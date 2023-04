Đồng Phục Trang Anh: Hướng đến chất lượng sản phẩm, uy tín và hài lòng

(PR) - Đồng Phục Trang Anh là đơn vị may đo in ấn đồng phục áo thun nổi tiếng tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh thành khác. Với hơn 5 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ hơn 50 nhân viên có tay nghề, chúng tôi đã và đang thực hiện sản xuất các mẫu đồng phục số lượng lớn cho khách hàng là công ty, doanh nghiệp, trường học, tập thể. Các sản phẩm may mặc của Đồng Phục Trang Anh luôn nhận được những phản hồi tích cực và sự hài lòng từ phía khách hàng.

Đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu

Đồng Phục Trang Anh là đơn vị chuyên cung cấp số lượng lớn áo thun đồng phục cho nhiều lĩnh vực. Với phương châm đem đến chất lượng và sự hài lòng, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được chọn lọc từ chất liệu, thiết kế và cả xu hướng thời trang.

Trang Anh Uniform luôn lắng nghe những yêu cầu từ phía khách hàng để có thể thiết kế ra những mẫu thời trang đồng phục chất lượng nhất. Bởi hơn ai hết, chúng tôi hiểu rõ rằng, đồng phục là một trong những cách để kết nối các thành viên với nhau cũng như tạo nên tiếng nói chung cho tập thể.

Quy trình sản xuất khép kín

Là một xưởng sản xuất lớn vì thế việc đầu tư chuỗi hệ thống máy móc, trang bị hiện đại là điều rất cần thiết. Đồng Phục Trang Anh luôn sẵn sàng đáp ứng được số lượng lớn các sản phẩm may mặc yêu cầu kỹ thuật cao. Với quy trình sản xuất khép kín vừa có thể đảm bảo đạt yêu cầu từ phía khách hàng vừa tiết kiệm được nhiều chi phí.

Đặc biệt Trang Anh Uniform là đơn vị chuyên cung cấp các loại đồng phục áo thun giá sỉ nên tất cả các khâu từ thiết kế, may do, in ấn đều được thực hiện trọn gói. Khách hàng sỉ hợp tác với chúng tôi đều có nguồn lợi nhuận hấp dẫn mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

Ngoài sản xuất đồng phục theo yêu cầu, thì Xưởng may Trang Anh có sẵn kho hơn 100.000 áo cho đại lý nhập phôi về in.

Trang Anh Uniform lựa chọn sử dụng nguồn vật liệu chất lượng

Một sản phẩm đẹp chắc chắn sẽ cần phải lựa chọn được nguồn chất liệu chất lượng nhất. Trong thiết kế tiêu chí quyết định đến tính thời trang của trang phục đó là chất liệu vải. Với các đơn vị sản xuất đồng phục lâu năm như Trang Anh Uniform thì việc chú trọng đến vấn đề này là điều vô cùng quan trọng vì nó có thể tạo nên những mẫu đồng phục đẹp và thể hiện được giá trị thương hiệu cao nhất.

Chúng tôi thường lựa chọn những dòng chất liệu có độ co giãn tốt, thấm hút mồ hôi cao, tạo cảm giác thoải mái nhất cho người mặc. Mẫu thiết kế cần đáp ứng được sự quảng bá thương hiệu, sự tự tin và đặc biệt là có độ bền cao. Luôn chú trọng về những vấn đề này nên chúng tôi thường được khách hàng sỉ đối tác tin tưởng lựa chọn.

Tạo dựng sự uy tín với khách hàng

Trang Anh Uniform là thương hiệu may mặc uy tín và đã có nhiều năm trong lĩnh vực thời trang. Không chỉ có lượng đối tác lớn mà toàn bộ đội ngũ nhân viên may đo, in ấn, thiết kế đều là có kinh nghiệm nhiều năm. Chúng tôi hiểu được vấn đề đầu tư về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất. Vì tất cả mọi thứ được đảm bảo thì sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng nhất. Điều này khẳng định sự uy tín trong suốt hơn 5 năm qua của Trang Anh Uniform.

Trang Anh Uniform cũng có nhiều chính sách và ưu đãi cho khách hàng, khách sỉ và đối tác của mình. Sự uy tín nằm ở sản phẩm, nằm ở những sự hợp tác lâu bền vì thế nên tất cả các mối quan hệ khách hàng đều được chúng tôi chú trọng trong việc chủ động lấy ý kiến đánh giá và phản hồi. Không chỉ chú trọng trong khâu lựa chọn và sản xuất sản phẩm mà Trang Anh Uniform còn luôn đặt chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng lên hàng đầu.

Logo thương hiệu Đồng Phục Trang Anh - Xưởng May & In Trọn Gói tại Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai

Xây dựng thương hiệu có độ phủ lớn

Mục tiêu lớn của chúng tôi trong giai đoạn hiện tại đó chính là tiếp tục mở rộng sản xuất, đầu tư nhiều hơn về chất lượng sản phẩm cũng như kết nối rộng rãi đến tất cả khách hàng. Phương châm làm việc tận tâm, tận tình sẽ đưa thương hiệu đồng phục áo thun Trang Anh Uniform được nhiều khách hàng biết đến hơn trong tương lai.

Để có được độ phủ rộng rãi, Trang Anh Uniform sẽ tập trung thiết kế các mẫu sản phẩm độc đáo, mới lạ và đi đầu xu hướng. Áo thun không chỉ là để quảng bá được thương hiệu hay tinh thần tập thể mà nó còn là sự gắn kết giữa các thành viên trong tập thể với nhau.

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm đồng phục có thiết kế đẹp, tạo dấu ấn riêng và đặc biệt có mức chi phí tốt nhất thị trường. Đây sẽ là thương hiệu sản xuất đồng phục được nhiều đối tác hợp tác trong thời gian sắp tới.

Xưởng may Đồng Phục Trang Anh giá sỉ được vận hành bởi Công ty Bất động sản Invert

Mới đây, Công ty bất động sản Invert vừa chính thức ra mắt thương hiệu Xưởng may Đồng Phục Trang Anh giá sỉ, chuyên phục vụ các đại lý, công ty thương mại.

Công Ty Tư Vấn Invert Việt Nam (https://www.invert.vn/) được sáng lập bởi CEO Nguyễn Quốc Anh vào ngày 14/10/2020, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, định hướng xây dựng thương hiệu Đồng Phục Trang Anh với mục tiêu đem đến những sản phẩm đồng phục chất lượng, giá thành phải chăng đến với tất cả các khách hàng sỉ. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục cho ra nhiều mẫu thiết kế mới, tiên phong xu hướng và chọn lọc kỹ lưỡng trước khi cung cấp ra thị trường.

Logo thương hiệu Công Ty Tư Vấn Invert Việt Nam uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản

Cơ sở may áo thun đồng phục Trang Anh tự tin có xưởng sản xuất đồng phục áo thun trực tiếp, cam kết không qua trung gian, với các kỹ thuật in lụa, in nhiệt, in decal tiên tiến, văn phòng đầy đủ áo mẫu, bảng màu, bảng size... giúp quý khách hàng có thể yên tâm khi đặt hàng.

Ngoài sản xuất đồng phục theo yêu cầu, thì Trang Anh Uniform có sẵn kho hơn 100.000 áo cho anh chị đại lý nhập phôi về in. Đặc biệt chúng tôi còn Hỗ trợ ĐƠN HÀNG GẤP, thời gian nhận đơn và trả hàng chỉ TRONG 24H, cam kết kiểm định đạt thông số vải, in cụ thể.

Một số sản phẩm dịch vụ do Trang Anh Uniform cung cấp như: Đồng phục áo thun giá sỉ, đồng phục công ty cao cấp, đồng phục học sinh áo lớp, áo nhóm…Đồng phục công sở, đồng phục công nhân, Đồng phục team building, Đồng phục đi biển, Đồng phục du lịch, Đồng phục tạp dề…

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG PHỤC TRANG ANH

Văn phòng công ty: Số 4, Đường N1, KDC Phú Mỹ Hiệp, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ xưởng: Số 60, Đường Vàm Suối, KP. Trung Thắng, P. Bình Thắng, TP. Dĩ An, Bình Dương.

Fanpage: https://www.facebook.com/dongphuctranganh

Website: https://www.dongphuctranganh.vn/

Hotline: 0933 93 55 94 - 0937 091 291