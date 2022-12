(PR) - Sáng 15.12 vừa qua, tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội, dự án Khu dân cư An Phú (Đô thị Quốc tế The Trident City) đã nhận được giải thưởng “Dự án đáng sống năm 2022” tại Diễn đàn: Phát triển bền vững thị trường bất động sản do Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức.

Dự án đáng sống năm 2022

Nhằm hướng tới một cuộc sống chất lượng với các dự án nhà ở đáng sống cho mọi cư dân, được sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã thực hiện chương trình bình chọn những Dự án đáng sống lần thứ 5 năm 2022.

Diễn đàn có sự tham gia của Lãnh đạo VCCI, Lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, các chuyên gia kinh tế, quỹ đầu tư trong và ngoài nước, đại diện các doanh nghiệp bất động sản.

Theo đó, các dự án đáng sống năm 2022 được Ban tổ chức bình chọn đều đến từ các thương hiệu bất động sản uy tín trên thị trường như VinGroup, SunGroup, Ecopark, Bitexco, Quốc tế Năm Sao, Gamuda Land Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam, TMS Group, Địa ốc Phú Long, HDMon, VNGroup, CTCP Đầu Tư và Xây Dựng Phúc Khang, Royal Capital, Sunshine Group, Geleximco, T&T Group, GFS, GP Invest, BRG Group.

Đại diện Chủ đầu tư dự Đô thị Quốc tế The Trident City nhận giải thưởng dự án đáng sống năm 2022 - Ảnh: DĐDN

Chương trình "Dự án đáng sống" là một trong những công cụ hữu hiệu giúp thị trường sàng lọc được những chủ đầu tư uy tín, những sản phẩm ưu việt đáng để đầu tư, nhất là vào thời điểm các nhà đầu tư, khách hàng cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm đầu tư như hiện nay. Một trong những tiêu chí được khách hàng chú trọng là uy tín, thương hiệu của các nhà phát triển, yếu tố pháp lý của các dự án và những dự án đã có nguồn cung sản phẩm thực tế.

Các dự án đạt được giải thưởng phải thông qua 9 bước quy trình rõ ràng, minh bạch, từ đó những dự án có chất lượng uy tín, đáng sống, được khách hàng, người tiêu dùng yêu thích, đánh giá cao với đa dạng loại hình: Chung cư độc lập/Tòa nhà, Nhóm Nhà ở, Khu Nhà ở, Khu Đô thị mới…

Tại diễn đàn, Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam đã được trao giải thưởng "Khu đô thị đáng sống năm 2022". Đây là giải thưởng có ý nghĩa lớn đối với chủ đầu tư dự án Khu dân cư An Phú (Đô thị Quốc tế The Trident City), tạo nguồn động lực mạnh mẽ giúp chủ đầu tư nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện nơi an cư lý tưởng ở trung tâm đô thị mới Tam Kỳ, Quảng Nam.

Ban tổ chức chương trình trao chứng nhận cho các nhà phát triển dự án đáng sống tiêu biểu 2022 . Ảnh DĐDN

Là một đại đô thị hiếm hoi trên thị trường hiện nay sở hữu vị trí vàng, tọa lạc trên trục quy hoạch huyết mạch, điểm đến tập trung của hệ thống Chính quyền thành phố Tam Kỳ, nơi “con đường tri thức” Lê Thánh Tông giao thao cùng trục “thương mại” Điện Biên Phủ, liền kề đường Trưng Nữ Vương - The Trident City mang trong mình sứ mệnh thay đổi diện mạo Tam Kỳ trong tương lai, được khách hàng và các chuyên gia đánh giá cao ở về không gian sống và các dịch vụ đẳng cấp.

Hơn cả một nơi an cư

Thừa hưởng điều kiện tự nhiên xanh mát với diện tích 29,9 ha, The Trident City được phát triển theo hướng xanh bền vững. Sở hữu 62% diện tích dự án dành cho mảng xanh và mặt nước nhằm mang đến cho cư dân một không gian sống lý tưởng, trong lành gần gũi với thiên nhiên, tốt cho cả tinh thần lẫn thể chất.

Không gian sống đẳng cấp tại The Trident City.

Thừa hưởng lợi thế vùng quy hoạch trọng điểm thành phố Tam Kỳ, cư dân The Trident City còn thuận tiện di chuyển và trải nghiệm phong cách sống hiện đại với một loạt tiện ích đẳng cấp quanh khu vực từ dịch vụ y tế, giáo dục, tài chính đến các hoạt động vui chơi, mua sắm…vừa được sở hữu không gian sống riêng tư, an toàn mà vẫn có thể tận hưởng nhịp sống văn minh, sôi động.

Các tiện ích tại Đô thị Quốc tế The Trident City được hình thành dựa trên định hướng phát triển của thành phố để trở thành khu đô thị mới, nơi cư dân có thể tìm thấy mọi điểm đến phục vụ cho tất cả nhu cầu thiết yếu chỉ trong bán kính 15 phút.

Với danh xưng “thành phố của những cư dân toàn cầu”, dự án Đô thị Quốc tế The Trident City mở ra không gian sống lý tưởng, hiếm có tại Tam Kỳ. Sở hữu hệ sinh thái tiện ích, cảnh quan đẳng cấp, cuộc sống nơi đây đáp ứng đủ 3 tiêu chí thư giãn - năng động - hiện đại, nâng tầm giá trị sống của cộng đồng cư dân và những nhà đầu tư thông minh.