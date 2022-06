Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25.6 đến ngày 1.7.2022

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/06/2022 đến ngày 01/07/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 25/6/2022 (Từ 05h00-06h30 và 16h00-17h00)

Trạm Tam Hòa 5

Ngày 25/6/2022 (5h00 - 17h00)

Xã Tam Hòa, Tam Hải gồm các trạm: Đông Thạnh Tây, Tam Hòa 1, 1-1, 2-3, 2-1, 2-5, 2-6, 3, 4, 5-1, 6, 7, 8, UB Tam Hòa, HTX Tam Hòa, Đoàn Thị Chức, Võ Đăng Lâm, Đào Duy Tam, Nguyễn Văn Đông, Đặng Ngọc Danh, T6 Tam Hải, T5 Tam Hải, Ốc Hương Tam Hải, LeDoMain, Tam Hải 1, 2, 3, 4, 4-2, 7, 8, 10, 11, Nguyễn Hữu Thê, Ngô Phê, Phạm Tân, UB Tam Hải, Lê Văn Dự, Phạm Đăng Nghĩa, Thuận An, Huỳnh Ngọc Khải, Thuận An 2, Lê Công Dương, Huỳnh Tiến Dũng, UB Tam Hải 2, Huỳnh Tấn Đạo, Đào Duy Thế

Ngày 27/6/2022 (05h00-06h00 và 15h00-16h00)

Trạm Thanh Long 1, Tam Quang 4, Biển Rạng

Ngày 27/6/2022 (05h00 - 16h00)

Trạm KDC Sinh Thái, Sông Thu Resort T1, T2, Hòa Thắng

Ngày 29/6/2022 (7h00 - 11h00)

Trạm Á Châu Bay

Ngày 29/6/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Tam Tiến 13

Ngày 30/6/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm Tam Anh 2-1, Tam Anh 2-3

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 25/6/2022 (5h30 - 11h00)

KPM Tân Thạnh: Đường Hồ Nghinh (Từ Lam Sơn đến Bạch Đằng), Trần Thủ Độ, Ngô Sĩ Liên, Hà Huy Giáp, Trần Nhật Duật, Lương Thế Vinh, Yết Kiêu

Ngày 28/6/2022 (5h30 - 10h30)

KPM Tân Thạnh: Đường Hồ Nghinh (Từ Phan Bội Châu đến Lam Sơn) , Nguyễn Huy Chương, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Đình Hiến

Ngày 29/6/2022 (6h00 - 12h00)

Tổ 2, 3 thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 29/6/2022 (7h30 - 11h30)

Trạm Tiên Lập 3, xã Tiên Lập

Ngày 29/6/2022 (13h30 - 16h00)

Trạm Tiên Lập 2, xã Tiên Lập

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 28/6/2022 (8h00 - 16h00)

Trạm Tam Lãnh 4

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 26/6/2022 (5h00 - 15h00)

Xã Bình Hải; một phần xã Bình Nam, Bình Sa

Ngày 28/6/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm T4 Bình Tú

Ngày 28/6/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm Tú Nghĩa 1

Ngày 28/6/2022 (13h00 - 15h30)

Trạm Tú Nghĩa 4

Ngày 28/6/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm Cẩm Lũ 2

Ngày 29/6/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Cẩm Lũ 3

Ngày 29/6/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm Cẩm Lũ 4

Ngày 29/6/2022 (13h00 - 15h30)

Trạm Tú Nghĩa 2

Ngày 29/6/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm Tú Nghĩa 5

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 25/6/2022 (6h00 - 17h00)

Xã Phước Lộc, thôn 1B xã Phước Thành

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 27/6/2022 (7h00 - 12h00)

Thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 25/6/2022 (7h00 - 11h30)

Thôn Trung Phước 1 và Trung Hạ 1- xã Quế Trung

Ngày 27/6/2022 (7h00 - 9h00)

Thôn Phước Khánh Bình, xã Ninh Phước

Ngày 27/6/2022 (9h30 - 11h30)

Thôn Phú Gia, xã Ninh Phước

Ngày 27/6/2022 (13h00 - 15h00)

Thôn Phú Gia 1, xã Ninh Phước

Ngày 27/6/2022 (15h30 - 17h30)

Thôn Tứ Trung, xã Quế Lâm

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 26/6/2022 (7h00 - 16h30)

Công ty TNHH MTV Vải kỹ thuật Việt Nam

Ngày 28/6/2022 (7h00 - 11h00)

Thôn Xóm Phường xã Điện Hoà

Ngày 28/6/2022 (7h30 - 10h30)

Khu dân cư 1A Điện Ngọc

Ngày 29/6/2022 (6h30 - 9h00)

Chi cục thuế Điện Bàn

Ngày 29/6/2022 (6h30 - 9h00)

Công ty TNHH Bao bì Tấn Đạt

Ngày 29/6/2022 (9h00 - 11h30)

Trạm bơm Thuỷ Bồ

Ngày 29/6/2022 (9h00 - 11h30)

Tiểu đoàn 178 - Trung đoàn 282

Ngày 1/7/2022 (7h30 - 11h00)

Khối phố Cổ An 2, 3, 4, phường Điện Nam Đông

Ngày 1/7/2022 (7h30 - 11h00)

Một phần khối Ngọc Tam, Điện An

Ngày 30/6/2022 (7h30 - 10h30)

Khối phố Quảng Lăng 1, 2, 4, phường Điện Nam Trung

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 25/6/2022 (7h30 - 11h30)

Trạm KS Ánh Sáng

Ngày 26/6/2022 (0h00 - 18h00)

Xã Tân Hiệp

Ngày 26/6/2022 (0h00-05h30 và 16h00-18h00)

Khối An Định, An Thắng, phường Minh An; khối Xuân Thuận, Xuân Lâm, Lâm Sa phường Cẩm Phô

Ngày 26/6/2022 (4h00 - 18h00)

Phường Cửa Đại (Trừ khối Phước Tân), phường Cẩm Nam, khối Phong Niên, phường Sơn Phong, khối Sơn Phô 1, phường Cẩm Châu

Ngày 26/6/2022 (04h30-05h30 và 16h00-18h00)

Thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, khối Thanh Tây, phường Cẩm châu, khối Phước Tân, phường Cửa Đại, khối An Mỹ phường Cẩm Châu; khối Phong Thiện, An Định, phường Minh An, Thành ủy, UBND TP Hội An.

Ngày 26/6/2022 (4h30 - 18h00)

Khối Tân Lập, Tân Hòa, Hòa Thanh, một phần khối Xuân Mỹ, phường Tân An, khối Phong Hòa, phường Sơn Phong, khối An Thái, phường Minh An.

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 29/6/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm UB Thị trấn, UB Thị trấn 2, Bưu điện Đại Lộc

Ngày 29/6/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm ngã tư Ái Nghĩa 2

Ngày 30/6/2022 (6h00 - 15h00)

Trạm T5-2 (UB Đại Hưng), Trước Hà 2

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 29/6/2022 (05h00 - 15h00)

Xã Kà Dăng

Ngày 30/6/2022 (5h00 - 12h30)

Xã Mà Cooih

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 28/6/2022 (04h30 - 13h30)

Một phần huyện Tây Giang Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.