (xã Tam Đàn); Thị trấn Phú Thịnh (trừ Trạm Tam Vinh 8, Tam Vinh 10); Trạm Tam Vinh 12, Tam Dân 6, Tam Dân 7, CCN Đồi 30

Ngày 2/7/2023 (05h00-06h00)

Thôn An Thiện, Thôn An Thọ, Thôn Thuận An xã Tam An; Trạm: Tam An 1, Tam An 7, Xăng Dầu Kỳ Lý, Trạm Vinfast Kỳ Lý

Ngày 2/7/2023 (16h00-17h00)

Thôn An Thiện, Thôn An Thọ, Thôn Thuận An xã Tam An; Trạm: Tam An 1, Tam An 7, Xăng Dầu Kỳ Lý, Trạm Vinfast Kỳ Lý, Xuân Trung, Tam Vinh 12, Tam Dân 6, Tam Dân 7, CCN Đồi 30; Thị trấn Phú Thịnh (trừ Trạm Tam Vinh 8, Tam Vinh 10)

Ngày 2/7/2023 (5h00 - 17h00)

Xã Tam Đàn; thôn An Mỹ, An Hòa xã Tam An; trạm Tam An 3-2, Trạm Đài D PKKQ; Công ty TNHH MTV Vast Apparel VN, Đài D PKKQ thuộc xã Tam Đàn; CCN Tam Đàn 1,3,4.

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 1/7/2023 (05h00-06h00)

Xã Bình Trị, Bình Lãnh

Ngày 1/7/2023 (05h00-06h00 và 15h00-16h00)

Xã Bình Dương

Ngày 1/7/2023 (5h00 - 16h00)

Xã Bình Đào, Bình Minh.

Ngày 3/7/2023 (5h00 - 16h00)

Trạm T4 Bình Tú, Tú Nghĩa 1, Ngọc Khô 3, Cẩm Tú, Bình Hiệp, Bình Hiệp 2

Ngày 5/7/2023 (4h30 - 12h00)

Trạm XD Tuyết Mai, T3 Bình Trung, Trà Long

Ngày 5/7/2023 (4h30 - 12h00)

Trạm Châu Lâm 2

Ngày 5/7/2023 (5h00 - 14h00)

Trạm Silica 1

Ngày 6/7/2023 (4h30 - 12h00)

Trạm Thái Đông 1

Ngày 6/7/2023 (4h30 - 12h00)

Trạm Dốc Sỏi 2

Ngày 6/7/2023 (6h00 - 11h00)

Trạm Bơm Bình Giang, Bình Giang 2, Hiền Lương

Ngày 7/7/2023 (05h00-06h00 và 11h00-11h30)

Xã Bình Nguyên; một phần xã Bình Phục

Ngày 7/7/2023 (5h30 - 11h30)

Trạm XD Bình Nguyên, Thanh Ly, Thanh Ly 1, Thanh Ly 2, Thanh Ly 3, Bình Nguyên 3, Gạch Tuynen Bình Nguyên

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 1/7/2023 (05h00-06h00)

Xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Bình Lâm; một phần thị trấn Tân Bình; một phần xã Bình Sơn; Trạm An Lâm, Thăng Phước 3

Ngày 1/7/2023 (16h00-17h00)

Xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa; một phần thị trấn Tân Bình

Ngày 1/7/2023 (5h00 - 17h30)

Xã Quế Thọ, một phần Xã Bình Sơn, Thăng Phước

Ngày 2/7/2023 (6h30 - 11h30)

Trạm AVG Bình Minh

Ngày 5/7/2023 (05h00-06h00 và 16h30-17h30)

Trạm Vàng Phước Thuận, Sông Trà 1B, CCN Bà Huỳnh, Mobifone Trà Huỳnh

Ngày 5/7/2023 (5h00 - 17h30)

Trạm MDF Hào Hưng.

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 1/7/2023 (8h00 - 10h00)

Trạm TĐ Nước Chè 3

Ngày 3/7/2023 (6h00 - 11h00)

Trạm Phước Sơn 7, Ánh Sáng Khâm Đức, TTVT Liên Tỉnh

Ngày 4/7/2023 (6h00 - 11h00)

Xã Phước Năng, Phước Mỹ

Ngày 5/7/2023 (05h00-06h00 và 16h30-17h30)

Trạm T9 Phước Hiệp, Bà Xá, Trai heo Tam Hiệp

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 5/7/2023 (5h30 - 11h00)

Thôn Trung Phú xã Quế Xuân 2

Ngày 7/7/2023 (5h30 - 11h00)

Thôn Hương Quế Đông xã Quế Phú

Ngày 7/7/2023 (15h00 - 17h30)

Một phần thôn Dưỡng Mông xã Quế Xuân 1

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 3/7/2023 (6h00 - 11h00)

Thôn Trung Nam, Trung Phước

Ngày 4/7/2023 (6h30 - 8h30)

TDP Đại Bình

Ngày 4/7/2023 (9h00 - 11h00)

Thôn Lộc Đông

Ngày 5/7/2023 (6h30 - 8h30)

Thôn Xuân Hòa 2

Ngày 5/7/2023 (9h00 - 11h00)

Một phần Thôn Phú Gia

Ngày 6/7/2023 (5h00 - 12h00)

Một phần TDP Phước Viên, TT Trung Phước

Ngày 6/7/2023 (5h30 - 11h00)

Một phần Thôn Ninh Khánh

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 3/7/2023 (6h00 - 11h00)

Một phần thôn Thuận An xã Duy Nghĩa

Ngày 3/7/2023 (6h00 - 11h00)

Một phần Thôn Thuận Trì xã Duy Hải.

Ngày 3/7/2023 (15h00 - 17h30)

Trạm nước đá Bình An

Ngày 4/7/2023 (5h30 - 9h00)

Một phần thôn Vĩnh Nam xã Duy Vinh

Ngày 4/7/2023 (6h00 - 11h00)

Một phần thôn Thi Thại xã Duy Thành

Ngày 4/7/2023 (14h00 - 17h00)

Một phần thôn Triều Châu xã Duy Phước

Ngày 7/7/2023 (6h00 - 11h00)

Một phần thôn Đình An

Ngày 7/7/2023 (6h00 - 11h00)

Một phần thôn Thi Thại xã Duy Thành

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 2/7/2023 (6h00 - 11h30)

Công ty TNHH Khải Thiện, Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Reepro; Công ty TNHH Việt Vương 2 và NLMT BCG EVER 3; Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Quảng Nam; Chi nhánh Công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam; Công ty TNHH Makitech Việt Nam; Công ty TNHH Sasaki Shoko Việt Nam; Công ty TNHH M&H Industry Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam; Công ty TNHH MTV Relats Việt Nam, Công ty TNHH Agata Việt Nam; Công ty Cổ phần Green Planet; Công Ty Cổ Phần BCG EVERGREEN (NLMT).

Ngày 4/7/2023 (7h00 - 11h00)

Chi Nhánh Miền Trung - Công Ty CP Giống Gia Cầm Lương Mỹ

Ngày 6/7/2023 (5h30 - 11h00)

Khối 2 phường Điện Nam Bắc

Ngày 6/7/2023 (6h30 - 15h30)

Công ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Thủy Lợi Quảng Nam - Chi Nhánh Thủy Lợi Điện Bàn

Ngày 6/7/2023 (7h00 - 10h00)

Khối Cẩm Sa phường Điện Nam Bắc, Trung Đoàn 929 - Đơn Vị 11217

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 5/7/2023 (5h00 - 12h00)

Một phần Khối Phước Hải phường Cửa Đại

Ngày 5/7/2023 (14h00 - 18h00)

Một phần thôn Phước Trung xã Cẩm Kim

Ngày 6/7/2023 (14h00 - 17h00)

Một phần Khối An Bang phường Thanh Hà

Ngày 7/7/2023 (7h00 - 10h30)

Một phần Khối Hậu Xá phường Thanh Hà

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 3/7/2023 (6h00 - 11h00)

Trạm Phương Trung

Ngày 3/7/2023 (14h00 - 17h00)

Trạm Đất màu Đại Hòa

Ngày 4/7/2023 (5h00 - 15h00)

Trạm Phú Phong, Phú Phong 2

Ngày 6/7/2023 (6h00 - 16h00)

Trạm Bơm An Điềm, Trại giam An Điềm, Trại giam An Điềm (PT2), Trại giam An Điềm 2, Làng Yều, Mỏ than An Điềm

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 1/7/2023 (05h00-06h30 và 10h00-11h30)

Huyện Nam Giang

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 2/7/2023 (5h00 - 16h00)

Một phần thị trấn Prao; xã Tà Lu, Sông Kôn, Zơ Ngây, Ba, Tư

Ngày 6/7/2023 (6h00 - 16h00)

Xã Cà Dăng

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 2/7/2023 (13h30 - 16h00)

Huyện Tây Giang (trừ xã Dang)

Ngày 3/7/2023 (5h30 - 11h00)

Thôn A Xur và KalaKatiết xã Dang

Ngày 3/7/2023 (6h00 - 11h00)

Thôn A Pát xã A Vương

Ngày 4/7/2023 (6h00 - 11h00)

Thôn A Roi xã Ga Ri

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.