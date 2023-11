Doctorhouses dây chuyền sản xuất lọc nước tinh khiết đóng bình

(PR) - Hiện nay, nguồn nước đang gặp tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong nhu cầu sử dụng nước sạch. Nhiều nhà sản xuất đang quan tâm đầu tư vào dây chuyền lọc nước đóng chai hoặc bình để cạnh tranh trong thị trường này. Hãy cùng Doctorhouses tìm hiểu chi tiết về hệ thống dây chuyền lọc nước tinh khiết qua bài viết dưới đây.

Dây chuyền lọc nước tinh khiết là gì?

Dây chuyền lọc nước tinh khiết là một hệ thống quy trình công nghệ được sử dụng để sản xuất nước uống chỉ chứa hai thành phần chính là oxy và hydro, với công thức hóa học là H2O. Nước tinh khiết không chứa bất kỳ chất tạp nào và hoàn toàn không dẫn điện. Nhiệt độ đóng băng của nước tinh khiết là 0 độ C và nhiệt độ sôi là 100 độ C. Đây là một sản phẩm tiên tiến được tạo ra từ nhiều nguồn nước khác nhau như nước giếng khoan, nước máy, nước ngầm hoặc nước sạch.

Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết bao gồm nhiều bộ phận và hệ thống khác nhau, và chúng hoạt động liên kết chặt chẽ để tạo ra sản phẩm chất lượng. Với công suất hoạt động nhanh, trong một giờ, dây chuyền có thể sản xuất từ vài chục đến vài trăm bình nước dung tích 20 lít tùy theo quy mô của hệ thống. Đây là một giải pháp hiệu quả để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao cho nước uống sạch và tinh khiết.

Vì sao nên sử dụng dây chuyền lọc nước tinh khiết

Có một số ưu điểm quan trọng của dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai mà bạn nên biết:

Tiết kiệm diện tích: Dây chuyền này không đòi hỏi quá nhiều diện tích, với việc sắp xếp linh kiện và cấu trúc hợp lý, giúp tận dụng không gian hiệu quả.

Sử dụng vật liệu chất lượng: Dây chuyền lọc nước tinh khiết thường được chế tạo từ inox chống rỉ sét, giúp nâng cao độ bền và độ an toàn của hệ thống.

Công nghệ màng lọc thẩm thấu ngược RO: Sử dụng công nghệ màng lọc RO giúp loại bỏ hoàn toàn các vi khuẩn, virus, và các tạp chất độc hại khỏi nước, đảm bảo chất lượng nước tinh khiết.

Tự động hóa: Hệ thống thiết bị của dây chuyền hoạt động hoàn toàn tự động, giảm đáng kể sự phụ thuộc vào lao động nhân công và tiết kiệm tới 90% nhân công so với công nghệ lọc nước truyền thống

Tuổi thọ cao: Dây chuyền sản xuất nước đóng chai có thể sử dụng lâu dài, với tuổi thọ lên đến 20 năm hoặc hơn nữa.

An toàn thực phẩm: Chất lượng nước sau khi lọc qua dây chuyền đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo sự tin cậy và an toàn cho người tiêu dùng.

Chi tiết cấu tạo bộ dây chuyền lọc nước hoàn chỉnh

Hệ thống tiền xử lý nước gồm các phần sau:

Thiết bị xử lý nước nặng: Tại đây, qua các lớp vật liệu lọc, tạp chất, cặn lơ lửng, sắt, và mangan được loại bỏ khỏi nguồn nước. Đặc biệt, hạt Coroset tạo vị cho nước. Sau đó, nước đi qua thiết bị lọc than hoạt tính.

Thiết bị xử lý Carbon: Tại đây, diễn ra quá trình hấp thụ các chất độc có trong nước, đồng thời loại bỏ màu, mùi, vị, các chất oxy hóa, và các chất hữu cơ khỏi nước. Đây là bước tiền xử lý quan trọng để bảo vệ các thiết bị sau này.

Thiết bị làm mềm nước: Nước sau khi xử lý qua thiết bị lọc than hoạt tính được đưa vào thiết bị làm mềm. Tại đây, các thành phần làm cứng nước như canxi (Ca) và magiê (Mg) được giữ lại, và một số cation khác cũng được giữ lại. Vật liệu này được tái sử dụng sau một chu kỳ hoạt động bằng việc hoàn nguyên bằng van tự động. Nước sau bước này có độ cứng dưới 17mg/lít, là điều kiện để vận hành hệ thống màng lọc nước thẩm thấu ngược (RO).

Hệ thống diệt khuẩn bao gồm:

Xử lý tiệt trùng cấp 1: Nước sau khi lọc qua RO được xử lý bằng OZONE để loại bỏ tất cả các vi khuẩn còn lại trong nước và đảm bảo tính tiệt trùng tuyệt đối. OZONE là công nghệ tiệt trùng an toàn và hiệu quả trong xử lý thực phẩm và đồ uống.

Bể chứa nước thành phẩm: Dùng để lưu trữ nước sau khi qua RO và xử lý tiệt trùng cấp 1.

Bơm cấp 2: Hút nước từ bể chứa nước thành phẩm và đẩy nước qua hệ thống xử lý tiệt trùng cấp 2.

Thiết bị xử lý tiệt trùng cấp 2: Sử dụng công nghệ tia UV để xử lý vi khuẩn trong nước mà không làm thay đổi chất lượng nước.

Thiết bị lọc xác khuẩn: Nước sau khi được xử lý bằng OZONE và UV làm cho các vi khuẩn chết, xác của chúng kết dính và tạo thành các màng lơ lửng trong bể chứa nước thành phẩm. Trước khi điểm đóng chai, nước được đi qua thiết bị siêu lọc 0,2 Micromet để loại bỏ hoàn toàn các xác vi khuẩn, đảm bảo chất lượng nước tinh khiết cao nhất.

Hệ thống điện có các tính năng sau:

- Hệ thống điều khiển thông minh với mạch hiển thị trạng thái hoạt động và cảnh báo khi có sự cố.

- Hiển thị độ dẫn điện hoặc tổng chất rắn hòa tan (TDS) của nước tinh khiết trên màn hình LCD.

- Cột lọc thô, lọc tinh, màng RO xúc rửa tự động hoặc bán tự động.

- Mạch tự động ngắt điện khi bồn chứa nước tinh khiết đầy hoặc tự động mở điện khi mức nước tinh khiết thấp hơn mức qui định.

- Bảo vệ bơm khi nước đầu nguồn yếu hoặc không có nước.

- Bảo vệ toàn bộ hệ thống trong trường hợp mất điện, gỉ.

