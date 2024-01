Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/1 đến ngày 26/1/2023

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/01/2024 đến ngày 26/01/2024 và bổ sung ngày 17, 18/01/2024 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 20/1/2024 (6h00 - 06h30)

Một phần xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2

Ngày 21/1/2024 (16h00 - 17h00)

Một phần xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2

Ngày 21/1/2024 (7h00 - 16h00)

Trạm Thu phú Cao Tốc

Ngày 21/1/2024 (7h00 - 12h00)

Trạm Nhựa Trường Hải, Kính Trường Hải

Ngày 21/1/2024 (13h00 - 15h00)

Trạm An An Hòa T2

Ngày 21/1/2024 (15h00 - 17h00)

Trạm Quan Châu T2

Ngày 22/1/2024 (7h00 - 17h00)

Trạm Thu phú Cao Tốc

Ngày 22/1/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Tam Sơn 6

Ngày 22/1/2024 (9h00 - 11h00)

Trạm Tam Sơn 3

Ngày 22/1/2024 (13h00 - 15h00)

Trạm Tam Thạnh 3

Ngày 22/1/2024 (15h00 - 17h00)

Trạm Trung Hòa 2

Ngày 24/1/2024 (07h00-07h30 và 11h30-12h00)

Một phần xã Tam Mỹ Tây

Ngày 24/1/2024 (7h00 - 12h00)

Trạm Lợn Nái Siêu Nạc

Ngày 24/1/2024 (8h00 - 10h00)

Trạm Phạm Đăng Nghĩa

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 20/1/2024 (6h00 - 6h30)

Trạm Cafe Đông Á

Ngày 20/1/2024 (6h00 - 15h00)

KP Xuân Tây và một phân KP Xuân Bắc phường Trường Xuân; một phần KP Mỹ Thạch Tây phường Hòa Thuận

Ngày 21/1/2024 (7h20 - 16h30)

Công ty DH Textile

Ngày 21/1/2024 (8h00 - 11h30)

Bệnh Viện Thái Bình Dương

Ngày 21/1/2024 (13h15 - 17h00)

Công ty CTR Vina KCN Tam Thăng

Ngày 21/1/2024 (16h00 - 17h00)

Trạm Cafe Đông Á

Ngày 23/1/2024 (7h30 - 10h00)

KP Mỹ Tây phường An Mỹ

Ngày 23/1/2024 (10h00 - 11h30)

KP Mỹ Nam phường An Mỹ

Ngày 23/1/2024 (13h15 - 15h30)

Một phần KP Phương Hoa Nam phường Hòa thuận

Ngày 23/1/2024 (13h15 - 17h00)

Trạm Cảng cá thôn Tân Phú xã Tam Phú

Ngày 24/1/2024 (7h30 - 11h00)

KP Phú Sơn phường An Phú

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 20/1/2024 (7h30 - 10h30)

Trạm T2 TTHC Phú Ninh

Ngày 23/1/2024 (7h30 - 14h30)

Trạm Nút thu phí Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

Ngày 23/1/2024 (7h30 - 10h30)

Trạm Bơm Tam Lộc

Ngày 23/1/2024 (13h30 - 16h30)

Trạm Tam Lộc 1

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 25/1/2024 (07h00-07h30 và 11h30-12h00)

Xã Trà Sơn, Trà Đốc

Ngày 25/1/2024 (7h00 - 12h00)

Xã Trà Tân

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 22/1/2024 (7h00 - 12h00)

Trạm Ngọc Sơn 1, Ngọc Sơn Tây

Ngày 22/1/2024 (13h00 - 16h30)

Trạm Bình Xá 1, Bình Xá 3, Bơm Bình Xá

Ngày 23/1/2024 (7h00 - 16h00)

Trạm Bình Hiệp

Ngày 24/1/2024 (7h30 - 12h00)

Trạm Tân An, Tân An 3, Tân An 4, KND Làng Biển Nhiệt Đới, phòng khám An Bình

Ngày 26/1/2024 (7h00 - 13h30)

Trạm Bình Sa 6

Ngày 26/1/2024 (7h00 - 15h00)

Trạm Bình Tân 2

Ngày 26/1/2024 (8h30 - 16h30)

Trạm Phước An

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 26/1/2024 (07h00-07h30 và 15h30-16h00)

Trạm Bình Sơn 1, Bình Sơn 3, Bình Sơn 4, Bình Sơn 6, Thông 3 Bình Sơn, Thông 5 Bình Sơn, Tuy Hòa, Thăng Phước 1, Thăng Phước 8

Ngày 26/1/2024 (7h00 - 16h00)

Trạm Thăng Phước 4, Thăng Phước 5, Thăng Phước 9, Thăng Phước 10, An Mỹ, Quế Lưu 5B, Nhị Phú

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 23/1/2024 (05h30-07h30 và 11h30-13h00)

Xã Phước Đức, Phước Năng, Phước Mỹ, Phước Xuân, Phước Hòa, Phước Hiệp; thị trấn Khâm Đức

Ngày 23/1/2024 (5h30 - 13h00)

Công ty TNHH vàng Phước Sơn; Công ty TNHH Ngọc Lĩnh

Ngày 23/1/2024 (5h30 - 17h00)

Xã Phước Chánh, Phước Công, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 23/1/2024 (7h00 - 12h30)

Một phần thôn An Long xã Quế Phong

Ngày 24/1/2024 (7h00 - 12h30)

Thôn Phú Mỹ xã Quế Xuân 2

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 22/1/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần KP Châu Hiệp thị trấn Nam Phước

Ngày 23/1/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Mậu Hòa xã Duy Trung

Ngày 23/1/2024 (13h30 - 16h30)

Một phần thôn An Trung xã Duy Trung

Ngày 24/1/2024 (7h00 - 11h30)

Trạm Long Hội

Ngày 24/1/2024 (8h30 - 14h10)

Một phần thôn Mỹ Lược xã Duy Hòa

Ngày 24/1/2024 (13h30 - 17h00)

Một phần thôn Sơn Viên xã Duy Nghĩa

Ngày 25/1/2024 (14h00 - 17h30)

Một phần KP Châu Hiệp thị trấn Nam Phước

Ngày 26/1/2024 (7h00 - 14h30)

Một phần thôn Hà Mỹ xã Duy Vinh

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 17/1/2024 (5h30 - 17h00)

Một phần khối khối 7B phường Điện Nam Đông

Ngày 18/1/2024 (6h00 - 17h00)

Một phần khối khối 7B phường Điện Nam Đông

Ngày 20/1/2024 (10h00 - 17h00)

Trạm Hoàn Mỹ_NLMT

Ngày 20/1/2024 (10h00 - 17h00)

Trạm Hoàn Mỹ T2_NLMT

Ngày 21/1/2024 (7h00 - 11h30)

Công ty TNHH Sasaki Shoko Việt Nam

Ngày 25/1/2024 (7h00 - 11h00)

Công ty TNHH May Phú Tường

Ngày 25/1/2024 (8h00 - 9h30)

Khối Phong Nhị phường Điện An

Ngày 25/1/2024 (8h30 - 10h00)

Trạm Hải Quân

Ngày 26/1/2024 (6h00 - 14h00)

Một phần Khối 1, Khối 4, Khối 6 Phường Vĩnh Điện; Thanh Quýt 1 phường Điện Thắng Trung; Công ty CP Cấp Thoát Nước Quảng Nam; Công Ty TNHH Kinh Doanh Nước Sạch Quảng Nam; Khối Nhất Giáp, Khối Phong Nhất, Khối Nhất Đông Liên và một phần khối Ngọc Tâm, Ngọc Tam, Phong Nhị phường Điện An; Khối Phong Lục Nam phường Điện Thắng Nam; Chi nhánh thủy lợi Điện Bàn (trạm bơm Đông Hồ)

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 17/1/2024 (5h30 - 7h00)

Khối Nam Diêu, Thanh Chiếm phường Thanh Hà

Ngày 17/1/2024 (5h30 - 17h00)

Khối An Bàng phường Thanh Hà

Ngày 17/1/2024 (6h00 - 17h00)

Một phần khối Trảng Sỏi phường Thanh Hà

Ngày 18/1/2024 (15h00-17h00)

Khối Nam Diêu, Thanh Chiếm phương Thanh Hà

Ngày 18/1/2024 (6h00 - 17h00)

Khối An Bàng phường Thanh Hà

Ngày 18/1/2024 (6h00 - 17h00)

Một phần khối Trảng Sỏi phường Thanh Hà

Ngày 23/1/2024 (7h30 - 10h15)

Một phần khối An Phong phường Tân An

Ngày 25/1/2024 (7h00 - 8h30)

Khách sạn Thảo Nguyên

Ngày 25/1/2024 (10h15 - 11h45)

Khách sạn Bạch Đằng

Ngày 25/1/2024 (13h30 - 17h00)

Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung

Ngày 25/1/2024 (15h15 - 16h45)

Bảo Tàng TP Hội An

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 22/1/2024 (7h00 - 11h00)

Trạm Hóc Chùa

Ngày 22/1/2024 (8h00 - 12h00)

Trạm Thạnh Phú

Ngày 22/1/2024 (13h00 - 17h00)

Trạm Thạnh Tân

Ngày 23/1/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Khe Đá

Ngày 23/1/2024 (9h30 - 11h30)

Trạm Xuân Tây 2

Ngày 23/1/2024 (13h00 - 15h00)

Trạm Nam Phước

Ngày 23/1/2024 (15h30 - 17h30)

Trạm Nam Phước 2

Ngày 24/1/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Thạnh Phú 2

Ngày 24/1/2024 (9h30 - 11h30)

Trạm Thôn 4 Đại Thạnh

Ngày 24/1/2024 (13h00 - 15h00)

Trạm UB Đại Thạnh

Ngày 24/1/2024 (15h30 - 17h30)

Trạm Mỹ Nam

Ngày 25/1/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Bình Đông

Ngày 25/1/2024 (9h30 - 11h30)

Trạm Đông Gia

Ngày 25/1/2024 (13h00 - 15h00)

Trạm Bơm Thuận Mỹ

Ngày 25/1/2024 (15h30 - 17h30)

Trạm Bơm Thuận Mỹ 2

Ngày 26/1/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Thạnh Trung

Ngày 26/1/2024 (9h30 - 11h30)

Trạm Tập Phước 3

Ngày 26/1/2024 (13h00 - 15h00)

Trạm Tập Phước

Ngày 26/1/2024 (15h30 - 17h30)

Trạm Tập Phước 2

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.