Đức Hòa Long An đâu là điểm sáng nguồn cung căn hộ vừa túi tiền

(PR) - Giữa sự khan hiếm nguồn cung, sự xuất hiện của các dự án nhà giá rẻ dường như ngay lập tức được chú ý. Sau nhiều khó khăn trong việc tìm nhà cho thuê giá rẻ, hầu hết khách hàng đều hiểu muốn mua nhà cho thuê giá rẻ thời điểm này phải chấp nhận “tản mác” ra ngoại thành, ưu tiên cho các doanh nghiệp có tiếng ở địa phương.

Nổi bật về nguồn cung căn hộ vừa túi tiền là một trong những dự án của Thắng Lợi Group tại thị trường Long An. Tập đoàn Thắng Lợi Group luôn thực hiện sứ mệnh “chung tay kiến ​​tạo môi trường sống, tạo ra sản phẩm giá trị cho xã hội”, hiện thực hóa ước mơ của 5.000 gia đình với dòng sản phẩm “chất lượng cao, giá cả phải chăng”. The Win City được Thắng Lợi Group cho ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu an cư lập nghiệp dành cho cư dân trẻ của khu vực Đức Hòa.

Căn hộ The Win City là với hơn 6000 căn hộ với hệ thông tiện ích đa dang vượt trội, thiết kế mang phong cách không gian sống xanh, giúp cho cư dân sở hữu cảm thấy được thoái mái và tận hưởng không gian sống tuyệt vời mà hầu như tại khu vực còn đang thiếu. Chủ Đầu Tư Tập đoàn Thắng Lợi Group luôn thực hiện sứ mệnh “chung tay kiến ​​tạo môi trường sống, tạo ra sản phẩm giá trị cho xã hội”

Căn hộ Đức Hòa Long An Là dự án thành phần “vừa túi tiền” tại thành phố ven sông. Một vị trí thực sự ấn tượng tại cửa ngõ giao thương giữa TP.HCM nằm ven sông Vàm và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Chung cư The Win City Đức Hòa nằm trong phân khu “cửa ngõ” thương mại của khu phức hợp, gần các khu công nghiệp lớn đầy đủ các tiện ích như trường học, bệnh viện, chợ,…

Người có thu nhập trung bình “khát” căn hộ vừa túi tiền

Vốn đất ở khu vực trung tâm ngày càng hạn hẹp. Trong khi nhu cầu về nhà ở không đổi và mặt bằng giá không có xu hướng giảm thì cơ hội mua nhà của người lao động có mức thu nhập thấp ngày càng hạn chế. Điều này khiến không chỉ khách hàng mà còn cả chủ đầu tư tập trung phát triển các khu ngoại đô.

So với các phân khúc bất động sản khác nhau thì thị trường hầu như chỉ có nguồn cung căn hộ trung cấp đến cao cấp. Một số dự án đã lên danh sách nhưng so với nhu cầu thì chưa thể đáp ứng được, chưa kể thủ tục mua được nhà giá rẻ cũng không hề đơn giản. Vì vậy, đối với những người lao động có nguồn thu nhập thấp thì việc sở hữu căn hộ của riêng mình lại càng trở nên khó khăn hơn.

Thị trường bất động sản nội đô hiện nay

Với lợi thế kinh tế phát triển, giao thông thuận tiện, quỹ đất còn lớn và tiềm năng tăng giá lớn, bất động sản tại thành phố vệ tinh phía Tây TP.HCM Đức Hòa Long An đã và đang thu hút được nhiều sự quan tâm của thị trường. Thị trường nhà ở vừa túi tiền một lần nữa sôi động trở lại, với lượng giao dịch và tỷ lệ lấp đầy đều tăng theo tháng.

Theo thống kê, có gần 3,46% hộ gia đình chưa có nhà ở hoặc ở chung với cha mẹ, người thân tại các thành phố lớn. Trong đó có 300.000 hộ có nhu cầu thuê nhà ở giá rẻ và 143.000 hộ có nhu cầu mua căn hộ vừa túi tiền. Do đó, người có thu nhập thấp chiếm 50% dân số thành phố và con số này tăng lên qua từng năm khi người lao động ngày càng có xu hướng phát triển tại các thành phố lớn.

Nguồn cung căn hộ vừa túi tiền ngày càng hạn hẹp

Hiện nay, các thành phố lớn phải đối mặt với nhiều thách thức để duy trì sự bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Các thành phố phải đối mặt với những áp lực như mật độ dân số dày đặc và không đồng đều, cơ sở hạ tầng quá tải trong các khu công nghiệp và sản xuất, tắc nghẽn giao thông và các vấn đề ô nhiễm môi trường thường xuyên. .

Giải pháp hoàn hảo để giải bài toán khó này là phát triển các khu đô thị vệ tinh. Long An đang dẫn đầu xu hướng sinh sống và làm việc tại các thành phố vệ tinh. Đặc biệt khi Đức Hòa được ban hành thông tin sắp lên thành phố lại càng khiến bất động sản nơi đây trở thành điểm sáng thu hút các nhà đầu tư.

Mong muốn thông thường của người có thu nhập tầm trung là tìm được nhà ở giá rẻ để giảm chi phí hàng tháng. Nhu cầu chỉ còn 1-2 phòng, có chính sách trả góp dài hạn. Như vậy, có thể thấy nhu cầu về nhà ở giá rẻ hiện nay là rất lớn.

Nhưng thực tế nguồn cung căn hộ vừa túi tiền thời gian gần đây chững lại. Các dự án quy mô vừa và cao cấp cũng chững lại nên dòng sản phẩm giá rẻ dường như thiếu vắng và không được nhiều công ty quan tâm. Đồng thời, sự dịch chuyển dần ra vùng ven đang tăng lên, hầu như chỉ ở phân khúc nhà ở giá rẻ.