Gần 300 khách hàng tham dự chương trình giới thiệu phân khu Trident Park View, ‘đốt cháy’ 90% giỏ hàng

(PR) - Sáng ngày 03/11, First Real đã cùng các đối tác chiến lược tổ chức chương trình Giới thiệu cơ hội đầu tư Trident Park View - Phân khu độc bản sở hữu 2 mặt công viên. Với gần 300 khách hàng tham dự và hơn 90% sản phẩm được hấp thụ, Trident Park View chứng minh được sức hút và nhu cầu vẫn lớn về dòng sản phẩm bất động sản giá trị đặc biệt, trung tâm đô thị mới phía Đông Tam Kỳ.

Sự kiện thu hút gần 300 khách hàng tham dự - Ảnh FIR

Ra mắt vào tháng 10.2022, Trident Park View gây chú ý trên thị trường bất động sản không chỉ nhờ vào vị trí đắc địa, tầm nhìn ôm trọn công viên trung tâm mà còn có thể thấy phân khu Trident Park View chính là biểu tượng của chuẩn mực sống xanh, nơi sở hữu môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên chốn Đô thị Quốc tế The Trident City hiện đại, nơi an cư lý tưởng của cộng đồng cư dân tinh hoa, nơi mà mỗi cư dân được sống an nhiên tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên.

Trong khi các kênh đầu tư trở nên kém hấp dẫn, bất động sản sở hữu giá trị đặc biệt vẫn được đông đảo giới đầu tư tìm tới như một nơi trú ẩn an toàn nhờ việc giữ giá tốt, ít biến động, điển hình chính là phân khu Trident Park View. Đây là một minh chứng thể hiện năng lực của chủ đầu tư QNIC và đơn vị phát triển dự án First Real.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Ngọc Duy - Giám đốc First Real chi nhánh Quảng Nam, đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “Sản phẩm đầu tư Trident Park View phân khu CL6 đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý, có vị trí tuyệt vời, sản phẩm đa dạng, hướng view đẹp nhất dự án, hưởng trọn tiện ích. Với chính sách tuyệt vời cho sản phẩm hoàn thiện; chỉ thanh toán 30% lần đầu và thanh toán linh hoạt đến 6 tháng, ưu đãi tốt hơn lãi suất ngân hàng với chiết khấu lên đến 16% và nhiều quà tặng rất giá trị lớn.

Đây sẽ là lựa chọn đầu tư phù hợp nhất cho quý vị trong thời điểm cuối năm. Với vai trò là đơn vị đầu tư và phát triển dự án, First Real cam kết cùng chủ đầu tư phát triển bền vững toàn khu dự án để đem đến những trải nghiệm sống tốt nhất cho khách hàng và cư dân.”

Theo đó, sự kiện kết thúc gặt hái nhiều thành công khi nhận được những đánh giá tích cực từ khách hàng và 90% giỏ hàng được giao dịch thành công.

Cũng theo ghi nhận, hơn 60% khách hàng giao dịch có nhu cầu ở thực vì đánh giá cao vị trí và tiện ích của dự án. Số còn lại đầu tư hướng đến gia tăng giá trị và khoản lợi nhuận có thể thu lại từ việc cho thuê.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2022 của First Real có doanh thu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu thuần vẫn đạt 384,5 tỷ đồng, tương đương 117% kế hoạch đề ra đầu năm. First Real đã tạo ra một mức tăng trưởng ấn tượng giữa thị trường đang nhiều biến động.

Tiến độ thi công thần tốc của tuyến phố thương mại Đô thị Quốc tế The Trident City

Dự kiến trong quý I/2023, tuyến phố thương mại Đô thị Quốc tế The Trident City do First Real phát triển sẽ đi vào hoạt động. Đây là mô hình shophouse đầu tiên xuất hiện tại Tam Kỳ, là con "át chủ bài" trong dự án Khu đô thị Quốc tế The Trident City. Không chỉ khuấy động thị trường với dòng sản phẩm hữu hạn mà còn hội tụ nhiều tiêu chí sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Hứa hẹn trở thành trung tâm kinh tế - tài chính, thương mại của khu vực phía Đông Tam Kỳ.