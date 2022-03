Đồng hồ vạn năng Kyoritsu loại nào tốt, đáng sở hữu nhất?

(PR) - Bạn là kỹ sư, thợ điện chuyên nghiệp hay người có kiến thức về điện tử, điện lạnh muốn tự kiểm tra hay sửa chữa thiết bị điện trong nhà, cần tìm một sản phẩm đồng hồ vạn năng Kyoritsu loại tốt để phục vụ công việc? Tham khảo ngay 3 đồng hồ VOM Kyoritsu đáng sở hữu nhất dưới đây!

Ưu điểm vượt trội của đồng hồ vạn năng Kyoritsu

Đồng hồ vạn năng Kyoritsu là sự lựa chọn của rất nhiều kỹ sư, thợ điện - điện tử, thợ bảo trì,... chuyên nghiệp hiện nay với rất nhiều ưu điểm nổi bật, có thể kể đến như:

Đồng hồ vạn năng Kyoritsu thiết kế gọn nhẹ, độ bền cao.

Thiết kế gọn nhẹ, thông minh

Hầu hết các sản phẩm đồng hồ đo điện Kyoritsu đều sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ cùng thiết kế cầm tay di động vô cùng tiện lợi khi làm việc. Thiết bị dễ dàng mang theo khi đi công tác, đồng thời có thể linh hoạt tiếp cận nhiều không gian đo điện khác nhau.

Đồng hồ vạn năng Kyoritsu Nhật Bản hiện có 2 loại là đồng hồ vạn năng điện tử Kyoritsu và đồng hồ vạn năng kim Kyoritsu. Tùy theo model mà chức năng có thể khác nhau giúp người dùng dễ dàng lựa chọn.

Độ bền cao, an toàn cho người dùng

Đồng hồ đa năng Kyoritsu được chế tạo từ vật liệu cao cấp, chống va đập, chống biến dạng tốt, cách điện hiệu quả nên cho độ bền cao, phù hợp với cả những điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, do được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, được nghiên cứu và thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn điện quốc tế nên đồng hồ đo vạn năng Kyoritsu rất an toàn cho người sử dụng.

Đo điện chính xác cao, đa dạng chức năng

Vom Kyoritsu sử hữu rất nhiều chức năng đo điện. Ngoài 3 chức năng chính là đo dòng điện, điện áp, điện trở; nhiều sản phẩm còn trang bị thêm các thang đo khác như đo tần số, điện dung, nhiệt độ, kiểm tra thông mạch, diode,... Đặc biệt, nhiều sản phẩm còn được trang bị tính năng True RMS giúp nâng cao tính chính xác cho kết quả đo.

Top 3 đồng hồ đo điện vạn năng Kyoritsu tốt nhất

Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1009

Kyoritsu 1009 là một trong những đồng hồ vạn năng tốt nhất được nhiều người ưa chuộng hiện nay. Sản phẩm có thể đo được nhiều thang đo như điện áp AC/DC, điện trở Ω, đo dòng điện AC/DC, đo tần số, đo thông mạch, tụ điện, kiểm tra diode.

Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1009.

Đặc biệt, giá đồng hồ vạn năng Kyoritsu này khá rẻ, thiết bị còn có 2 chức năng là đo tự động và tự điều chỉnh nên phù hợp với cả người dùng gia đình và thợ chuyên nghiệp.

Giá tham khảo: 1.089.000 đồng

Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1021R

Nếu bạn chưa biết đồng hồ vạn năng loại nào tốt hay đơn giản là phân vân không biết nên mua đồng hồ vạn năng điện tử nào thì hãy thử tham khảo Kyoritsu 1021R.

Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1021R

Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1021R với thiết kế trang nhã, nhỏ gọn; chức năng đo điện linh hoạt (bao gồm đo dòng điện AC/DC, đo điện áp, điện trở, tụ điện, thông mạch, tần số, điện dung,...) với sai số thấp hiện đang là sự lựa chọn hàng đầu của các kỹ sư, thợ điện, thợ sửa chữa điện tử,...

Giá tham khảo: 1.771.000 đồng

Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1109S

Kyoritsu 1109S là đồng hồ vạn năng kim Kyoritsu được khá nhiều nhà máy, trung tâm sửa chữa điện máy, linh kiện điện tử,... sử dụng.

Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1109S

Với chức năng đo đa dạng, cho phép người dùng đo điện áp AC/DC 1000V, đo điện trở 2/20kΩ/2/20MΩa, đo dòng điện ở phạm vi nhỏ đạt 250mA, LI, LV, đo hệ số hFE,... nên nó có thể đáp ứng tốt hầu hết các công việc đo và kiểm tra điện của các kỹ sư, thợ điện, thợ sửa chữa chuyên nghiệp.

Giá tham khảo: 1.089.000 đồng

