Đồng Phục 24h và hành trình tạo dựng thương hiệu của ông chủ Nguyễn Văn Hoan

(PR) - Đồng phục 24h được ra đời cách đây hơn 10 năm do Anh Nguyễn Văn Hoan sáng lập nên chuyên về lĩnh vực may đồng phục doanh nghiệp tại tphcm, bình dương, đồng nai, long an và trên toàn quốc với sự đầu tư chỉnh chu bài bản Đồng Phục 24h bây giờ đã là một điểm đến đáng tin cậy cho khách hàng đặt may đồng phục doanh nghiệp

Giới thiệu về founder Nguyễn Văn Hoan

Xuất phát điểm là một công nhân bình thường sau hơn 20 năm làm việc trong môi trường may chuyên nghiệp như công ty Liên Doanh Vĩnh Hưng, công ty May Garmex Sài Gòn đều là những tập đoàn may mặc hàng đầu tại tphcm, Anh Nguyễn Văn Hoan đã tích lũy vô số kinh nghiệm để rồi tạo dựng nên Đồng Phục 24h có tiếng trong lĩnh vực đồng phục tại tphcm

Trong 20 năm làm việc Anh đã kinh qua nhiều vị trí khác nhau như công nhân kho, công nhân cắt hàng, Tổ trưởng tổ cắt, Tổ trưởng tổ kỹ thuật, Quản đốc Xưởng. Chính vì đã qua nhiều vị trí làm việc và quản lý nên Anh thấu hiểu cặn kẽ các kỹ thuật và quy trình may của một xưởng may cũng như kỹ năng quản lý nhân sự, đơn hàng, tiến độ may và xử lý các rủi ro trong may mặc rất tốt

Chính vì các kinh nghiệm và kỹ năng đó Anh đã đưa Đồng Phục 24h từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực may đồng phục tại thị trường phía Nam

Công ty may Đồng Phục 24h

Giới thiệu về Đồng Phục 24h

Đồng Phục 24h thuở ban đầu chỉ là 1 xưởng may với vỏn vẹn 10 công nhân làm việc trong 1 nhà xưởng chỉ chừng 100m2 ở An Phú Đông Quận 12 chuyên may áo thun đồng phục tại các tỉnh phía Nam như tphcm, bình dương, long an, đồng nai

Ban đầu khi khách chưa biết đến Đồng Phục 24h nhiều thì ngoài các đơn đồng phục xưởng chủ yếu may gia công cho các công ty may mặc lớn ở TP.HCM, sau khi hoạt động được 3 năm thì quy mô phát triển lên gấp 4 lần và nhà xưởng được chuyển về 276 Trần Thị Cờ, phường Thới An, quận 12, TP.HCM

Chính vì phương châm phục vụ khách hàng đi sâu về chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ khách hàng nên được nhiều khách hàng biết đến và năm 2019 công ty đã xây dựng được xưởng sản xuất rộng 2100m2 với quy mô gần 100 công nhân với máy móc hiện đại hơn với sự đầu tư bài bản và quy củ hơn hướng đến sự chuyên nghiệp và có tầm nhìn mục tiêu dài hạn dần dần trở thành thương hiệu mạnh về đồng phục tại thị trường TP.HCM

Tệp khách hàng của Đồng Phục 24h cũng được mở rộng và nâng tầm lên rất nhiều so với ngày đầu được các tập đoàn lớn ở Việt Nam tin tưởng đặt may đồng phục như: Tập đoàn khí Miền Nam PV Gas, tập đoàn Mobifone, Tập đoàn Huyndai, Tập đoàn xe máy Honda, Tập đoàn Yamaha, Tập đoàn One One, Tập đoàn bánh kẹo Phạm Nguyên..

Mẫu áo thun đồng phục Tập đoàn Honda

Mục tiêu của Ban Giám Đốc Đồng Phục 24h trong 10 năm tới ngoài thị trường đồng phục Việt Nam sẽ được hợp tác may cho thị trường thế giới, đông nam á như Malaysia, Philippines, Singapore, Mỹ, Châu Âu….

Dù có lớn mạnh như thế nào hay hoạt động ở thị trường nào thì Đồng Phục 24h vẫn giữ vững triết lý kinh doanh lấy khách hàng là trung tâm, phục vụ khách hàng tốt nhất, giúp khách hàng có thể viral thương hiệu cho doanh nghiệp mình đi xa hơn được nhiều người biết đến hơn như 1 kênh marketing hiệu quả cho mọi công ty doanh nghiệp thông qua đồng phục, áo đồng phục

Quý khách muốn trải nghiệm dịch vụ may đồng phục của Đồng Phục 24h chúng tôi hãy đến tại địa chỉ dưới đây nhé

Công ty May Đồng Phục 24h

276 Trần Thị Cờ, Phường Thới An, Quận 12, Tp.HCM

Hotline 0974 498 600 call zalo

Email: maydongphuc24hh@gmail.com

Web: maydongphuc24h.vn