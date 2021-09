Dự án nhà ở Stella En Tropic Võ Văn Kiệt nằm tại mặt tiền đường lớn được ví như "viên kim cương" duy nhất còn sót lại trên trục đường Võ Văn Kiệt. Là dự án phức hợp căn hộ, trung tâm thương mại, văn phòng, ... Cung cấp không gian sống đẳng cấp và chất lượng cao cho mọi cư dân với quy mô khoảng 30.000m2 nhưng chỉ chiếm khoảng 36,8% mật độ xây dựng của 5 tòa tháp, được chia như sau: 3 phân khu Stella 69 / Stella 79 / Stella 89. Diện tích căn hộ trung bình từ 50m2 đến 90m2.

Phối cảnh toàn thể dự án.

THÔNG TIN CHI TIẾT



● Tên dự án: Stella En Tropic

● Vị trí: Số 520 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân

● Chủ đầu tư: Kita Group

● Nhà thầu xây dựng: Newteco

● Diện tích đất: 30.000 m², Có 3 khu chính: Khua, Khu B, Khu C

● Quy mô: Gồm 5 khối tháp, cao 25 tầng

● Mật độ xây dựng: khối đế 46,46% – khối tháp 33,70%

● Tổng sản phẩm: Gồm 1.200 căn hộ + 15 căn shophouse

● Loại căn hộ: căn hộ, căn hộ +, studio, sky garden

● Số block căn hộ: 5 block

● Diện tích: 30 m² -110 m²

● Thời gian bàn giao: 2023

● Thời hạn sở hữu: Lâu dài

Vị trí Stella En Tropic

Stella En Tropic nằm trên trục đường chính kết nối trung tâm thành phố từ đông sang tây, dự án được chủ nhân ví là “viên kim cương” duy nhất còn sót lại trên trục đường Võ Văn Kiệt. Ngoài ra, dự án còn dễ dàng tiếp cận hàng loạt tiện ích, dịch vụ hiện hữu, đa dạng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như: Bệnh viện An Bình, Chợ Bình Đông, Chợ Kim Biên, Chợ An Đông, .. .

Vị trí dự án.

Các tuyến tiện ích, tuyến đường liền kề dự án:

- Đến Showroom Mazda Bình Tân: Chỉ mất 500m

- Đến Cầu Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân: Chỉ mất 600m

- Đến Quận 7, Quận 10, Quận 6: Chỉ mất 15 phút

- Đến Quận Quận 8, Quận 5, Chợ Kim Biên Chỉ mất 5 phút

Tiện ích Stella En Tropic

Tiện ích nội khu Stella En Tropic:

Nhằm mang đến cho cư dân những trải nghiệm sống đầy đủ tiện nghi và tao nhã, căn hộ đã đáp ứng những tiện ích nội khu như: bể bơi vô cực được thiết kế sang trọng, sân chơi cho trẻ em, trẻ em trong nhà, trung tâm thương mại đáp ứng nhu cầu dịch vụ mua sắm của cư dân, khu tiệc nướng BBQ ngoài trời, Phòng tập thể hình, yoga và xông hơi, spa làm đẹp hiện đại. Thư viện sách, khu thư giãn, Công viên cây xanh trong nhà, bãi đậu xe ngoài trời,...

Tiện ích ngoại khu Stella En Tropic:

- Khu Trung Tâm Mua sắm: Chợ An Lạc, Siêu thị Big C, AEON Mall, Cheers Gia An, Daiso Japan,....

- Y tế: Bệnh viện Gia An 115, Bệnh viện Quốc tế City, Minh Anh Bệnh viện, Bệnh viện Quận 6

- Quốc tế Giáo dục: Trường Tiểu học An Lạc 3, Trường Mầm non Hương Sen, Trường Trung học An Lạc, Trường Phổ thông ,Trường Cao đẳng,...

- Giao thông: Các tuyến xe buýt dọc đường Tên Lửa và đường Kinh Dương Vương Vương, Bến xe Miền Tây,...

- Chính quyền: UBND quận Bình Tân, Công an quận Bình Tân, Công an huyện An Lạc, Tòa án nhân dân quận Bình Tân,......

- Nhà hàng và quán cà phê: Gangnam Bulgogi, Heaven Coffee, Fresco Origin Coffee

Tiện ích xung quanh dự án.

Mặt bằng và căn hộ mẫu

Mặt bằng căn hộ:

Căn hộ được xây dựng bằng công nghệ chống thấm mới chỉ áp dụng cho Stella En Tropic như một điểm sáng riêng biệt. Quy mô dự án được xây dựng trên quỹ đất rộng 24.267,8m2 với diện tích xây dựng là căn hộ. 9.696m2, quỹ tài sản còn lại được chủ đầu tư đầu tư xây dựng công viên giao thông hỗ trợ hạ tầng cho cuộc sống của cư dân sinh sống tại đây.

Căn hộ mẫu:

Nhà mẫu được thiết kế với diện tích tiêu chuẩn từ 52,92 đến 88,09m2 tùy theo mục đích sử dụng mà bạn có thể lựa chọn căn hộ 2 PN hoặc căn hộ 3 PN. Với thiết kế sang trọng và khoa học, mỗi căn hộ tại đây đều được thiết kế hài hòa với không gian thoáng mát tạo cảm giác thoải mái cho những cư dân sinh sống . Không gian mở, thoáng mát chính là yếu tố góp phần khiến phòng của khu chung cư luôn tràn ngập ánh sáng tốt cho sức khỏe của bạn.

Chủ đầu tư dự án là ai?

Dự án Stella En Tropic thuộc chủ đầu tư Kita Group, một công ty có tiềm lực tài chính mạnh và lợi thế phát triển đa ngành. Chủ đầu tư hoạt động trong các lĩnh vực: bất động sản, quản lý bất động sản, xây dựng nhà cao tầng và khu dân cư, đầu tư và MandA. Là chủ đầu tư nhiều dự án tại các vị trí đắc địa từ Bắc vào Nam như: Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ, Phan Thiết, ... Và chính dự án này đã vượt mọi mong đợi đã giúp tập đoàn này thành thế giới. Tiếp cận khách hàng tiềm năng trên thị trường bất động sản chặt chẽ hơn.

Chủ đầu tư Kita Group.

Nếu cần tư vấn vui lòng liên hệ hotline : 0839247777 để được tư vấn