Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 9.4 đến 15.4.2022

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/04/2022 đến ngày 15/04/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 9/4/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm An An Hòa T1, T2, XD Giao Thông 9, An Thanh_NLMT, Điện Phước_NLMT, Nghĩa Hành_NLMT, Nam Trà My_NLMT, Sơn Tịnh_NLMT

Ngày 12/4/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm Nguyên Liệu Giấy T4

Ngày 13/4/2022 (7h00 - 11h00)

Trạm Tam Hòa 3

Khu vực: Huyện Tam Kỳ

Ngày 13/4/2022 (7h00 - 13h00)

Tổ 2; 3; 4 Thôn Ngọc Bích, xã Tam Ngọc

Ngày 14/4/2022 (7h00 - 16h00)

Chợ Tam Kỳ; KP 1; KP 2, phường Phước Hòa

Ngày 14/4/2022 (7h30 - 12h30)

Tổ 15; 16 KP Bàn Thạch phường Hòa Hương; KP 3 phường Phước Hòa (đường Bạch đằng)

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 9/4/2022 (06h00-07h00 và 15h30-16h30)

Xã Tiên Lộc, một phần xã Tiên Thọ, xã Tam Lãnh, xã Tiên An, xã Tiên Lập

Ngày 9/4/2022 (6h00 - 16h30)

Thôn 5 Phái Bắc, thôn 6 Tiên Thọ, xã Tiên Lộc, thôn Phái Đông, thôn Hữu Lâm thị trấn Tiên Kỳ

Ngày 14/4/2022 (7h30 - 9h15)

Thôn 4 Tiên Phong

Ngày 14/4/2022 (9h30 - 11h30)

Thôn 6 Tiên Phong

Ngày 14/4/2022 (13h15 - 14h45)

Trạm Tiên Phong 2-1

Ngày 14/4/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm trại heo Tiên Phong

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 12/4/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm La Mật

Ngày 13/4/2022 (8h00 - 12h00)

Trạm Bệnh Viện 2

Ngày 14/4/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm Hạt Điều

Ngày 14/4/2022 (13h00 - 16h30)

Trạm Bình Phục 3

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 13/4/2022 (7h30 - 10h00)

Thôn Bình Hòa, thị trấn Tân Bình

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 12/4/2022 (7h00 - 09h30)

Trạm Nước Sạch Trung Phước và Thôn Đại Bình, xã Quế Trung

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 12/4/2022 (7h00 - 15h00)

Thôn Mông nghệ, Thôn Mộc Bài, xã Quế Phú

Ngày 13/4/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm Bơm Quế Phú

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 12/4/2022 (7h00 - 11h30)

Chợ chùa, thị trấn Nam Phước

Ngày 15/4/2022 (7h00 - 16h30)

Thôn Trung Đông, xã Duy Trung.

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 12/4/2022 (7h30 - 11h30)

Trung Đoàn 929 - Đơn Vị 11217

Ngày 12/4/2022 (13h30 - 16h30)

Công ty TNHH Việt Lý miền Trung

Ngày 13/4/2022 (7h30 - 11h30)

Tiểu đoàn 178 - Trung đoàn 282

Ngày 13/4/2022 (13h30 - 16h30)

Khối Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc

Ngày 14/4/2022 (7h00 - 16h30)

Thôn Bến Đền, xã Điện Quang

Ngày 14/4/2022 (7h30 - 11h30)

DNTN Hòa Thắng

Ngày 14/4/2022 (7h30 - 11h30)

Công ty TNHH TM&DV Việt Á (nhà máy bia), Cơ sở SX nước đá Hà Phùng

Ngày 15/4/2022 (13h00 - 16h00)

Khối Câu Hà, phường Điện Ngọc

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 14/4/2022 (7h00 - 9h00)

Trạm Bơm Đại Phước

Ngày 14/4/2022 (7h30 - 15h30)

Trạm Đại Hưng 2

Ngày 14/4/2022 (9h30 - 11h30)

Trạm Thôn Đại An 2

Ngày 14/4/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Bơm Phước Nghĩa

Ngày 14/4/2022 (15h30 - 17h30)

Trạm Thôn 5 Đại Nghĩa

Ngày 15/4/2022 (7h00 - 9h00)

Trạm Đại Hồng 6

Ngày 15/4/2022 (7h30 - 15h30)

Trạm Trước Hà 1, Trước Hà 3

Ngày 15/4/2022 (9h30 - 11h30)

Trạm Phước Lâm 2

Ngày 15/4/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm Lập Thuận

Khu vực: Huyện Đông Giang và Nam Giang

Ngày 13/4/2022 (8h00 - 10h00)

Trạm T4 thủy điện Za Hung

Ngày 13/4/2022 (8h00 - 10h00)

Trạm Nga Danh

Ngày 13/4/2022 (10h30 - 12h30)

Trạm ST5 nhà máy thủy điện A Vương

Ngày 13/4/2022 (10h30 - 12h30)

Trạm Mỏ đá Tiến Thịnh

Ngày 14/4/2022 (7h30 - 11h30)

Thôn Kèng Xã Zơ ngây huyện Đông Giang

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.