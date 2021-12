(PR) - Trong khuôn khổ chương trình hợp tác chiến lược giữa hai bên, ngày 01/12/2021, Công ty CP địa ốc First Real (Mã chứng khoán: FIR – HOSE) cùng Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam đã ra mắt Dự án Đầu tư Xây dựng nhà ở Khu dân cư An Phú, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đây là dự án đầu tiên hai đơn vị kết hợp, đánh dấu bước khởi đầu cùng nhau trên chặng đường phát triển các dự án bất động sản. Dự án cũng đã tạo ra sức hút tại thị trường bất động sản thành phố Tam Kỳ.

Kỳ vọng đổi mới diện mạo thành phố Tam Kỳ

The Trident City là dự án được hình thành từ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung 2030, tầm nhìn 2050 của thành phố Tam Kỳ với mục tiêu mở rộng về phía Đông và đưa đô thị tiến gần đến Biển, kết nối quy hoạch, phát triển du lịch.

First Real hợp tác cùng QNIC phát triển Đô thị chuẩn quốc tế tại Tam Kỳ.

Dự án là sự kết hợp đặc biệt từ Chủ đầu tư là Công Ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam và đơn vị Phát triển dự án là Công ty Cổ phần Địa ốc First Real. Cả 2 đều được biết đến với năng lực và kinh nghiệm lâu năm tại thị trường Đà Nẵng-Quảng Nam nói riêng, miền Trung nói chung.

Cụ thể, chủ đầu tư QNIC là đơn vị uy tín và tiềm lực tại Quảng Nam với nhiều dự án nổi bật như: Khu phố mới Phước An, Khu phố chợ Cây Sanh, Khu dân cư dọc đường An Hà – Quảng Phú…

Về phía Công ty CP Địa ốc First Real, đây cũng là đơn vị đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu miền Trung với quỹ đất lớn và giá trị trải dài khắp các tỉnh như Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên… Và đặc biệt là kinh nghiệm triển khai BĐS cao cấp ven Sông - Biển hay các khu đô thị mang chất lượng chuẩn quốc tế.

Sự kết hợp này sẽ góp phần phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên trong việc triển khai, phát triển dự án. QNIC và First Real tự tin khi bắt tay cùng nhau để tạo nên thành công Khu Đô Thị An Phú. Khi chính thức ra mắt trên thị trường, dự án sẽ lấy tên thương hiệu là Đô thị Quốc tế The Trident City.

Đây cũng là dự án đầu tiên trong chuỗi dự án sắp tới của First Real với định hướng nâng tầm chất lượng sản phẩm theo tiêu chí hiện đại với xu hướng quy hoạch chuẩn Quốc tế và hoàn thiện về hạ tầng, pháp lý.

Đại diện công ty CP Địa ốc First Real – đơn vị phát triển dự án có chia sẻ: "QNIC và First Real đã dành nhiều tâm huyết để triển khai dự án The Trident City. Đây là dự án đáp ứng đủ các tiêu chí theo định vị sản phẩm trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi giai đoạn tới: hội tụ đủ các điều kiện về quy hoạch, chất lượng cảnh quan và công trình nhằm đem lại cơ hội an cư bền vững cho cư dân cũng như cơ hội phát triển kinh doanh cho các nhà đầu tư. Chúng tôi đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng đúng tiến độ, pháp lý minh bạch và phát triển bền vững, đem lại giá trị gia tăng cho khách hàng".

Dự án quy hoạch trên tổng diện tích 29,9 ha, tọa lạc tại Phường An Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam. Trong tương lai gần, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mới của Tam Kỳ với các trục giao thông huyết mạch của thành phố như: “Trục đường tri thức” Lê Thánh Tông, “tuyến đường thương mại” Điện Biên Phủ…

Từ đây, cư dân cũng dễ dàng di chuyển đến các trung tâm hành chính, chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện, khu vui chơi, khu công nghiệp… đáp ứng đầy đủ nhu cầu vui chơi, học tập, làm việc và giải trí.

Bên cạnh đó, dự án còn được quy hoạch chuẩn quốc tế, tạo nên một phong cách sống cao cấp, khác biệt với mật độ xây dựng chỉ chiếm khoảng 40%, phần còn lại là cây xanh và dịch vụ công cộng lớn. Đặc biệt dự án sở hữu công viên lớn, rộng 15.500m2. Trong khuôn viên dự án được chú trọng đầu tư xây dựng tiện ích với bệnh viện chất lượng cùng hệ thống liên kết giáo dục hàng đầu (trường mầm non, trường song ngữ quốc tế Quảng Nam Academy).

Hiện tại Đô thị quốc tế The Trident City đã hoàn thiện hạ tầng, điện âm toàn khu, công viên, cây xanh và nhiều tiện ích công cộng khác, pháp lý đầy đủ và minh bạch, hứa hẹn sẽ là một trong những dự án được mong chờ nhất vào cuối năm 2021.

Tên dự án: Khu Đô thị An Phú Tiêu chuẩn thương mại: Đô thị quốc tế The Trident City Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng nam Phát triển dự án: Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real (HOSE: FIR) Vị trí: Phường An Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam Website: thetridentcity.vn Hotline: 0905.992.999